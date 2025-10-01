BĐS Huế thu hút vốn đầu tư sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Bức tranh kinh tế tại thành phố thứ 6 trực thuộc Trung ương

Nghị quyết số 38/2021/QH15 của Quốc hội về việc thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về quản lý tài chính, ngân sách nhà nước và quỹ bảo tồn di sản được xem như một cú hích phát triển đô thị Huế. Thông qua cơ chế tài chính linh hoạt, quỹ bảo tồn di sản, nghị quyết đã tạo điều kiện cho Huế khai thác tối đa các nguồn lực đầu tư hạ tầng đô thị, bảo tồn di sản, phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Trong giai đoạn từ năm 2021 - 2024, tổng vốn đầu tư toàn xã hội tại Huế đạt gần 119.000 tỷ đồng, mức tăng hàng năm dao động từ 9,6 - 16,9%. Tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2025, chỉ số GRDP ghi nhận mức tăng kỷ lục là 9,39%, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt gần 20.000 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước. Thành phố đã thu hút hơn 27.000 tỷ đồng vốn đầu tư với 19 dự án mới, 461 doanh nghiệp thành lập, tăng mạnh về số lượng lẫn vốn đăng ký. Nổi bật là khu vực dịch vụ đạt gần 6.371 tỷ đồng đã đóng góp 51% trong cơ cấu kinh tế. Việc thành phố đăng cai tổ chức "Năm Du lịch Quốc gia - Festival Huế 2025" với gần 160 sự kiện cấp quốc gia và cấp tỉnh đã kích cầu du lịch thành công ngay từ đầu năm 2025.

Huế là điểm đến du lịch sở hữu 8 di sản được UNESCO công nhận là di sản thế giới và di sản khu vực (Ảnh minh hoạ)

Huế ghi dấu là một điểm đến du lịch sở hữu 8 di sản được UNESCO công nhận là di sản thế giới và di sản khu vực. Trong chiến lược dài hạn, quy hoạch chung đô thị định hướng phát triển Huế đến năm 2030 là đô thị di sản đặc trưng của Việt Nam, đồng thời trở thành trung tâm lớn, mang tính đặc sắc của Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu. Điểm đáng chú ý trong chiến lược này là định hướng phát triển đa trung tâm, mở rộng không gian đô thị theo trục cảnh quan phía Nam sông Hương, gắn với kinh tế đêm và chuỗi hoạt động văn hóa, lễ hội quanh năm.

Dòng vốn đầu tư sẽ chảy về hướng nào?

Bảo tồn cấu trúc hình thái đô thị, phát triển đô thị vệ tinh là 2 trong số 5 giải pháp trọng tâm được UBND TP. Huế triển khai nhằm phát huy giá trị văn hóa di sản UNESCO và phát triển toàn diện kinh tế - xã hội khi trở thành thành phố trực thuộc TW. Trong bài viết " Quản lý và phát triển đô thị Huế trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản" đăng trên Tạp chí Xây dựng, ông Hoàng Hải Minh - Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, cấu trúc không gian đô thị TP. Huế được xác định gồm "Một hệ thống di sản đồng bộ, Hai không gian sinh thái cảnh quan, Ba hành lang kinh tế, Ba trọng điểm phát triển đô thị và Bốn phân vùng quản lý phát triển".

Giải pháp phát triển đô thị vệ tinh sẽ tập trung các trục kết nối, vành đai, cầu - bờ sông nhằm hình thành chuỗi điểm đến thương mại - văn hóa - giải trí. Song song đó là việc triển khai nhiều dự án hạ tầng tạo đà cho bước tăng trưởng mới của Huế có thể kể đến các dự án như Nhà ga T2 Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, dự án mở rộng đường Phạm Văn Đồng, cầu vượt biển Thuận An, cầu Nguyễn Hoàng…

Việc dòng vốn đầu tư toàn xã hội được định hướng chảy vào lĩnh vực hạ tầng giao thông, thương mại, văn hóa tạo tiền đề thuận lợi cho sự phát triển của các tổ hợp dịch vụ, chuỗi bất động sản thương mại ven sông. Khi lớp hạ tầng này được đầu tư bài bản sẽ giúp đô thị di sản gia tăng nguồn thu từ lĩnh vực du lịch, dịch vụ - thương mại - lưu trú, và thúc đẩy gia tăng giá trị bất động sản. Trên thực tế, thị trường bất động sản Huế đã bắt đầu ghi nhận sự xuất hiện của mô hình trung tâm văn hóa - thương mại tích hợp cùng hệ sinh thái F&B - retail - boutique hotel.

