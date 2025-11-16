Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ai đó giảm sức mạnh phim Việt này hộ với: Doanh thu gấp 4 lần 9 đối thủ cộng lại, cả MXH chưa ai chê

16-11-2025 - 17:56 PM | Lifestyle

Ai đó giảm sức mạnh phim Việt này hộ với: Doanh thu gấp 4 lần 9 đối thủ cộng lại, cả MXH chưa ai chê

Với đà doanh thu mạnh mẽ và hiệu ứng truyền miệng tích cực, bộ phim được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì phong độ trong những ngày tới.

Truy Tìm Long Diên Hương tiếp tục cho thấy sức hút mạnh mẽ tại phòng vé Việt. Tính đến 13h chiều ngày 16/11, bộ phim ghi nhận hơn 5,5 tỷ đồng doanh thu trong ngày, bỏ xa toàn bộ các đối thủ còn lại. Đáng chú ý, con số này gấp gần 4 lần tổng doanh thu của cả 9 phim còn lại trong top 10 cộng lại - một khoảng cách hiếm khi xuất hiện trong phòng vé Việt Nam, nhất là vào thời điểm cuối năm vốn có sự cạnh tranh khá nhộn nhịp.

Sau 2 ngày công chiếu chính thức, tổng doanh thu của Truy Tìm Long Diên Hương hiện đã chạm mốc 42 tỷ đồng, trở thành một trong những tác phẩm nội địa tăng trưởng nhanh nhất trong tháng. Việc bộ phim giữ vững vị trí số 1 liên tục nhiều ngày cho thấy hiệu ứng truyền miệng tích cực và nhu cầu cao của khán giả đối với thể loại giải trí - hành động thuần Việt, đặc biệt trong bối cảnh thị trường vừa trải qua thời gian dài bị bao phủ bởi phim kinh dị.

Ai đó giảm sức mạnh phim Việt này hộ với: Doanh thu gấp 4 lần 9 đối thủ cộng lại, cả MXH chưa ai chê- Ảnh 1.

Ai đó giảm sức mạnh phim Việt này hộ với: Doanh thu gấp 4 lần 9 đối thủ cộng lại, cả MXH chưa ai chê- Ảnh 2.

Doanh thu ấn tượng của Truy Tìm Long Diên Hương

Truy Tìm Long Diên Hương lấy bối cảnh một làng quê miền biển thờ long diên hương - thứ sáp quý giá do cá nhà táng tạo ra. Một ngày nọ, thứ báu vật của làng bỗng dưng biến mất một cách bí ẩn. Tâm (Quang Tuấn) và Hoàng (Hoàng Tóc Dài) quyết định lên Sài Gòn tìm Tuấn (Ma Ran Đô) - em trai của Tâm - nhằm dò la tung tích của long diên hương. Họ không ngờ rằng Tuấn vì nợ nần mà đã đánh cắp món báu vật để bán cho tay giang hồ Cường “Liều” (Doãn Quốc Đam). Một cuộc rượt đuổi, đối đầu kịch tính nổ ra từ đây.

Mạch phim kết hợp giữa hành động, phiêu lưu và hài hước, nhắm trực tiếp vào nhóm khán giả muốn tìm kiếm cảm giác giải trí thuần túy và dễ xem. Một trong những điểm khiến bộ phim “được lòng” người xem chính là phần hành động đẹp mắt, được dàn dựng mượt mà và mãn nhãn. Những phân đoạn rượt đuổi, cận chiến được thực hiện với nhịp độ nhanh, dứt khoát, không kéo dài lê thê. Hiệu ứng âm thanh và phần dựng hành động được khen ổn, tạo cảm giác sống động rõ rệt ở rạp. Song song đó, yếu tố hài hước duyên dáng không lố, không gượng trở thành điểm cộng lớn, giúp bộ phim giữ tinh thần nhẹ nhàng, vui tươi và phù hợp với nhiều nhóm tuổi.

Ai đó giảm sức mạnh phim Việt này hộ với: Doanh thu gấp 4 lần 9 đối thủ cộng lại, cả MXH chưa ai chê- Ảnh 3.

Dàn diễn viên cũng được đánh giá tròn trịa, hoàn thành tốt vai trò của mình. Nhịp diễn tự nhiên, tung hứng ổn định và không bị “diễn quá” khiến trải nghiệm xem phim trở nên dễ chịu. Dù không có vai diễn nào quá bứt phá, sự đồng đều giữa các tuyến nhân vật giúp tổng thể bộ phim liền mạch và dễ theo dõi.

Dĩ nhiên, bộ phim không tránh khỏi điểm trừ. Kịch bản vẫn còn khá đơn giản, nhiều nút thắt được giải quyết nhanh, thậm chí có phần nhẹ nhàng hơn kỳ vọng. Tuy nhiên, chính sự đơn giản này lại vô tình trở thành lợi thế trong bối cảnh khán giả đại chúng đang tìm kiếm một tác phẩm giải trí “không phải suy nghĩ”, đặc biệt sau chuỗi phim kinh dị dày đặc khiến người xem có phần mệt mỏi. Sự chuyển hướng sang hành động - phiêu lưu có màu sắc vui nhộn khiến Truy Tìm Long Diên Hương trở thành lựa chọn "xả stress" lý tưởng.

Ai đó giảm sức mạnh phim Việt này hộ với: Doanh thu gấp 4 lần 9 đối thủ cộng lại, cả MXH chưa ai chê- Ảnh 4.

Với đà doanh thu mạnh mẽ và hiệu ứng truyền miệng tích cực, bộ phim được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì phong độ trong những ngày tới. Nếu giữ vững tốc độ như hiện tại, Truy Tìm Long Diên Hương hoàn toàn có thể trở thành một trong những phim Việt ăn khách nhất của tháng, thậm chí vươn lên nhóm tác phẩm nội địa nổi bật trong năm.

Trấn Thành tiếp tục phải trả giá

 

Theo Xử nữ

Đời sống và Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bên trong biệt thự 8.000m2, gần 140 tỷ của ma nữ đẹp nhất Thái Lan "bắt chồng ở rể"

Bên trong biệt thự 8.000m2, gần 140 tỷ của ma nữ đẹp nhất Thái Lan "bắt chồng ở rể" Nổi bật

Hà Hồ tặng chồng chiếc đồng hồ Top 3 thế giới, Kim Lý nghẹn ngào

Hà Hồ tặng chồng chiếc đồng hồ Top 3 thế giới, Kim Lý nghẹn ngào Nổi bật

Yoona bị liệt dây thần kinh sọ não: “Tôi không biết khi nào mình sẽ chết”

Yoona bị liệt dây thần kinh sọ não: “Tôi không biết khi nào mình sẽ chết”

16:27 , 16/11/2025
Khách Tây lạy chủ quán Việt Nam vì được ăn món ngon nhất cuộc đời

Khách Tây lạy chủ quán Việt Nam vì được ăn món ngon nhất cuộc đời

16:07 , 16/11/2025
Con trai Beckham bị tước bằng lái xe

Con trai Beckham bị tước bằng lái xe

15:32 , 16/11/2025
Vạn vật đều thua khi mỹ nam này lên đồ hoàng tộc: Khí chất vương giả ngút ngàn, muốn làm người thường cũng khó

Vạn vật đều thua khi mỹ nam này lên đồ hoàng tộc: Khí chất vương giả ngút ngàn, muốn làm người thường cũng khó

15:24 , 16/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên