Sau khi Nghị quyết số 5/2025/NQ-CP ngày 9/9/2025 của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam được ban hành, hàng loạt doanh nghiệp đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội, tham gia thành lập pháp nhân hoặc góp vốn vào các tổ chức liên quan tới tài sản số trong nước.

Đáng chú ý, Công ty cổ phần Kinh Doanh Tiền Mã Hóa Và Tài Sản Mã Hóa Vimexchange được thành lập vào tháng 6/2025 với vốn điều lệ là 10.000 tỷ. Đây là công ty tài sản mã hóa đầu tiên ở Việt Nam đạt tới mức vốn điều lệ này. Ngành nghề chính của công ty là hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu, chi tiết là hoạt động tư vấn đầu tư; kinh doanh bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản…

Đáng chú ý, người đại diện pháp luật của Vimexchange là bà Nguyễn Thị Loan (SN 1970), chức danh là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. Bà Loan được biết đến là Cựu Chủ tịch Vimedimex, từng bị Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội tuyên phạt 3 năm tù liên quan tới vụ việc "vây thầu dìm giá đất" tại Đông Anh (Hà Nội)

Vimedimex cũng xuất hiện trong cơ cấu cổ đông của Vimexchange khi góp 5.000 tỷ đồng để sở hữu 50% vốn. Cùng với đó, Chứng khoán Hòa Bình – một công ty trong hệ sinh thái Vimedimex – góp 200 tỷ và sở hữu 2% vốn Vimexchange.

Ngoài ra, Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải bất ngờ xuất hiện trong danh sách cổ đông sáng lập Vimexchange. Số vốn góp là 1.000 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ sở hữu là 10%. Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải là một thương hiệu trực thuộc Công ty cổ phần Bảo Tín Mạnh Hải – doanh nghiệp kinh doanh, mua bán vàng miếng hợp pháp, quy mô lớn tại Miền Bắc. Bảo Tín Mạnh Hải hiện có 9 cơ sở tại Hà Nội và 2 chi nhánh tại Hải Phòng và Bắc Ninh.

Cơ cấu cổ đông công ty tài sản mã hóa Vimexchange còn một số tổ chức khác như CTCP Đầu tư và phát triển Hòa Bình, CTCP Biển Tiên Sa, CTCP Tập đoàn Đầu tư phát triển Việt Nam, CTCP Dược Phẩm Vimedimex 2, CTCP Quản Lý Quỹ Quốc Tế.

Nghị quyết số 05 quy định cụ thể điều kiện cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa. Thứ nhất, tổ chức là phải là doanh nghiệp Việt Nam, có đăng ký kinh doanh ngành, nghề hoạt động cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa. Thứ hai, việc góp vốn điều lệ phải bằng Đồng Việt Nam và có vốn điều lệ đã góp tối thiểu là 10.000 tỷ Đồng Việt Nam. Thứ ba , công ty muốn cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa sẽ cần có tối thiểu 65% vốn điều lệ do các cổ đông, thành viên là tổ chức góp vốn, trong đó có trên 35% vốn điều lệ do ít nhất 02 tổ chức là ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty bảo hiểm, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ góp vốn; Cùng với đó, các cổ đông, thành viên góp vốn là tổ chức phải có tư cách pháp nhân, hoạt động kinh doanh có lãi trong 02 năm liền trước năm đề nghị cấp giấy phép; báo cáo tài chính 02 năm liền trước của tổ chức góp vốn phải được kiểm toán và ý kiến kiểm toán là ý kiến chấp thuận toàn phần; Tổ chức, cá nhân chỉ được góp vốn tại 01 tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa do Bộ Tài chính cấp phép; Tổng mức góp vốn, mua cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài vào tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa không được vượt quá 49% vốn điều lệ của tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa. Thứ tư, tổ chức cần có trụ sở làm việc, có đủ cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang bị, thiết bị văn phòng, hệ thống công nghệ phù hợp với hoạt động cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa. Thứ năm, đối với điều kiện về nhân sự: Tổng giám đốc (Giám đốc) có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc tại bộ phận nghiệp vụ của các tổ chức trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm hoặc quản lý quỹ; Giám đốc công nghệ (hoặc vị trí tương đương) có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc tại bộ phận công nghệ thông tin của các tổ chức trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm, quản lý quỹ hoặc doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ; Có tối thiểu 10 nhân sự làm việc tại bộ phận công nghệ có văn bằng, chứng chỉ đào tạo về an toàn thông tin mạng đáp ứng quy định; có tối thiểu 10 nhân sự có chứng chỉ hành nghề chứng khoán làm việc tại các bộ phận nghiệp vụ khác. Thứ sáu, doanh nghiệp cần có các quy trình nghiệp vụ sau: (1) Quy trình quản trị rủi ro, bảo mật thông tin; (2) Quy trình cung cấp dịch vụ nền tảng phát hành tài sản mã hóa; (3) Quy trình lưu ký, quản lý tài sản khách hàng; (4) Quy trình giao dịch, thanh toán; (5) Quy trình tự doanh; (6) Quy trình phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; (7) Quy trình công bố thông tin; (8) Quy trình kiểm soát nội bộ; (9) Quy trình giám sát giao dịch; (10) Quy trình ngăn ngừa xung đột lợi ích, giải quyết khiếu nại của khách hàng, bồi thường khách hàng. Thứ bảy, hệ thống công nghệ thông tin của tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa phải đáp ứng tiêu chuẩn cấp độ 4 an toàn hệ thống công nghệ thông tin theo quy định pháp luật về an toàn thông tin trước khi đưa vào vận hành, khai thác.



