Công ty năng lượng VinEnergo 28.000 tỷ của tỷ phú Phạm Nhật Vượng xuất hiện 1 cổ đông Hong Kong nắm 5% cổ phần

17-11-2025 - 07:45 AM | Doanh nghiệp

Được thành lập từ tháng 3/2025, Công ty cổ phần Năng lượng VinEnergo là thành viên phụ trách lĩnh vực năng lượng tái tạo trong hệ sinh thái Tập đoàn Vingroup.

Tại thời điểm mới thành lập, VinEnergo có vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng. Trong đó, Tập đoàn Vingroup góp 19%; tỷ phú Phạm Nhật Vượng góp 71%; hai con trai của ông Vượng là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người góp 5%.

Đến ngày 23/10/2025, VinEnergo có bước tăng vốn khủng từ 10.000 tỷ đồng lên 28.335 tỷ đồng. Trong đó, 44,59% tương đương 12.133,9 tỷ đồng được góp bằng tiền mặt; các tài sản khác chiếm 55,41% tương đương 15.701,1 tỷ đồng.

Trong một công bố ngày 15/11, VinEnergo cập nhật rằng doanh nghiệp hiện có 1 cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, với 1.416,8 tỷ đồng, tương đương 5% cổ phần.

Cổ đông này là Dynamic Invest Group Limited, có địa chỉ tại Hong Kong, Trung Quốc.﻿ Đây là cái tên từng nhiều lần xuất hiện trong hệ sinh thái Vingroup.

Ngoài ra, công bố cho thấy phần góp vốn của Vingroup tại VinEnergo là 5.383,7 tỷ đồng, tương đương 19% vốn điều lệ, tức là không đổi so với con số lúc mới thành lập doanh nghiệp.

Cũng trong tháng 11, VinEnergo có một công bố khác là ngành nghề hoạt động có sự xuất hiện của ngành truyền tải và phân phối điện (3512) với hoạt động con là bán buôn điện và bán lẻ điện.﻿﻿

Hiện tại, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang là nhà cung cấp điện lớn nhất Việt Nam. Từ tháng 9, ông Nguyễn Xuân Nam, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), cho biết EVN không phải là đơn vị duy nhất bán lẻ điện cho khách hàng.

VinEnergo còn có ý kiến rằng tại nhiều khu dân cư và khu đô thị, nhu cầu tiêu thụ điện tập trung rất lớn, nhưng việc cung ứng điện hiện vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào EVN, chưa có cơ chế cho các đơn vị bán lẻ điện gắn với chủ đầu tư khu đô thị tham gia thị trường điện cạnh tranh.

Vì vậy, VinEnergo đề xuất bổ sung điều khoản quy định đơn vị bán lẻ điện tại khu dân cư, khu đô thị và các mô hình tương tự khác.

Một dự án nổi bật gần đây của Vingroup trong ngành điện là ﻿cuối tháng 9, tập đoàn khởi công dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng, có diện tích gần 100 ha, tổng số vốn hơn 178.000 tỷ đồng .﻿

Nhà máy với công suất thiết kế 4.800 MW (giai đoạn 1: 1.600 MW, giai đoạn 2: 3.200 MW) sẽ là nhà máy nhiệt điện lớn nhất Việt Nam - theo Quy hoạch điện VIII của Chính phủ và nằm trong nhóm các nhà máy sản xuất điện từ khí LNG hàng đầu thế giới.

