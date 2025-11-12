Hành trình từ nợ thuế hơn 800 tỷ đến có lãi của doanh nghiệp sở hữu 17 ha đất vàng giữa phường Sài Gòn
Từng bên bờ “đóng cửa” vì nợ tiền thuê đất hơn 800 tỷ đồng, Thảo Cầm Viên nay trở thành điểm hẹn xanh giữa lòng thành phố. Giới trẻ đổ về check-in, nghệ sĩ chọn làm bối cảnh và những “ngôi sao mới” đang giúp khu vườn 160 năm tuổi hồi sinh.
Là cái tên gắn bó với nhiều thế hệ người Sài Gòn, suốt hơn 160 năm, Thảo Cầm Viên không chỉ là vườn thú lâu đời nhất Việt Nam mà còn là biểu tượng văn hóa – sinh thái giữa trung tâm TP.HCM. Ảnh: TCV.
Với diện tích gần 17 ha, Thảo Cầm Viên vừa là nơi bảo tồn động – thực vật quý hiếm, vừa là điểm đến vui chơi, học tập của hàng triệu cư dân TP.HCM và du khách ngoại tỉnh mỗi năm. Ảnh: Quốc Hoàng.
Tuy vậy giai đoạn 2020-2024,
Thảo Cầm Viên từng gánh khoản nợ thuê đất lên đến hơn 846 tỷ đồng, trong đó 787 tỷ đồng quá hạn, cùng lượng khách sụt giảm sau đại dịch khiến đơn vị nhiều lần đứng trước nguy cơ tạm dừng hoạt động.
Nhưng đầu năm 2025, TP.HCM điều chỉnh chính sách đất đai, giúp giảm gánh nặng tài chính. Cụ thể, thành phố điều chỉnh từ cho thuê sang giao hơn 96% diện tích đất .Và thành phố chỉ tính tiền thuê với 4% diện tích đất có kinh doanh (bãi giữ xe, quầy giải khát, khu ẩm thực, khu trò chơi, văn phòng làm việc...).
Nhờ đó, trong 9 tháng đầu năm Thảo Cầm Viên đã có lãi gần 5 tỷ đồng tăng 12% so với cùng kỳ. Doanh thu gần 122 tỷ đồng, tăng hơn 13% với hơn 1,5 triệu lượt khách.
Doanh thu vé vào cổng đạt 78 tỷ đồng, chiếm hơn 60% tổng thu, phần còn lại từ ẩm thực, xe điện và trò chơi hơn 20 tỷ đồng.
Thảo Cầm Viên cũng thường xuyên có những hoạt động thu hút khách tham quan như việc hồng hạc đẻ tự nhiên sau gần 20 năm, hà mã con chào đời, ra mắt tour đêm. Đặc biệt, bốn chú capybara được nhập về từ đầu năm nhanh chóng trở thành “ngôi sao” thu hút sự giới trẻ và nghệ sĩ. Trong ảnh, ca sĩ
Sơn Tùng M-TP giao lưu với capybara vào tháng trước.
Chị Vân, một du khách, chia sẻ:“Hôm nay mình đi với gia đình, chỉ muốn tìm lại góc mà Sơn Tùng chụp để check-in cho vui. Không ngờ không gian ở đây mát mẻ và nhiều góc chụp đẹp đến vậy.”
Còn theo anh Trí, đại diện nhóm bạn, cho biết:“Đây là lần đầu tiên nhóm mình tới Thảo Cầm Viên vì thấy đang rất hot. Không gian nhiều cây xanh, dễ chịu. Đặc biệt, nghe nói hồng hạc ở đây đã đẻ tự nhiên, nên tụi mình muốn đến xem tận mắt cho biết”.
Anh Nam, người dân phường Bình Thạnh, nhận xét: “Giá nước và đồ ăn ở đây khá hợp lý, sạch sẽ. Cuối tuần tôi thường đưa con vào cắm trại, cho các bé xem thú và vui chơi trên bãi cỏ”.
Còn gia đình chị Tâm, cư dân phường Gò Vấp, cho biết: “Thỉnh thoảng gia đình tôi ghé tham quan, vừa cho bé xem động vật, vừa thư giãn trong không gian xanh mát giữa lòng thành phố.”
Được thành lập vào năm 1864, Thảo Cầm Viên Sài Gòn (Saigon Zoo & Botanical Gardens) tọa lạc tại số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn, TP.HCM), nơi giao nhau giữa trục đường Lê Duẩn – Nguyễn Thị Minh Khai, đối diện Dinh Thống Nhất. Đây được xem là một trong những tuyến phố có mật độ cây xanh cao và giá trị lịch sử nhất TP.HCM.
Theo thống kê, Thảo Cầm Viên hiện chăm sóc hơn 2.000 cá thể thuộc 135 loài động vật, trong đó có nhiều loài quý hiếm trong Sách Đỏ Việt Nam như chà vá chân xám, trĩ sao, vượn má vàng, báo gấm, cùng hơn 2.500 cây xanh cổ thụ và 900 loài thực vật, nhiều cây đã được trồng từ cuối thế kỷ 19.
Lãnh đạo Thảo Cầm Viên cho biết đơn vị đang hướng tới mô hình vườn thú – trải nghiệm – giáo dục – bảo tồn hiện đại, tương tự mô hình ở Singapore và Thái Lan, với các hoạt động mới như tour tham quan ban đêm, khu capybara, vườn bướm nhiệt đới và chương trình giáo dục thiếu nhi. Ảnh: Khu vực giao lưu Capybara mới.
Bài và ảnh: Huy Nguyễn
