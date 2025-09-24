Bất ngờ điểm chung giữa hai công ty chứng khoán vừa điều chỉnh "tăng bằng lần" kế hoạch lãi năm 2025

Thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận những diễn biến khởi sắc trong năm 2025, VN-Index liên tục tiến lên những vùng đỉnh mới, tiến gần tới mốc 1.700 điểm. Thanh khoản liên tiếp lập kỷ lục, với nhiều phiên đạt 70.000 – 80.000 tỷ đồng. Sống cùng nhịp đập thị trường, các công ty chứng khoán hầu hết đều có bức tranh kinh doanh với nhiều gam màu sáng trong nửa đầu năm 2025. Cho nửa cuối năm 2025, một số công ty chứng khoán đã hé lộ những tham vọng lớn hơn.

Chứng khoán VIX vừa công bố Nghị quyết HĐQT thông qua phương án trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 về việc điều chỉnh tăng kế hoạch lợi nhuận năm 2025.

Cụ thể, về chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm 2025, VIX muốn điều chỉnh tăng 333%, từ 1.500 tỷ lên 5.000 tỷ. Tương tự, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế dự kiến được tăng 333%, từ 1.200 tỷ lên 4.000 tỷ.

VIX sẽ chốt danh sách cổ đông dự họp vào ngày 9/10/2025, thời gian tổ chức, địa điểm và chương trình họp cụ thể sẽ được công ty thông báo tới các cổ đông trong thư mời họp.

Động thái của VIX diễn ra sau nửa đầu năm kinh doanh tương đối khởi sắc. Cụ thể, lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, công ty chứng khoán ghi nhận 2.956 tỷ đồng doanh thu hoạt động và 2.068 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng lần lượt gấp 6 lần và 4 lần so với cùng kỳ năm 2024. Đây là mức doanh thu và lợi nhuận bán niên cao nhất trong lịch sử hoạt động của VIX và đứng thứ 2 toàn ngành chứng khoán.

Nếu hoàn thành mục tiêu mới, VIX có thể lãi thêm gần 3.000 tỷ đồng trước thuế trong nửa cuối năm nay.

Đây không phải công ty chứng khoán đầu tiên muốn nâng kế hoạch kinh doanh năm nay. Trước đó, hồi đầu tháng 9, Chứng khoán VPBank (VPBankS) đã tăng chỉ tiêu tổng doanh thu từ 4.552 tỷ đồng lên 7.117 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 58%. Trong đó, kế hoạch doanh thu từ chứng khoán niêm yết tăng 23% lên 2.589 tỷ đồng; doanh thu tư vấn phát hành trái phiếu gấp 4 lần, gần 843 tỷ đồng; doanh thu từ kinh doanh trái phiếu và các hoạt động khác dự kiến đạt 3.745 tỷ đồng, tăng 68%.

Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2025 tăng 122%, từ 2.003 tỷ đồng lên 4.450 tỷ đồng. So với kết quả thực hiện của năm 2024, kế hoạch lợi nhuận mới của năm 2025 đang gấp khoảng 4 lần.

Trên thực tế, VPBankS là một trong tên tuổi mới trong ngành chứng khoán, nhưng có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ chỉ sau 3 năm hoạt động. Nửa đầu năm 2025, sự bứt phá càng mạnh mẽ hơn khi công ty báo lãi trước thuế kỷ lục gần 900 tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ năm trước, lọt vào top 5 toàn ngành. Điều này đồng nghĩa VPBankS dự kiến lợi nhuận trước thuế có thể thu về trong nửa cuối năm là hơn 3.500 tỷ.

Ngoài điểm chung là kết quả kinh doanh nửa đầu năm tích cực, VIX và VPBankS còn vừa cùng gia nhập sân chơi tài sản số. Theo đó, Chứng khoán VIX đã góp 150 tỷ đồng thành lập công ty mảng tài sản số là Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa VIX (VIXEX). Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Phòng Đăng ký kinh doanh Hà Nội cấp ngày 26/8, VIXEX có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, trụ sở đặt tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Cơ cấu cổ đông sáng lập của VIXEX gồm ba doanh nghiệp. Trong đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX sở hữu 15 triệu cổ phần, tương đương 15% vốn điều lệ. Công ty Cổ phần FTG Việt Nam nắm giữ 64,5 triệu cổ phần, chiếm 64,5% vốn. Công ty Cổ phần Máy tính – Truyền thông – Điều khiển 3C sở hữu 20,5 triệu cổ phần, chiếm 20,5% vốn.

Tới ngày 19/9, CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX) vừa được thành lập với vốn điều lệ ban đầu 25 tỷ đồng. Doanh nghiệp đặt trụ sở tại tầng 4, tòa nhà số 5 Điện Biên Phủ, phường Ba Đình, Hà Nội.

CAEX đăng ký hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa. Trong cơ cấu cổ đông, CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) góp 11% vốn, tương đương 2,75 tỷ đồng. Phần vốn còn lại của CAEX được góp bởi CTCP LynkiD với 50% vốn, Công ty TNHH Đầu tư Future Land với 39% vốn. Trước đó, ﻿ Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) cũng cho biết đang hoàn tất các thủ tục cuối cùng để tham gia thí điểm triển khai sàn giao dịch tài sản mã hóa.