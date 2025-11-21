Bộ Công Thương đang lấy ý kiến cho dự thảo về Thông tư quy định hồ sơ, phương pháp xác định, phê duyệt khung giá phát điện và phương pháp xác định giá dịch vụ phát điện của hệ thống pin lưu trữ năng lượng.

﻿Theo Bộ Công Thương, phát triển hệ thống lưu trữ năng lượng phù hợp với tỷ lệ năng lượng tái tạo ngày càng cao hơn nhằm nâng cao độ tin cậy và sự ổn định của hệ thống điện. Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, tổng công suất pin lưu trữ đến năm 2030 dự kiến đạt khoảng 10.000 -16.300 MW.

Ngoài ra, phát triển điện mặt trời tập trung phải kết hợp với lắp đặt pin lưu trữ với tỷ lệ tối thiểu 10% công suất và tích trong 2 giờ .

Giá hợp đồng mua bán điện năm cơ sở do bên bán điện và bên mua điện thoả thuận nhưng không vượt quá khung giá phát điện loại hình nhà máy thủy điện tích năng do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành tại năm cơ sở.

Góp ý về ﻿dự thảo, VinEnergo thuộc hệ sinh thái Vingroup đề nghị Điều 4 của hợp đồng mua bán điện cần được bổ sung cam kết sản lượng tối thiểu (Qc).

﻿VinEnergo cũng đề nghị cần có cơ chế ưu đãi rằng dự án hệ thống pin lưu trữ năng lượng có sử dụng thiết bị, công nghệ, linh kiện sản xuất trong nước đạt tỷ lệ nội địa hóa từ 30% trở lên được ưu tiên ký kết hợp đồng mua bán điện; ưu tiên sử dụng tối đa sản lượng điện lưu trữ của hệ thống.

Phản ﻿hồi về 2 đề xuất này, Bộ Công Thương đề nghị giữ nguyên như dự thảo gốc. Các lý do là nội dung không nằm trong nội dung hướng dẫn của dự thảo thông tư.

Về ﻿tỷ suất sinh lợi nội bộ về tài chính (IRR) để xác định giá dịch vụ phát điện, dự thảo của Bộ cho con số là không quá 12%. VinEnergo đề xuất không vượt quá 15% . Bộ trả lời rằng đề nghị giữ nguyên như dự thảo thông tư để đảm bảo tính thống nhất giữa các loại hình nhà máy điện.

Được thành lập từ tháng 3/2025, CTCP Năng lượng VinEnergo là thành viên phụ trách lĩnh vực năng lượng tái tạo trong hệ sinh thái Tập đoàn Vingroup.

Tại thời điểm mới thành lập, VinEnergo có vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng. Trong đó, Tập đoàn Vingroup góp 19%; tỷ phú Phạm Nhật Vượng góp 71%; hai con trai của ông Vượng là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người góp 5%.﻿

Đến ngày 23/10/2025, VinEnergo có bước tăng vốn khủng từ 10.000 tỷ đồng lên 28.335 tỷ đồng. Trong đó, 44,59% tương đương 12.133,9 tỷ đồng được góp bằng tiền mặt; các tài sản khác chiếm 55,41% tương đương 15.701,1 tỷ đồng.

Trong một công bố ngày 15/11, VinEnergo cập nhật rằng doanh nghiệp hiện có 1 cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, với 1.416,8 tỷ đồng, tương đương 5% cổ phần. Cổ đông này là Dynamic Invest Group Limited, có địa chỉ tại Hong Kong, Trung Quốc.﻿ Đây là cái tên từng nhiều lần xuất hiện trong hệ sinh thái Vingroup.

Một dự án nổi bật gần đây của Vingroup trong ngành điện là ﻿cuối tháng 9, tập đoàn khởi công dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng, có diện tích gần 100 ha, tổng số vốn hơn 178.000 tỷ đồng .﻿

Trong tháng 11, VinEnergo có một công bố khác là ngành nghề hoạt động có sự xuất hiện của ngành truyền tải và phân phối điện (3512) với hoạt động con là bán buôn điện và bán lẻ điện.﻿﻿