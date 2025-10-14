Ba ngân hàng đầu tiên hé lộ kết quả kinh doanh 9 tháng với nhiều con số ấn tượng

Lợi nhuận VPBank đạt gần 20.400 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng với lợi nhuận trước thuế hợp nhất ở mức 20.396 tỷ đồng, cao hơn 47,1% so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong quý III/2025, lợi nhuận đạt 9.166 tỷ đồng, tăng trưởng ấn tượng 76,7% và cao nhất trong 15 quý gần đây. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận VPBank đã vượt kết quả cả năm 2024 và hoàn thành 81% kế hoạch năm 2025.

Kết thúc 9 tháng năm 2025, tổng tài sản hợp nhất của VPBank vượt kế hoạch đặt ra tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), đạt 1,18 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 27,5% so với đầu năm; tổng tài sản riêng lẻ hơn 1,1 triệu tỷ đồng.

Dư nợ tín dụng hợp nhất của VPBank đạt gần 912.000 tỷ đồng, tăng 28,4% nhờ đóng góp từ cả ngân hàng mẹ và các công ty thành viên. Trong đó, tín dụng của ngân hàng riêng lẻ ở mức 813.000 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý III/2025, tỷ lệ nợ xấu (NPL) hợp nhất theo Thông tư 31 được kiểm soát chặt chẽ, giảm xuống dưới ngưỡng 3%; nợ xấu riêng lẻ tiếp tục xu hướng cải thiện, ở mức 2,23%.

Sau 9 tháng, thu từ nợ đã xử lý rủi ro hợp nhất đạt gần 2.900 tỷ đồng, riêng trong quý III/2025, thu nợ tăng 29,7% so với quý liền trước.

Cuối tháng 9, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của ngân hàng hợp nhất duy trì trên 13%, tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu.

Agribank nhận 1,7 triệu tỷ đồng tiền gửi, tỷ lệ nợ xấu thấp nhất kể từ 2013

Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) cho biết, tính đến ngày 30/9/2025, tổng nguồn vốn ngân hàng đạt hơn 2,2 triệu tỷ đồng, tăng 10,7% so với đầu năm, hoàn thành 95,5% kế hoạch tăng trưởng và đạt 11,2% theo cân đối vốn đầu năm. Với kết quả trên, Agribank giữ vững vị trí top đầu hệ thống ngân hàng về thị phần tiền gửi dân cư với quy mô hơn 1,7 triệu tỷ đồng từ gần 18 triệu khách hàng.

Trong 9 tháng đầu năm của Agribank đã đạt bước đột phá trong công tác xử lý nợ xấu - tiền đề quan trọng hoàn thành Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2021-2025. Tính đến ngày 30/9, Agribank đã hoàn thành vượt mục tiêu kiểm soát nợ xấu trước thời hạn. Cụ thể, tỷ lệ nợ xấu nội bảng giảm xuống còn 1,19%, giảm 0,39 % so với đầu năm, phấn đấu <1% khi kết thúc năm 2025. Đây là tỷ lệ nợ xấu thấp nhất của Agribank tính từ khi triển khai phương án cơ cấu lại giai đoạn 1 (năm 2013) đến nay, Agribank cũng là ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu nội bảng thấp hơn đáng kể so với ngân hàng Big 4.

Đến 30/9, tổng tài sản Agribank đạt mốc 2,3 triệu tỷ đồng; nguồn vốn đạt 2,2 triệu tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt trên 1,92 triệu tỷ đồng, trong đó gần 65% dư nợ cho vay phục vụ phát triển "Tam nông"; các tỷ lệ an toàn hoạt động bảo đảm quy định.

Tổng tài sản Nam A Bank tăng gấp rưỡi

Trước đó, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) cũng đã công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 3.800 tỷ đồng, tăng gần 520 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước (tương đương 16%) và hoàn thành 77% kế hoạch cả năm. Tổng tài sản tính đến cuối tháng 9/2025 đạt hơn 377.000 tỷ đồng, tăng hơn 132.000 tỷ đồng so với đầu năm.

Tiền gửi từ tổ chức kinh tế và dân cư tăng hơn 35.000 tỷ đồng tương đương tăng hơn 20% so với đầu năm 2025. Dư nợ tín dụng tăng hơn 30.000 tỷ đồng tương đương tăng hơn 17,88% so với đầu năm 2025, còn danh mục trái phiếu đầu tư tăng gần 14.000 tỷ đồng.

Tỷ lệ chi phí hoạt động trên thu nhập hoạt động (CIR) giảm từ mức trên 40% (năm 2024) xuống còn 33,7%. Đặc biệt, thu nhập ngoài lãi chiếm tới 17,1% tổng thu nhập hoạt động – gần gấp đôi so với đầu năm 2025 – nhờ đóng góp tích cực từ dịch vụ ngân hàng số, kinh doanh ngoại hối, đầu tư và phí dịch vụ. Các chỉ tiêu hiệu quả sinh lời giữ ở mức cao trong nhóm ngân hàng tầm trung, với tỷ lệ NIM duy trì khoảng 3,2%, ROA đạt 1,42% và ROE tiệm cận 20%.

Tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,53% (trước CIC) và 2,73% sau CIC quay đầu giảm so với 2,85% của kỳ 30/06/2025. Đồng thời, tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) tăng mạnh từ 39% của kỳ 30/6/2025 lên gần 46% kỳ 30/09/2025. Tỷ lệ dự trữ thanh khoản đạt gần 20%, cao gấp đôi mức tối thiểu quy định bởi NHNN.