Ba thập kỷ của "ông trùm" đất Vũng Tàu: Quỹ đất 800 ha và loạt dự án lớn giờ ra sao?
Từ khu đô thị Chí Linh đến DIC Phoenix, dấu ấn của DIC Corp phủ khắp Vũng Tàu trong suốt ba thập kỷ qua. Tuy nhiên, sau sáp nhập và dòng vốn đầu tư mới tràn về, “ông trùm” địa ốc đứng trước thách thức duy trì vị thế trong một thị trường ngày càng sôi động và cạnh tranh khốc liệt.
DIC Corp được thành lập từ đầu thập niên 1990, trụ sở đặt tại phường Vũng Tàu. Doanh nghiệp là một trong những đơn vị tiên phong phát triển bất động sản ven biển, sau đó mở rộng sang mảng tài chính và du lịch. Lợi thế bám trụ lâu năm giúp DIC tích lũy quỹ dự án đa dạng và hiếm có tại địa phương.
Sau hơn 30 năm,
DIC sở hữu quỹ đất hơn 800 ha tại Vũng Tàu. Nhiều dự án trong số này nằm tại các vị trí đắc địa như đường 3 Tháng 2 và Thùy Vân. Song song với lợi thế vị trí, một số khu vực vẫn đang hoàn thiện pháp lý hoặc đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo áp lực đáng kể lên tiến độ.
Đơn cử như dự án Cap Saint Jacques Complex trên đường Thùy Vân là một trong những dự án quy mô lớn của DIC. Tổ hợp gồm khách sạn, căn hộ và trung tâm thương mại, có mức đầu tư gần 3.600 tỷ đồng. Công trình củng cố vị thế DIC trong mảng du lịch biển và dịch vụ lưu trú cao cấp.
Đặc biệt Aurora Conference Center thuộc tổ hợp Cap Saint Jacques và được xem là trung tâm hội nghị quy mô lớn của thành phố. Công trình phục vụ hội nghị, hội thảo và du lịch MICE, đóng vai trò bổ trợ cho ngành dịch vụ địa phương. Bao gồm khách đi theo mục đích hội họp, hội nghị, hội thảo và sự kiện doanh nghiệp. Đây là nhóm khách có khả năng chi tiêu cao nhưng dễ biến động theo mùa vụ và kế hoạch tổ chức sự kiện của các tập đoàn lớn.
DIC Solar City là khu đô thị mới tại Bắc Vũng Tàu với quy mô hơn 90 ha, đã có quyết định chấp thuận đầu tư hạ tầng kỹ thuật. Dự án mới giải phóng được một phần diện tích và vẫn đang điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500, nên chưa thể triển khai trên diện rộng. Tiến độ phụ thuộc nhiều vào công tác giải phóng mặt bằng và hoàn thiện hồ sơ quy hoạch.
DIC Chí Linh City là khu đô thị gần 100 ha và giữ vai trò trọng tâm trong chiến lược phát triển của DIC tại Vũng Tàu. Khu vực này quy tụ nhiều phân khu nhà ở và căn hộ cao tầng, từng tạo nên làn sóng dân cư lớn nhất của doanh nghiệp. Nhưng đây cũng là dự án chậm tiến độ đáng kể nhất khi sau gần 30 năm vẫn chưa hoàn thành, đẩy hàng nghìn hộ dân vào tình trạng quy hoạch treo.
Vung Tau Gateway gồm hai tòa tháp khoảng 30 tầng và hơn 1.500 căn hộ. Công trình tạo điểm nhấn kiến trúc tại khu vực Bắc
Vũng Tàu. Tuy nhiên, sau khi đưa vào sử dụng thì toà nhà có dấu hiệu bị xuống cấp, nhiều cửa kính tự vỡ và tỷ lệ lấp đầu cũng chưa cao.
Vung Tau Centre Point nằm trên trục 2 Tháng 9 và Nguyễn Hữu Cảnh với hai tháp cao hơn 20 tầng. Giá bán phổ biến trên thị trường từ 40 đến 45 triệu đồng một mét vuông. Dự án sở hữu vị trí thuận lợi nhưng có giai đoạn triển khai chậm, khiến tiến độ bàn giao từng thời điểm không đồng đều.
Tại nút giao Nguyễn Hữu Cảnh và 2 Tháng 9, DIC phát triển cụm ba dự án gồm Vung Tau Centre Point, Emera và Silver. Chung cư Emera rộng hơn 7.000m2, khoảng 500 căn hộ và cao trên 20 tầng. Việc tập trung nhiều công trình trong cùng khu vực giúp hình thành cụm dân cư mới nhưng cũng tạo sức ép lên tiến độ thi công và hạ tầng giao thông nội bộ.
Chung cư Seaview là một trong những dự án đầu tiên của DIC tại Vũng Tàu và vẫn giữ sức hút nhờ vị trí gần trung tâm cùng tầm nhìn biển thoáng rộng. Thiết kế và tiện ích thuộc thế hệ cũ nhưng dự án thể hiện rõ dấu mốc phát triển đô thị của DIC trong giai đoạn đầu mở rộng thị trường.
Khách sạn Pullman Vũng Tàu có mức đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng trên khu đất gần 3 ha, sở hữu hơn 350 phòng và trung tâm hội nghị. Giá phòng trung bình trên thị trường từ 2 đến 2,5 triệu đồng mỗi đêm. Công suất khai thác phụ thuộc lớn vào nguồn khách tham gia hội nghị, triển lãm.
DIC Corp đã tạo dấu ấn mạnh mẽ tại Vũng Tàu hơn 30 năm qua nhờ quỹ đất lớn và kinh nghiệm triển khai đô thị. Tuy nhiên doanh nghiệp cũng từng trải qua thời kỳ tăng trưởng chậm và hiện đối diện sức ép cạnh tranh mới từ thị trường và từ các nhà đầu tư quy mô lớn. Điều DIC cần lúc này là tăng tốc triển khai, xử lý các điểm nghẽn pháp lý và nâng chất lượng vận hành để duy trì lợi thế từng giúp họ dẫn dắt thị trường.
Bài và ảnh: Quốc Hoàng
