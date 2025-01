9 cách bảo mật tài khoản ngân hàng nhất định phải biết

Một trong những lo ngại hàng đầu của nhiều người khi giao dịch ngân hàng là rủi ro rò rỉ thông tin, mất tiền do bị lừa đảo. Để khắc phục tình trạng này, bạn có thể áp dụng 9 cách bảo mật tài khoản ngân hàng tối ưu trong bài viết bên dưới để trải nghiệm giao dịch an toàn hơn.

1. Thường xuyên thay đổi mật khẩu, tránh đặt mật khẩu quá dễ đoán

Bạn nên thường xuyên thay đổi mật khẩu ngân hàng ít nhất 3 - 6 tháng/lần. Đồng thời, thay vì đặt mật khẩu quá dễ đoán, bạn nên chọn nhiều ký tự đặc biệt, khó đoán. Sau đây là một số gợi ý giúp bạn đặt mật khẩu có độ bảo mật cao:

+ Đặt mật khẩu dài với chữ thường và chữ in hoa.

+ Sử dụng kết hợp số và các ký tự đặc biệt.

+ Tránh đặt mật khẩu với các chuỗi ký tự được sử dụng phổ biến như 123456, abcd, 111111,...

+ Không đặt mật khẩu chứa thông tin cá nhân như ngày tháng năm sinh, số điện thoại,...

+ Tránh dùng một mật khẩu đăng nhập cho nhiều tài khoản.

+ Không lưu thông tin đăng nhập trên ứng dụng và Website của ngân hàng.

2. Không cung cấp mã bảo mật ngân hàng cho bất kỳ ai

Một trong những cách bảo vệ tài khoản ngân hàng là không chia sẻ mã bảo mật cho bất kỳ ai, kể cả người thân. Theo đó, mã bảo mật ngân hàng bao gồm mã đăng nhập ứng dụng ngân hàng, mật mã thẻ ATM, mã OTP khi giao dịch, mã CVV/CVC của thẻ VISA/Mastercard.

3. Khóa thẻ thanh toán online khi không dùng

Để bảo vệ tài khoản ngân hàng, bạn nên khóa thẻ thanh toán online khi không sử dụng.

Nếu giao dịch trên Hong Leong Connect Online Banking hoặc Mobile Banking, khách hàng hoàn toàn yên tâm phiên giao dịch trực tuyến sẽ tự động chấm dứt sau 5 phút khi không có hoạt động.

4. Chỉ sử dụng các kết nối an toàn khi truy cập ngân hàng số

Khi thực hiện giao dịch ngân hàng số, bạn không nên sử dụng kết nối wifi công cộng, wifi có tên lạ hoặc wifi không có mật khẩu. Ngoài ra, trước khi nhập thông tin, bạn nên đảm bảo địa chỉ URL của trang chủ ngân hàng có chứa https:// và khóa an toàn.

5. Đảm bảo giữ bí mật thông tin cá nhân

Bảo mật tuyệt đối các thông tin cá nhân bao gồm họ tên, ngày sinh, địa chỉ, số CMND/CCCD,... cũng là cách bảo mật tài khoản ngân hàng không thể bỏ qua. Vì thế, khách hàng nên cảnh giác với một số hình thức khai thác thông tin cá nhân như thông báo được tặng quà, trúng thưởng qua điện thoại, dò hỏi người thân...

6. Không truy cập đường link lạ, email đáng ngờ

Hiện nay có một số thủ đoạn lừa đảo giao dịch ngân hàng online bằng cách tạo ra trang web giả mạo có tên miền giống với trang web hoặc ứng dụng ngân hàng (chỉ thay đổi một số ký tự). Từ đó gửi các đường link, email đáng ngờ đến người dùng. Sau khi nhấp vào đường link không an toàn, khách hàng có thể bị đánh cắp thông tin tài khoản. Do đó, để tránh rủi ro này, bạn chỉ nên sử dụng các kết nối an toàn khi truy cập ngân hàng số.

