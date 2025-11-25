Ba thập kỷ của "ông trùm" đất Vũng Tàu: Quỹ đất 800 ha và loạt dự án lớn giờ ra sao?

DIC Chí Linh City là khu đô thị gần 100 ha và giữ vai trò trọng tâm trong chiến lược phát triển của DIC tại Vũng Tàu. Khu vực này quy tụ nhiều phân khu nhà ở và căn hộ cao tầng, từng tạo nên làn sóng dân cư lớn nhất của doanh nghiệp. Nhưng đây cũng là dự án chậm tiến độ đáng kể nhất khi sau gần 30 năm vẫn chưa hoàn thành, đẩy hàng nghìn hộ dân vào tình trạng quy hoạch treo.