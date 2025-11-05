Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

"Ái nữ" của Phương Trinh Jolie mới 12 tuổi đã cao gần bằng mẹ, chiếm trọn spotlight với đôi chân dài miên man

05-11-2025 - 13:06 PM | Lifestyle

Ở tuổi 12, Mia đã sở hữu vóc dáng cao ráo, đôi chân dài và gương mặt xinh xắn thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ.

Thời gian gần đây, con gái lớn của Phương Trinh Jolie – bé Mia khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng khi xuất hiện cùng mẹ trong loạt ảnh đời thường. Ở tuổi 12, Mia đã sở hữu vóc dáng cao ráo, đôi chân dài và gương mặt xinh xắn thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ. Nhiều khoảnh khắc hai mẹ con chụp chung khiến khán giả phải thốt lên rằng "trông như hai chị em", bởi chiều cao của Mia gần như đã ngang bằng mẹ Phương Trinh Jolie.

"Ái nữ" của Phương Trinh Jolie mới 12 tuổi đã cao gần bằng mẹ, chiếm trọn spotlight với đôi chân dài miên man- Ảnh 1.
"Ái nữ" của Phương Trinh Jolie mới 12 tuổi đã cao gần bằng mẹ, chiếm trọn spotlight với đôi chân dài miên man- Ảnh 2.

Bé Mia (tên thật thường được gọi là Nam Phương) là con gái riêng của Phương Trinh Jolie. Trước đây, nữ diễn viên từng giữ kín thông tin về con gái suốt nhiều năm để bảo vệ bé khỏi sự chú ý của công chúng. 

"Ái nữ" của Phương Trinh Jolie mới 12 tuổi đã cao gần bằng mẹ, chiếm trọn spotlight với đôi chân dài miên man- Ảnh 3.
"Ái nữ" của Phương Trinh Jolie mới 12 tuổi đã cao gần bằng mẹ, chiếm trọn spotlight với đôi chân dài miên man- Ảnh 4.

Mãi đến lễ cưới của Phương Trinh Jolie và Lý Bình vào tháng 4/2022, cô mới chính thức công khai Mia trước giới truyền thông. Sự xuất hiện bất ngờ của cô bé trong ngày trọng đại của mẹ khiến khán giả vô cùng xúc động, bởi Mia chính là "trái tim" và nguồn động lực lớn nhất của Phương Trinh Jolie trong suốt những năm tháng làm mẹ đơn thân.

"Ái nữ" của Phương Trinh Jolie mới 12 tuổi đã cao gần bằng mẹ, chiếm trọn spotlight với đôi chân dài miên man- Ảnh 5.
"Ái nữ" của Phương Trinh Jolie mới 12 tuổi đã cao gần bằng mẹ, chiếm trọn spotlight với đôi chân dài miên man- Ảnh 6.

Sau khi kết hôn, Phương Trinh Jolie cùng chồng là diễn viên Lý Bình đã cùng nhau chăm sóc và nuôi dạy Mia. Điều khiến khán giả ngưỡng mộ nhất chính là tình cảm mà Lý Bình dành cho con riêng của vợ. Anh luôn xem Mia như con ruột, không có sự phân biệt nào giữa "con chung" hay "con riêng". Lý Bình từng chia sẻ rằng anh muốn bù đắp cho Mia bằng tình yêu thương chân thành, cùng Phương Trinh Jolie dạy bé nên người và phát triển toàn diện.

"Ái nữ" của Phương Trinh Jolie mới 12 tuổi đã cao gần bằng mẹ, chiếm trọn spotlight với đôi chân dài miên man- Ảnh 7.
"Ái nữ" của Phương Trinh Jolie mới 12 tuổi đã cao gần bằng mẹ, chiếm trọn spotlight với đôi chân dài miên man- Ảnh 8.

