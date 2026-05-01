Á hậu Việt lọt top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới nhận thư mời casting từ Victoria's Secret

Ngày 23/4, ban tổ chức Victoria's Secret công bố một số gương mặt tham gia casting cho show thời trang sắp diễn ra tại Mỹ, trong đó có Trương Tri Trúc Diễm và Hoàng Thuỳ. Trên trang cá nhân, Trương Tri Trúc Diễm mới đây thu hút sự chú ý khi trực tiếp đăng tải thông tin bản thân nhận được thư mời tham gia casting offline của Victoria's Secret cho show diễn năm 2026 tại Mỹ.

Ngay sau khi đăng tải, thông tin này nhanh chóng khiến cộng đồng mạng xôn xao bởi Victoria's Secret vốn là một trong những sàn diễn nội y đình đám và có tiêu chuẩn tuyển chọn khắt khe hàng đầu thế giới.

Phía dưới bài đăng này, đông đảo khán giả cũng gửi lời chúc mừng đến Trương Tri Trúc Diễm. Nhiều người nhận xét nàng hậu sở hữu nhan sắc sắc sảo, thần thái sang trọng cùng hình thể nổi bật, phù hợp với tinh thần quyến rũ mà Victoria's Secret theo đuổi. Được biết, người đẹp 8x đang trải qua quá trình tập luyện để có vóc dáng săn chắc nhất tham gia casting thương hiệu nội y Victoria's Secret ở Mỹ.

Trương Tri Trúc Diễm nhận được email mời tham gia casting từ Victoria's Secret.

Victoria's Secret vốn là một trong những sàn diễn nội y đình đám và có tiêu chuẩn tuyển chọn khắt khe hàng đầu thế giới. Ảnh: FBNV

Năm 2014, Trương Tri Trúc Diễm từng gây chú ý khi xuất hiện ở vị trí thứ 67 trong bảng xếp hạng Top 100 Most Beautiful Faces do TC Candler công bố. Cô cũng là mỹ nhân Việt đầu tiên góp mặt trong danh sách nhan sắc đình đám này.

Ở thời điểm đó, nhiều trang quốc tế dành lời khen cho vẻ đẹp đậm chất Á Đông của Trúc Diễm với sống mũi thanh tú, ánh mắt vừa dịu dàng vừa sắc sảo cùng gương mặt hài hòa cuốn hút. Đặc biệt, qua những hình ảnh được ghi lại tại các sự kiện quốc tế bởi Getty Images, nàng hậu vẫn gây ấn tượng với visual nổi bật và thần thái sang trọng gần như không có điểm trừ.

Năm 2014, Trương Tri Trúc Diễm bất ngờ xuất hiện ở vị trí 67 trong bảng xếp hạng danh giá. Ảnh: FBNV

Trương Tri Trúc Diễm từng giành danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2005. Sau đó, cô đại diện Việt Nam tham dự Miss Earth 2007 và ghi dấu ấn khi giành giải phụ Người đẹp Thời trang.

Trong giai đoạn những năm 2000, Trúc Diễm là một trong những người mẫu đắt show của làng giải trí Việt. Cô xuất hiện dày đặc trên các tạp chí, sàn diễn và nhiều chiến dịch quảng cáo lớn, thậm chí từng được khán giả ưu ái gọi với danh xưng "nữ hoàng quảng cáo".

Không chỉ nổi bật về nhan sắc, Trương Tri Trúc Diễm còn được đánh giá cao bởi nền tảng học vấn. Nàng hậu tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh tại Singapore, đồng thời có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh, tiếng Hàn và giao tiếp bằng tiếng Trung.

Trương Tri Trúc Diễm từng được biết đến là một trong những gương mặt sáng giá nhất của làng mẫu - diễn viên Việt trong những năm 2000 - 2010. Ảnh: FBNV

Sau khi đại diện Việt Nam tham dự Miss Earth 2007, Trương Tri Trúc Diễm dần chuyển hướng sang lĩnh vực diễn xuất và tham gia nhiều hoạt động trong showbiz. Đến năm 2015, khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, người đẹp 8x bất ngờ kết hôn với bạn trai Việt kiều và hạn chế xuất hiện trong làng giải trí để tập trung cho cuộc sống riêng cũng như công việc kinh doanh.

Tháng 6/2021, Trúc Diễm cùng chồng sang Mỹ định cư, lựa chọn cuộc sống kín tiếng và bình yên hơn. Tuy nhiên, chỉ khoảng 6 tháng sau, cô khiến nhiều người bất ngờ khi xác nhận đã ly hôn. Người đẹp cho biết cả hai tồn tại những khác biệt và bất đồng không thể dung hòa dù đã cố gắng hàn gắn trong thời gian dài.

Trúc Diễm từng chia sẻ: "Sau 2 năm chúng tôi nỗ lực hàn gắn những bất đồng cá nhân mà không thể có cách cứu vãn. Tuy rất buồn nhưng chúng tôi đều tin rằng đây là quyết định tốt nhất. Diễm và John vẫn sẽ là những người bạn tốt trong cuộc sống của nhau. Tuy không cùng nhìn về một hướng nhưng vẫn sẽ cầu chúc những điều tốt nhất cho nhau".