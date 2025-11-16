Ai đó giảm sức mạnh phim Việt này hộ với: Doanh thu gấp 4 lần 9 đối thủ cộng lại, cả MXH chưa ai chê

Truy Tìm Long Diên Hương tiếp tục cho thấy sức hút mạnh mẽ tại phòng vé Việt. Tính đến 13h chiều ngày 16/11, bộ phim ghi nhận hơn 5,5 tỷ đồng doanh thu trong ngày, bỏ xa toàn bộ các đối thủ còn lại. Đáng chú ý, con số này gấp gần 4 lần tổng doanh thu của cả 9 phim còn lại trong top 10 cộng lại - một khoảng cách hiếm khi xuất hiện trong phòng vé Việt Nam, nhất là vào thời điểm cuối năm vốn có sự cạnh tranh khá nhộn nhịp.

Sau 2 ngày công chiếu chính thức, tổng doanh thu của Truy Tìm Long Diên Hương hiện đã chạm mốc 42 tỷ đồng, trở thành một trong những tác phẩm nội địa tăng trưởng nhanh nhất trong tháng. Việc bộ phim giữ vững vị trí số 1 liên tục nhiều ngày cho thấy hiệu ứng truyền miệng tích cực và nhu cầu cao của khán giả đối với thể loại giải trí - hành động thuần Việt, đặc biệt trong bối cảnh thị trường vừa trải qua thời gian dài bị bao phủ bởi phim kinh dị.

Doanh thu ấn tượng của Truy Tìm Long Diên Hương

Truy Tìm Long Diên Hương lấy bối cảnh một làng quê miền biển thờ long diên hương - thứ sáp quý giá do cá nhà táng tạo ra. Một ngày nọ, thứ báu vật của làng bỗng dưng biến mất một cách bí ẩn. Tâm (Quang Tuấn) và Hoàng (Hoàng Tóc Dài) quyết định lên Sài Gòn tìm Tuấn (Ma Ran Đô) - em trai của Tâm - nhằm dò la tung tích của long diên hương. Họ không ngờ rằng Tuấn vì nợ nần mà đã đánh cắp món báu vật để bán cho tay giang hồ Cường “Liều” (Doãn Quốc Đam). Một cuộc rượt đuổi, đối đầu kịch tính nổ ra từ đây.

Mạch phim kết hợp giữa hành động, phiêu lưu và hài hước, nhắm trực tiếp vào nhóm khán giả muốn tìm kiếm cảm giác giải trí thuần túy và dễ xem. Một trong những điểm khiến bộ phim “được lòng” người xem chính là phần hành động đẹp mắt, được dàn dựng mượt mà và mãn nhãn. Những phân đoạn rượt đuổi, cận chiến được thực hiện với nhịp độ nhanh, dứt khoát, không kéo dài lê thê. Hiệu ứng âm thanh và phần dựng hành động được khen ổn, tạo cảm giác sống động rõ rệt ở rạp. Song song đó, yếu tố hài hước duyên dáng không lố, không gượng trở thành điểm cộng lớn, giúp bộ phim giữ tinh thần nhẹ nhàng, vui tươi và phù hợp với nhiều nhóm tuổi.

Dàn diễn viên cũng được đánh giá tròn trịa, hoàn thành tốt vai trò của mình. Nhịp diễn tự nhiên, tung hứng ổn định và không bị “diễn quá” khiến trải nghiệm xem phim trở nên dễ chịu. Dù không có vai diễn nào quá bứt phá, sự đồng đều giữa các tuyến nhân vật giúp tổng thể bộ phim liền mạch và dễ theo dõi.

Dĩ nhiên, bộ phim không tránh khỏi điểm trừ. Kịch bản vẫn còn khá đơn giản, nhiều nút thắt được giải quyết nhanh, thậm chí có phần nhẹ nhàng hơn kỳ vọng. Tuy nhiên, chính sự đơn giản này lại vô tình trở thành lợi thế trong bối cảnh khán giả đại chúng đang tìm kiếm một tác phẩm giải trí “không phải suy nghĩ”, đặc biệt sau chuỗi phim kinh dị dày đặc khiến người xem có phần mệt mỏi. Sự chuyển hướng sang hành động - phiêu lưu có màu sắc vui nhộn khiến Truy Tìm Long Diên Hương trở thành lựa chọn "xả stress" lý tưởng.

Với đà doanh thu mạnh mẽ và hiệu ứng truyền miệng tích cực, bộ phim được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì phong độ trong những ngày tới. Nếu giữ vững tốc độ như hiện tại, Truy Tìm Long Diên Hương hoàn toàn có thể trở thành một trong những phim Việt ăn khách nhất của tháng, thậm chí vươn lên nhóm tác phẩm nội địa nổi bật trong năm.