Mô hình Festival Mall trở thành điểm hẹn văn hóa, giải trí của cộng đồng tại Huế

Sự chuyển dịch này được phản ánh rõ nét tại dự án Menas Zone Vỹ Dạ với mô hình "Festival Mall" tiên phong tại Huế. Dự án bất động sản cao cấp này đã biến các sự kiện lễ hội trở thành dòng chảy kinh doanh thường xuyên và có chiều sâu về văn hóa, nghệ thuật. Được giới chuyên gia quốc tế đánh giá cao bởi ngôn ngữ thiết kế giao thoa giữa di sản thế giới cùng nhịp sống hiện đại, chân dung về một đô thị di sản đã được gợi mở sinh động. Đô thị di sản ấy là sự kết hợp hài hòa giữa các yếu tố tinh hoa văn hóa truyền thống Huế và công năng thương mại quốc tế, phù hợp với cấu trúc không gian đô thị Huế đang hướng tới, đáp ứng đầy đủ các yếu tố "di sản" - "không gian sinh thái cảnh quan" - "phát triển đô thị". Có thể nói, với sự xuất hiện của những dự án độc đáo như tổ hợp khu thương mại dịch vụ và du lịch - Menas Zone Vỹ Dạ đang góp phần kiến tạo nên những khu "phố Tây" mới, tạo đà để Huế nâng cao vị thế trên bản đồ du lịch quốc tế, gắn liền với hình ảnh của một đô thị di sản - sống động và hiện đại.

Cánh cửa tương lai của thị trường bất động sản cao cấp

Chính sách vĩ mô thuận lợi, tốc độ giải ngân đầu tư công cao hơn trung bình cả nước, chủ trương đầu tư hạ tầng theo hướng xã hội hóa được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng vững chắc để thị trường bất động sản phát triển bền vững. Từ góc độ đầu tư, điểm khác biệt của Huế so với các cực tăng trưởng công nghiệp - cảng biển khác trong vùng là lợi thế "di sản - văn hóa - dịch vụ". Điều này góp phần định hình nguồn cầu bất động sản theo hướng ưu tiên tài sản kép - vừa sở hữu/đầu tư vừa có khả năng khai thác thương mại, lưu trú theo nhu cầu du lịch và sự kiện ngày một đa dạng.

Các dự án cao cấp có khả năng dẫn dắt mặt bằng giá mới tại thị trường Huế

Tuy nhiên, trái ngược với nguồn cầu đang gia tăng thì nguồn cung tại thị trường này vẫn còn khá hạn chế. Theo báo cáo của Sở Xây dựng TP. Huế, thị trường quý II/2025 chỉ ghi nhận 4 dự án đang triển khai, 6 dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai, không có dự án nhà ở thương mại cấp phép mới. Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm và khu vực ven sông ngày càng hữu hạn, khoảng trống nguồn cung hiện hữu được dự báo có khả năng sẽ dẫn dắt mặt bằng giá mới, đặc biệt đối với các dự án cao cấp đang phát huy được lợi thế "di sản - văn hóa - dịch vụ" như Menas Zone Vỹ Dạ.

Sau giai đoạn thận trọng, xu hướng chung của giới đầu tư là ưu tiên tài sản có doanh thu hiện hữu, thiết kế vận hành linh hoạt. Thay vì trông chờ lên giá, tiêu chí lựa chọn đang nghiêng về hiệu suất sử dụng diện tích sàn và rủi ro vận hành thấp. Nếu xét về bài toán đầu tư lâu dài thì việc lựa chọn "rót vốn" vào thị trường Huế trong thời điểm này là khả quan. Vì vậy, những căn Heritage Shophouse và biệt thự ven sông tại Menas Zone Vỹ Dạ đang được giới đầu tư kỳ vọng trở thành kênh sinh lời bền vững trong bối cảnh Huế đang từng bước khẳng định vị thế của một đô thị trực thuộc Trung ương.