Bậc thầy trường thọ: Làm đều đặn 1 việc có thể kéo dài tuổi thọ thêm 14 năm, hiệu quả hơn cả tập thể dục và ăn kiêng

Dan Buettner là một tác giả, nhà thám hiểm, nhà nghiên cứu về tuổi thọ và diễn giả người Mỹ. Ông đồng sản xuất loạt phim tài liệu truyền hình ngắn tập "Live to 100: Secrets of the Blue Zones" từng đoạt giải Emmy 3 lần. Loạt phim này được sản xuất dựa trên cuốn sách cùng tên của ông.

Khái niệm "Vùng xanh" cũng trở nên nổi tiếng khi Buettner đã tập hợp một nhóm các nhà khoa học và nhân khẩu học điều tra những nơi nổi tiếng về sức khỏe và tuổi thọ của người dân. Người ta cho rằng người dân ở 5 vùng này có mức độ mắc các bệnh mạn tính như đái tháo đường, bệnh tim và ung thư thấp hơn.

Nghiên cứu về những người sống thọ này, Dan Buettner tiết lộ rằng thiền định hoặc duy trì một niềm tin có thể giúp con người giảm bớt căng thẳng cả về thể chất lẫn tinh thần, từ đó hỗ trợ kéo dài tuổi thọ hiệu quả hơn cả việc ăn kiêng hay tập thể dục.

Theo tờ The Daily Signal, Buettner đã nói: “Chỉ khoảng 20% tuổi thọ của con người được quyết định bởi di truyền” và nếu chọn lối sống lành mạnh, người bình thường có thể “sống thêm 12 năm nữa.”

Trong khi đó, Buettner đã điều tra các khu vực trên thế giới có tuổi thọ trung bình cao nhất. Các nhà nghiên cứu đã phỏng vấn 263 người Mỹ sống thọ trăm tuổi và phát hiện rằng, hầu hết mọi người đều chọn lối sống có niềm tin. Việc thiền định thường xuyên có thể giúp người Mỹ sống lâu hơn trung bình 7 năm, trong khi tuổi thọ của người Mỹ gốc Phi còn có thể tăng thêm 14 năm.

Con số này khiến các thói quen lành mạnh khác như tập thể dục đều đặn và ăn uống khoa học trở nên kém nổi bật hơn. Chẳng hạn như, “đối với một người 20 tuổi, nếu chuyển từ chế độ ăn uống kiểu Mỹ tiêu chuẩn sang chế độ ăn uống kiểu Vùng Xanh thì tuổi thọ dự kiến có thể tăng khoảng 10 năm, và đối với một người 60 tuổi thì điều này càng đáng giá", Buettner nói.

Ở đây, chế độ ăn Vùng Xanh là sự kết hợp các chế độ ăn uống từ 5 vùng: Okinawa, Nhật Bản; Sardinia, Ý; Nicoya, Costa Rica; Ikaria, Hy Lạp; Loma Linda, California, có điểm chung là chủ yếu dựa trên thực vật.

Bên cạnh đó, những hình thức vận động đơn giản cũng có thể kéo dài tuổi thọ từ 3 năm trở lên. Cụ thể, Buettner cho biết: “Nếu bạn không có hoạt động thể lực nào suốt cuộc đời, chỉ cần đi bộ 20 phút mỗi ngày, tuổi thọ dự kiến của bạn có thể tăng thêm 3 năm.”

Buettner cũng chia sẻ rằng các mối quan hệ gia đình bền chặt có thể giúp kéo dài tuổi thọ. Những người sống thọ trăm tuổi đều đồng ý rằng: “Nên đặt gia đình lên hàng đầu, chăm sóc cha mẹ khi ở tuổi già, hạnh phúc bên bạn đời, đầu tư vào con cái.” Những người có mối quan hệ gia đình bền chặt như vậy thường sống lâu hơn từ 2 đến 6 năm so với những người không có.

Tóm lại, thông qua việc tập thể dục có thể giúp kéo dài tuổi thọ thêm 3 năm, giữ mối quan hệ trung thành có thể kéo dài thêm 6 năm, và chế độ ăn uống từ thực phẩm tự nhiên và thực phẩm có nguồn gốc thực vật có thể kéo dài từ 6 đến 10 năm. Tuy nhiên, những điều này đều không thể so sánh với việc tìm được một điểm tựa vững chắc cho tinh thần.

Lối sống có niềm tin giúp bạn có thể sống thêm từ 7 đến 14 năm, với lý do có thể là vì giảm được áp lực. Buettner cho rằng chìa khóa của trường thọ là giảm căng thẳng về thể chất và tinh thần. Những hoạt động như thiền định, hoặc đơn giản là bày tỏ lòng biết ơn với mỗi điều nhỏ nhặt, đều giúp con người giảm căng thẳng, từ đó giảm viêm nhiễm trong cơ thể.

Những phát hiện này của Buettner đã làm sáng tỏ tầm quan trọng của việc sống một cuộc sống ý nghĩa, biết quan tâm đến sức khỏe tinh thần và duy trì các mối quan hệ chặt chẽ. Điều này không chỉ giúp kéo dài tuổi thọ mà còn mang đến một cuộc sống viên mãn hơn.

