BĐS Thành Vinh huy động thêm 610 tỷ đồng trái phiếu

16-09-2025 - 16:39 PM | Bất động sản

BĐS Thành Vinh đã huy động 610 tỷ đồng thông qua phát hành trái phiếu mã TVR32505 vào ngày 9/9 vừa qua.

Thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Đầu tư Phát triển Bất động sản Thành Vinh (BĐS Thành Vinh) vừa công bố kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ mã TVR32505.

Theo đó, mã TVR32505 được phát hành ngày 9/9/2025 gồm 6.100 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó giá trị phát hành 610 tỷ đồng.

Trái phiếu này có kỳ hạn 96 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 9/9/2033. Lãi suất cố định 9,2%/năm, thanh toán lãi một lần khi đến hạn, có kèm điều khoản mua lại.

Theo công bố trên HNX, đây là lô trái phiếu thứ 5 được BĐS Thành Vinh phát hành trong gần 2 tháng qua.

Trước đó, ngày 13/8, doanh nghiệp này phát hành trái phiếu mã TVR32504 trị giá 600 tỷ đồng, kỳ hạn 72 tháng.

Ngày 1/8, chủ đầu tư TNR Stars Thái Hòa phát hành trái phiếu mã TVR32503 trị giá 300 tỷ đồng, kỳ hạn 72 tháng.

Tiếp đến, trái phiếu mã TVR32502 trị giá 600 tỷ đồng được BĐS Thành Vinh phát hành vào ngày 23/7/2025, kỳ hạn 84 tháng.

Trước nữa, ngày 17/7, doanh nghiệp này đã phát hành trái phiếu mã TVR32501 trị giá 500 tỷ đồng. Kỳ hạn 84 tháng.

Như vậy, BĐS Thành Vinh đã huy động tổng cộng 2.610 tỷ đồng qua 5 lô trái phiếu trên. Các lô trái phiếu này đều có lãi suất cố định 9,2%/năm, thanh toán lãi 1 lần khi đến hạn.

BĐS Thành Vinh mới trở thành cổ đông lớn của SBSI từ tháng 8/2025

BĐS Thành Vinh được biết đến là chủ đầu tư dự án TNR Stars Thái Hòa thuộc Khu đô thị Long Sơn thuộc phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa (cũ), tỉnh Nghệ An.

TNR Stars Thái Hòa nằm trong dự án có tổng diện tích 28,96 ha, mật độ xây dựng 44%. Dự án được thiết kế xây dựng với mô hình shophouse, shopvilla, liền kề và biệt thự, sở hữu 2 tiểu khu Long Sơn & Thiên Long.

Theo tìm hiểu, BĐS Thành Vinh được thành lập tháng 10/2018; trụ sở tại tòa nhà Bưu điện tỉnh Nghệ An, số 2 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An (cũ).

Khi mới thành lập, BĐS Thành Vinh có vốn điều lệ 20 tỷ đồng; cổ đông sáng lập có CTCP Bất động sản Hano - Vid (Hano - Vid) góp 90%, Tổng Giám đốc Lê Đức Đông góp 5% và ông Phạm Tiến Đạt.

Tháng 1/2019, công ty tăng vốn điều lệ lên 105 tỷ đồng rồi tăng tiếp lên 555 tỷ đồng vào tháng 2/2019.

Từ tháng 1/2022, ông Nguyễn Huy Hoàng trở thành Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của doanh nghiệp. Tháng 3/2024, công ty tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 905 tỷ đồng.

Được biết, tháng 2/2025, BĐS Thành Vinh nhận chuyển nhượng 99,586% vốn góp tại Công ty TNHH Oleco - NQ từ Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Bất động sản TNR Holdings Việt Nam (một thành viên của Tập đoàn TNG Holdings Vietnam, nay là ROX Group) .

Ông Nguyễn Huy Hoàng - Tổng Giám đốc BĐS Thành Vinh, cũng đồng thời làm người đại diện toàn bộ phần vốn góp tại Công ty Oleco - NQ.

Gần nhất, ngày 12/8/2025, BĐS Thành Vinh đã mua vào gần 6,6 triệu cổ phiếu VUA qua đó nâng sở hữu từ 0% lên 19,366% vốn tại Công ty CP Chứng khoán Stanley Brothers (SBSI, MCK: VUA).

Ngoài ra, BĐS Thành Vinh từng gây chú ý khi là cổ đông lớn sở hữu trên 5% cổ phần của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) trong giai đoạn 2022-2023. Tuy nhiên, hiện doanh nghiệp này đã thoái hết vốn tại MSB.


