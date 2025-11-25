Bầu Đức phát biểu tại sự kiện Investment Roadshow của HAGL

Trong khuôn khổ sự kiện Investment Roadshow tại khách sạn Rex (TP.HCM), Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - Mã CK: HAG) đã công bố lộ trình đại chúng hóa Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế HAGL (tiền thân là Công ty Hưng Thắng Lợi ). Ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT HAGL, cho biết quyết định này được đưa ra sau khi nhận thấy hoạt động của công ty con đạt hiệu quả và quá trình tái cơ cấu tài chính của tập đoàn cơ bản hoàn tất.

Sự kiện Investment Roadshow của HAGL tại KS Rex (TP.CHM)

Cam kết cổ tức tiền mặt

Phát biểu đầy tự tin trước hàng trăm nhà đầu tư, ông Đoàn Nguyên Đức khẳng định: "Lần đầu tiên sau 10 năm, tôi mới dám tự tin giới thiệu với các bạn một bức tranh tài sản đẹp như mơ của HAGL. Giờ đây chúng tôi không còn áp lực nợ nần, sở hữu quỹ đất sạch khổng lồ và những vườn cây đang vào độ tuổi khai thác tốt nhất."

Kết quả kinh doanh và kế hoạch 2026-2027 của Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế HAGL

Để minh chứng cho sự tự tin này, Bầu Đức đưa ra cam kết mạnh mẽ về chính sách cổ tức của Công ty Đầu tư Quốc tế HAGL (dự kiến IPO quý 2/2026). Trả lời thẳng thắn câu hỏi về tính khả thi, ông nói: " Đã tính toán rất kỹ trong nội bộ, trong 3 năm liên tiếp sau khi IPO, công ty sẽ dùng 50% lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức bằng tiền mặt. Lưu ý là tiền mặt, chứ không chia cổ tức bằng cổ phiếu (in giấy)"

Dựa trên kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2026 là 2.085 tỷ đồng, mức chia 50% tương ứng hơn 1.000 tỷ đồng. Với vốn điều lệ hiện tại là 1.685 tỷ đồng, tỷ suất cổ tức tiền mặt có thể lên tới mức rất cao so với mệnh giá.

Doanh nghiệp xây dựng kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2025-2027 với doanh thu năm 2026 dự kiến đạt 8.951 tỷ đồng và tăng lên 11.636 tỷ đồng vào năm 2027.

Cơ cấu sở hữu đầu tư của Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế HAGL

Về quy mô tài sản, Công ty Đầu tư Quốc tế HAGL hiện quản lý quỹ đất nông nghiệp lớn tại Lào thông qua các công ty con chủ chốt như Công ty TNHH MTV Phát triển Nông nghiệp Đại Thắng (quản lý 3.336 ha) và Công ty TNHH MTV Phát triển Nông nghiệp Khăn Xay (quản lý 2.120 ha). Tính đến hiện tại, tổng diện tích cây trồng của công ty đạt khoảng 5.780 ha.

Trong cơ cấu cây trồng, diện tích chuối đang khai thác là 2.070 ha , đóng vai trò quan trọng trong việc tạo dòng tiền ngắn hạn ổn định. Bên cạnh đó, công ty sở hữu 1.490 ha sầu riêng và 1.430 ha cà phê đang trong giai đoạn kiến thiết hoặc bắt đầu cho thu hoạch, được kỳ vọng là động lực tăng trưởng chính cho lợi nhuận trong giai đoạn 2026-2027.

Chiến lược và rủi ro

Phần hỏi đáp tại sự kiện diễn ra sôi nổi với nhiều câu hỏi xoáy vào các vấn đề cốt lõi của HAGL.

Các nhà đầu tư đặt câu hỏi cho Bầu Đức và tập đoàn HAGL

Về định giá khi IPO: Một nhà đầu tư đặt câu hỏi về mức định giá kỳ vọng khi lợi nhuận dự phóng năm 2027 lên tới 2.700 tỷ đồng. Bầu Đức cho biết công ty đang sở hữu quỹ đất sạch lớn, đã hoàn thiện hạ tầng và cây trồng. Ông tự tin rằng với các chỉ số tài chính và tiềm năng tăng trưởng, mức định giá của Công ty Đầu tư Quốc tế HAGL sẽ rất hấp dẫn nhưng cụ thể sẽ do thị trường quyết định vào thời điểm lên sàn. "Tôi không phải thầy bói để đoán giá cổ phiếu, nhưng tôi tin vào giá trị thực của tài sản và dòng tiền," ông nói.

