Bộ Công an đề xuất thêm 3 trường hợp mới bị thu hồi, hủy giá trị hộ chiếu
Theo Bộ Công an, việc mở rộng phạm vi các trường hợp bị thu hồi hoặc hủy giá trị hộ chiếu nhằm bảo đảm phù hợp hơn với thực tiễn quản lý.
Theo quy định hiện hành tại Điều 27 của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh, có 4 trường hợp cụ thể bị thu hồi hoặc hủy giá trị sử dụng hộ chiếu. Trên cơ sở thực tiễn, dự thảo luật đề xuất bổ sung 3 trường hợp mới, cụ thể như sau:
Ngoài ra, 4 trường hợp hộ chiếu bị thu hồi theo quy định hiện hành vẫn giữ nguyên, gồm:
Hộ chiếu còn thời hạn nhưng bị mất;
Hộ chiếu không được nhận quá 12 tháng kể từ ngày hẹn trả mà công dân không có lý do bằng văn bản;
Hộ chiếu của người thôi quốc tịch, bị tước quốc tịch hoặc hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam;
Hộ chiếu ngoại giao, công vụ khi người không còn thuộc diện được sử dụng; và hộ chiếu đã cấp cho người vi phạm quy định về quản lý, sử dụng hộ chiếu.
