Bitcoin và loạt tiền số vượt đỉnh trước một sự kiện quan trọng

Thị trường tiền mã hóa đang bùng nổ khi Bitcoin cùng nhiều Altcoin lớn đồng loạt vượt đỉnh, giữa lúc giới đầu tư tin tưởng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ chính thức hạ lãi suất trong kỳ họp tuần này.

Giữa tháng 8, Bitcoin đã bứt phá lên vùng đỉnh lịch sử 123.000 USD trước khi điều chỉnh về vùng 108.000 USD trong 2 tuần sau đó. Giá Bitcoin hiện tại hồi phục trở lại trong vùng 116.000-117.000 USD với xu hướng hồi phục tích cực, qua đó nâng tổng vốn hóa thị trường của đồng tiền số này lên 2.325 tỷ USD .

Sức nóng của Bitcoin cũng lan sang các đồng tiền số khác. Ethereum (ETH) - đồng tiền số lớn chỉ sau Bitcoin trong những tuần gần đây đã đạt mức đỉnh lịch sử trên 4.900 USD cuối tháng 8. Tuy nhiên, giá có sự điều chỉnh và sau đó hồi phục lên mức 4.500 USD như hiện tại. Ngoài ra, Solana (SOL) đã vươn lên sát ngưỡng 240 USD, tiến gần kỷ lục lịch sử 256 USD.

Đáng chú ý, BNB – đồng coin gắn liền với hệ sinh thái Binance – cũng đã vượt mốc 957 USD, thiết lập đỉnh giá mới.

Bitcoin (BTC) trên vùng đỉnh lịch sử

Ethereum (ETH) leo đỉnh lịch sử

Xu hướng tăng giá của Bitcoin và nhiều Altcoin diễn ra vào thời điểm giới đầu tư toàn cầu dồn sự chú ý vào kỳ họp chính sách tiền tệ của FED.

Cuộc họp kéo dài 2 ngày của (Fed), bắt đầu từ ngày 16/9, được kỳ vọng sẽ dẫn đến quyết định cắt giảm lãi suất đầu tiên kể từ tháng 12/2024. Giới chuyên gia nhận định, việc FED nới lỏng chính sách tiền tệ là “chất xúc tác” cho Bitcoin tăng giá.

Sau nhiều tháng giữ nguyên lãi suất, FED được kỳ vọng sẽ cắt giảm ít nhất 25 điểm cơ bản. Thậm chí, khả năng giảm 50 điểm không loại trừ, khi số liệu lạm phát hạ nhiệt và thị trường việc làm Mỹ phát tín hiệu chậm lại.

Động thái này khiến chi phí cơ hội nắm giữ tài sản không sinh lãi như vàng hay Bitcoin giảm xuống, đồng thời làm suy yếu đồng USD. Trong bối cảnh đó, tiền mã hóa trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng vốn toàn cầu, đặc biệt khi kênh ETF giúp thị trường hợp pháp hơn và dễ tiếp cận hơn với nhà đầu tư truyền thống.

Thêm vào đó, thông tin về kế hoạch thành lập các quỹ ETF dựa trên những đồng coin ngoài Bitcoin và Ethereum – như Solana, XRP càng củng cố tâm lý hưng phấn, đẩy giá tài sản số lên cao.

Song song với diễn biến quốc tế, khung pháp lý trong nước cũng có bước tiến quan trọng. Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, chính thức có hiệu lực từ ngày 9/9/2025.

Việc Quốc hội thông qua Luật Công nghiệp Công nghệ số đã mở ra cơ hội phát triển cho thị trường tài sản số tại Việt Nam. Nghị quyết 05/2025/NQ-CP đánh dấu bước ngoặt lịch sử khi lần đầu tiên Việt Nam có hành lang pháp lý chính thức cho thị trường tài sản này. Mọi giao dịch tiền mã hóa chỉ được thực hiện qua đơn vị hợp pháp do Bộ Tài chính cấp phép.

Hàng loạt “ông lớn” trong nước cũng nhanh chóng nhập cuộc. Mới nhất vào ngày 9/9, DNEX là doanh nghiệp tài sản mã hóa thứ 3 được thành lập trong năm nay. Trước đó, CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX) và CTCP Sàn giao dịch tài sản mã hoá VIX (VIXEX) được thành lập vào tháng 5 và tháng 8.