Bé Mia hiện đang theo học tại một trường quốc tế ở TP.HCM. Tuy được tiếp xúc trong môi trường hiện đại, Phương Trinh Jolie vẫn luôn nhắc nhở con về nguồn cội, lịch sử và văn hóa Việt Nam, giúp bé hiểu và tự hào về bản sắc dân tộc. Ở tuổi 12, Mia được khen ngợi không chỉ bởi ngoại hình nổi bật mà còn bởi sự tự tin, lễ phép và chững chạc so với bạn bè đồng trang lứa.

"Ái nữ" của Phương Trinh Jolie mới 12 tuổi đã cao gần bằng mẹ, chiếm trọn spotlight với đôi chân dài miên man- Ảnh 9.

Điều khiến nhiều người ấn tượng nhất chính là chiều cao vượt trội của cô bé. Trong các bức ảnh được Phương Trinh Jolie chia sẻ, Mia đã cao gần bằng mẹ dù mới bước vào tuổi dậy thì. Nhiều người còn dự đoán, chỉ ít lâu nữa thôi, cô bé sẽ "vượt mặt" mẹ về chiều cao. 

"Ái nữ" của Phương Trinh Jolie mới 12 tuổi đã cao gần bằng mẹ, chiếm trọn spotlight với đôi chân dài miên man- Ảnh 10.
"Ái nữ" của Phương Trinh Jolie mới 12 tuổi đã cao gần bằng mẹ, chiếm trọn spotlight với đôi chân dài miên man- Ảnh 11.

Gia đình Phương Trinh Jolie và Lý Bình hiện có ba con. Con gái đầu là bé gái Mia (còn gọi là Nam Phương) - là con riêng của Phương Trinh Jolie trước khi kết hôn với Lý Bình. Sau khi kết hôn Phương Trinh Jolie hạ sinh thêm 2 con trai là bé trai Tyga (sinh năm 2023) và bé trai út Loka Quan (sinh năm 2025).

Một trong những khoảnh khắc được dư luận chú ý là tiệc "đầy tháng" dành cho quý tử Loka Quan. Tiệc đầy tháng của cậu út được Phương Trinh Jolie tổ chức vô cùng hoành tráng, và điểm nhấn khiến công chúng trầm trồ là 12 đôi hài màu vàng được chuẩn bị công phu cùng với decor "dát vàng" khắp nơi với chủ đề "Hoàng Long Y Ngọc" cực kỳ xa xỉ.

"Ái nữ" của Phương Trinh Jolie mới 12 tuổi đã cao gần bằng mẹ, chiếm trọn spotlight với đôi chân dài miên man- Ảnh 12.
"Ái nữ" của Phương Trinh Jolie mới 12 tuổi đã cao gần bằng mẹ, chiếm trọn spotlight với đôi chân dài miên man- Ảnh 13.
"Ái nữ" của Phương Trinh Jolie mới 12 tuổi đã cao gần bằng mẹ, chiếm trọn spotlight với đôi chân dài miên man- Ảnh 14.
"Ái nữ" của Phương Trinh Jolie mới 12 tuổi đã cao gần bằng mẹ, chiếm trọn spotlight với đôi chân dài miên man- Ảnh 15.

Sau khi đón thêm hai bé trai kháu khỉnh, gia đình thường xuyên cùng các con đi du lịch, tận hưởng những kỳ nghỉ dưỡng sang trọng. Điều khiến người hâm mộ càng thêm yêu mến là hình ảnh bé Mia ngày càng trưởng thành, biết đỡ đần bố mẹ chăm sóc hai em nhỏ. Nhiều người nhận xét rằng Mia không chỉ xinh đẹp, cao ráo mà còn có trái tim ấm áp, biết quan tâm tới gia đình, chăm lo 2 em nhỏ, khiến mẹ Phương Trinh Jolie vô cùng tự hào.

"Ái nữ" của Phương Trinh Jolie mới 12 tuổi đã cao gần bằng mẹ, chiếm trọn spotlight với đôi chân dài miên man- Ảnh 16.

"Ái nữ" của Phương Trinh Jolie mới 12 tuổi đã cao gần bằng mẹ, chiếm trọn spotlight với đôi chân dài miên man- Ảnh 17.

Theo Tiểu Mai

Phụ nữ số

