9 tháng mới lãi 1.300 tỷ, vì sao bầu Đức tuyên bố HAGL cả năm lãi 2.800 tỷ cao nhất lịch sử?

20-11-2025 - 08:58 AM | Doanh nghiệp

Ảnh: HAGL

HAGL công bố lợi nhuận sau thuế năm 2025 ước đạt hơn 2.800 tỷ đồng, tăng 164% so với năm trước. Phân tích cho thấy kết quả này đến từ cả hoạt động kinh doanh cốt lõi và lợi nhuận từ hoạt động tài chính.

Tháng 11/2025, trong chuyến khảo sát các nông trường chuối và sầu riêng, dâu tằm trải dài qua Việt Nam, Lào và Campuchia, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã chứng khoán HAG) đã chia sẻ tài liệu ước tính kết quả kinh doanh năm 2025.

Theo đó, doanh thu cả năm ước tính 7.688 tỷ đồng - tăng 30% so với năm 2024 và lợi nhuận sau thuế ước tính 2.800 tỷ đồng﻿ - tăng 164% (tương đương tăng thêm 1.246 tỷ ) so với năm 2024. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) là 2.210 đồng.

9 tháng mới lãi 1.300 tỷ, vì sao bầu Đức tuyên bố HAGL cả năm lãi 2.800 tỷ cao nhất lịch sử?- Ảnh 1.

Nguồn: HAGL

Con số lợi nhuận này cũng ﻿vượt 180% so với kế hoạch 1.555 tỷ đồng đặt ra hồi đầu năm. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2025 của HAGL mới chỉ đạt hơn 1.300 tỷ đồng.

Như vậy, ước tính quý 4, công ty lãi sau thuế 1.500 tỷ đồng, cao hơn tổng của 3 quý trước.﻿

Nếu được kiểm toán chấp thuận, mức doanh thu 7.688 tỷ và lợi nhuận 2.800 tỷ﻿ năm 2025 là các con số cao nhất lịch sử của HAGL kể từ khi công bố BCTC.

9 tháng mới lãi 1.300 tỷ, vì sao bầu Đức tuyên bố HAGL cả năm lãi 2.800 tỷ cao nhất lịch sử?- Ảnh 2.

Thu nhập tài chính đột biến

Lợi nhuận gộp (ước tính) 3.020 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh - tăng gần 850 tỷ so với năm 2024, tăng 300 tỷ so với kế hoạch cũ - giải thích được một phần của con số lợi nhuận sau thuế đột biến. Nhưng phần tác động lớn hơn đến từ hoạt động tài chính.

Năm 2024﻿, HAGL lỗ hơn 400 tỷ từ hoạt động tài chính. Nếu hoạt động này đem lại khoản lãi 552 tỷ trong năm 2025 như công ty công bố, tức là đã giúp lợi nhuận tăng thêm hơn 950 tỷ đồng so với năm trước.

Theo chia sẻ của ông Đoàn Nguyên Đức, trong quý cuối năm, HAGL dự kiến ghi nhận khoản thu nhập tài chính bất thường ước tính 1.000 tỷ đồng do hoàn nhập chi phí lãi vay đã trích lập.

Khoản thu nhập tài chính này đến từ việc miễn giảm một phần lãi trái phiếu khi một nhóm nhà đầu tư mua lại khoản trái phiếu từ Ngân hàng BIDV, sau đó đã thực hiện chuyển đổi thành cổ phiếu HAG vào cuối quý 3 vừa qua.﻿

Trên BCTC Quý 3/2025, công ty đang ghi nhận khoản "Phải trả do chuyển đổi lãi trái phiếu" với giá trị 1.527 tỷ đồng.

9 tháng mới lãi 1.300 tỷ, vì sao bầu Đức tuyên bố HAGL cả năm lãi 2.800 tỷ cao nhất lịch sử?- Ảnh 3.

Cũng trong Quý 3/2025, HAGL hoàn tất việc phát hành 210 triệu cổ phiếu để hoán đổi 2.520 tỷ đồng nợ. Giao dịch này có sự tham gia của 6 nhà đầu tư gồm 1 tổ chức và 5 cá nhân. Trong đó, CTCP Tư vấn Đầu tư Hướng Việt là nhà đầu tư tổ chức, nhận 60,06 triệu cổ phiếu.

Sau giao dịch, số cổ phiếu HAG của Tư vấn đầu tư Hướng Việt cùng người có liên quan đang nắm giữ là gần 75,6 triệu cổ phiếu, tương ứng với tỷ lệ sở hữu là 5,96%, trở thành cổ đông lớn của HAGL.﻿

Riêng Chứng khoán OCBS - công ty con của Hướng Việt - sở hữu 15,4 triệu cổ phiếu (1,22%).﻿

Trong quá trình tái cấu trúc tài chính cho HAGL, vai trò của CTCP Chứng khoán OCBS được thể hiện qua hai khía cạnh. Theo báo cáo của HAGL, OCBS là chủ nợ trái phiếu với khoản nợ 663 tỷ đồng. Đồng thời, OCBS cũng là tổ chức tư vấn và lưu ký cho lô trái phiếu 1.000 tỷ đồng của Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai (công ty con của HAGL) phát hành vào tháng 8/2025.

7.030 ha chuối và 2.140 ha sầu riêng nuôi sống HAGL

Trong lĩnh vực kinh doanh chính, mảng trái cây (chuối và sầu riêng) đóng góp 4.408 tỷ đồng, chiếm 80% tổng doanh thu 9 tháng đầu năm. Đây cũng là mảng đem lại lợi nhuận chính cho công ty (2.172 tỷ lãi gộp).

HAGL đang có ﻿7.030 ha chuối được phân bổ tại ba quốc gia. Trong đó, 3.110 ha tại Việt Nam, 2.070 ha tại Lào và 1.850 ha tại Campuchia. Bên cạnh đó, HAGL cũng đang khai thác 2.140 ha sầu riêng.

Vườn chuối của HAGL tại Lào

Chiến lược xuất khẩu của HAGL được phân bổ theo hai hướng. Khoảng 60% sản lượng chuối xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc với ước tính doanh thu khoảng 2.460 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2025. Phần còn lại 40% hướng đến thị trường cao cấp tại Nhật Bản và Hàn Quốc.

9 tháng mới lãi 1.300 tỷ, vì sao bầu Đức tuyên bố HAGL cả năm lãi 2.800 tỷ cao nhất lịch sử?- Ảnh 4.

Tại các xưởng đóng gói, sự khác biệt trong cách thức xử lý sản phẩm cho hai thị trường này thể hiện rõ. Chuối xuất khẩu sang Trung Quốc được đóng vào thùng carton mang nhãn hiệu của các đối tác như Xuan Yue, Yongjia.

9 tháng mới lãi 1.300 tỷ, vì sao bầu Đức tuyên bố HAGL cả năm lãi 2.800 tỷ cao nhất lịch sử?- Ảnh 5.

Trong khi đó, chuối xuất khẩu sang Nhật Bản được xử lý theo tiêu chuẩn cao hơn, chia nải nhỏ, bọc màng co và dán nhãn thương hiệu Amami, Farmind với thông điệp về nguồn gốc cao nguyên.

Xuất khẩu sầu riêng Việt từng sụt 69,4% vì rào cản Cadimi, Bầu Đức lộ 'át chủ bài': 1.600 ha ở Lào và kho lạnh 20.000 m² làm sầu riêng cấp đông chờ bán trái vụ giá cao hơn 50%

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