Về rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu: Trước lo ngại về bão lũ, ông Đức phân tích: "Vị trí các nông trường của HAGL nằm ở Tây Trường Sơn (Gia Lai, Lào, Campuchia). Đặc thù địa lý này giúp chúng tôi tránh được hầu hết các cơn bão từ Biển Đông thường đánh vào duyên hải miền Trung. Hàng trăm năm nay khu vực này rất ít bão. Còn về hạn hán, chúng tôi đã đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt công nghệ Israel, đảm bảo nguồn nước cho cây trồng."

Về chiến lược thị trường: Khi được hỏi về việc tại sao không phát triển thương hiệu bán lẻ tại Mỹ hay các thị trường xa, cũng như quan điểm về chế biến sâu, Bầu Đức khẳng định quan điểm "biết người biết ta". Ông cho rằng thế mạnh của HAGL là làm nông nghiệp trồng trọt quy mô lớn. Do đó, chiến lược khôn ngoan là bán sỉ cho các nhà phân phối lớn tại Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Ông thẳng thắn phản biện quan điểm cho rằng phải chế biến sâu mới hiệu quả: "Nhiều người nói trái cây phải chế biến sâu mới nâng cao hiệu quả, cái đó sai cơ bản. Trái cây mà đã chế biến thì là loại trái dạt (hàng loại). Trái tươi bán lúc nào giá cũng cao ngây ngất. Tại sao không làm một cái giá trị cao mà đi làm cái giá trị thấp?". Ông nhấn mạnh HAGL sẽ không tham gia vào chuỗi phân phối bán lẻ hay chế biến sâu mà tập trung tối đa vào việc trồng và xuất khẩu nông sản tươi để tối ưu biên lợi nhuận.

Về cơ cấu cây trồng: Bầu Đức tiết lộ sự chuyển dịch chiến lược: "Sắp tới, cà phê sẽ là cây trồng số 1, sau đó đến sầu riêng. Chuối sẽ lùi xuống vị trí thứ 3 hoặc 4 dù hiện tại đang là nguồn thu chính." Lý giải điều này, ông cho biết HAGL đang sở hữu 10.000 ha đất tại độ cao trên 1.000m ở Lào, cực kỳ thích hợp cho cây cà phê Arabica giá trị cao.

Bức tranh tài chính và hợp tác chiến lược

Về tình hình tài chính chung của tập đoàn, HAGL đã giảm tổng nợ vay từ mức 36.000 tỷ đồng năm 2016 xuống còn 6.441 tỷ đồng ở thời điểm hiện tại. Lãnh đạo doanh nghiệp nhận định bảng cân đối kế toán đã lành mạnh hơn sau quá trình tái cơ cấu nợ và tài sản.

Bên cạnh thông tin IPO, buổi sáng cùng ngày HAGL đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện với Ngân hàng Phương Đông (OCB) và Công ty Chứng khoán OCB (OCBS). Theo đó, OCB sẽ tiếp tục vai trò đối tác tài chính chủ lực, cung cấp các giải pháp tín dụng xanh và hỗ trợ HAGL trong chiến lược phát triển nông nghiệp bền vững. Về phía OCBS, đơn vị này cam kết đồng hành cùng tập đoàn trong các hoạt động tư vấn tái cấu trúc tài chính, xây dựng chiến lược vốn dài hạn và chuẩn hóa quan hệ nhà đầu tư (IR).

Ông Đoàn Nguyên Đức khẳng định sự đồng hành của hai định chế tài chính này là đòn bẩy quan trọng giúp HAGL củng cố nền tảng tài chính, hướng tới mô hình nông nghiệp tuần hoàn quy mô lớn tại khu vực Đông Dương.