7. Sử dụng các giải pháp tăng bảo mật tài khoản ngân hàng

Nhằm giúp khách hàng thực hiện giao dịch an toàn, hệ thống ngân hàng đã có một số giải pháp tăng cường bảo mật tài khoản:

Xác thực OTP

Đây là cách bảo vệ tài khoản ngân hàng trên điện thoại được hầu hết ngân hàng hỗ trợ. Theo đó, trước khi thực hiện giao dịch, khách hàng sẽ được nhận mật khẩu OTP gửi đến số điện thoại. Bằng cách này có thể đảm bảo chỉ chủ tài khoản nắm mật khẩu OTP mới có thể thực hiện giao dịch thành công.

Đăng ký SMS Banking

Ngân hàng cung cấp cho bạn dịch vụ gửi tin nhắn SMS đến điện thoại khi có giao dịch hoặc thông báo thay đổi số dư. Ngoài ra, với dịch vụ này, khách hàng có thể liên lạc ngay với tổng đài ngân hàng khi có giao dịch bất thường.

8. Kích hoạt sinh trắc học trên điện thoại để xác thực 2 yếu tố

Hiện nay, đa số các ngân hàng đều áp dụng phương thức đăng nhập hoặc xác thực giao dịch trên ứng dụng Mobile Banking bằng công nghệ kích hoạt sinh trắc học sử dụng nhận diện khuôn mặt hoặc dấu vân tay trên điện thoại. Đây là tính năng không chỉ an toàn mà còn tiện lợi, giúp khách hàng thao tác nhanh chóng, không cần phải nhớ mật khẩu.

9. Tắt hiện mật khẩu khi đăng nhập

Khi đăng nhập tài khoản ngân hàng, một số ký tự được hiển thị trong vòng vài giây trước khi khách hàng nhập tiếp các ký tự còn lại. Do đó, nếu bạn nhập mật khẩu quá chậm có thể làm tăng nguy lộ thông tin. Để hạn chế tình trạng này, bạn nên tắt chế độ hiển thị mật khẩu khi đăng nhập.

Một số lưu ý cần biết giúp bảo vệ tài khoản ngân hàng tối ưu - Bên cạnh những cách bảo mật tài khoản ngân hàng trên, bạn cũng cần nắm một số lưu ý cần biết giúp tài khoản ngân hàng được bảo vệ tối đa: - Nên chia tiền thành nhiều tài khoản: Bạn nên chia nhỏ số tiền của mình lưu trữ tại nhiều tài khoản. Nhờ đó, bạn dễ dàng quản lý chi tiêu, cũng như hạn chế tổn thất tài chính khi tài khoản bị kẻ gian tấn công. - Không chia sẻ thông tin tài khoản ngân hàng lên mạng xã hội: Nhiều trường hợp khách hàng chủ quan chia sẻ thông tin giao dịch lên mạng xã hội. Việc này rất nguy hiểm vì có thể làm lộ thông tin tài khoản ngân hàng và tăng nguy cơ bị lừa đảo. - Tránh sử dụng đăng nhập tự động: Để hạn chế rủi ro kẻ xấu tấn công vào tài khoản, khách hàng nên tránh sử dụng tính năng đăng nhập tự động. - Thường xuyên kiểm tra lịch sử giao dịch: Khách hàng nên thường xuyên kiểm tra bảng kê khai tài khoản để kịp thời phát hiện giao dịch bất thường và liên hệ ngay với ngân hàng để được hỗ trợ. - Cập nhật ứng dụng ngân hàng phiên bản mới nhất: Ngân hàng thường xuyên nâng cấp và tăng cường các phương thức bảo mật cho tài khoản. Do đó, bạn nên cập nhật ứng dụng ngân hàng phiên bản mới nhất để có trải nghiệm giao dịch nhanh chóng, tiện lợi và an toàn.

