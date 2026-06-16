Bộ Y tế thu hồi loạt mỹ phẩm nhập khẩu, có nhiều sản phẩm Anessa và Hadalabo

Ngày 15/6, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ban hành thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc 20 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH ALICE CAO chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Theo quyết định, Công ty TNHH ALICE CAO có chi nhánh kho hàng tại số 789 Nguyễn Khoái, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội (mã số chi nhánh 0318754672-001).

Quyết định được đưa ra căn cứ theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 124/2021/NĐ-CP), Thông tư số 06/2011/TT-BYT về quản lý mỹ phẩm cùng biên bản kiểm tra Công ty TNHH ALICE CAO ngày 19/3/2026.

Cục Quản lý Dược yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 20 sản phẩm mỹ phẩm theo danh mục đính kèm. Trong số này có nhiều mặt hàng quen thuộc với người tiêu dùng như sữa rửa mặt Hadalabo, kem chống nắng Anessa, kem đánh răng Aquafresh cùng một số sản phẩm khác.

Cơ quan quản lý đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng các sản phẩm thuộc diện thu hồi và trả lại cho đơn vị cung ứng.

Đồng thời, các địa phương cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quyết định thu hồi, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định hiện hành.

Đối với Công ty TNHH ALICE CAO, doanh nghiệp phải gửi thông báo thu hồi tới các đơn vị phân phối, sử dụng sản phẩm; tiếp nhận sản phẩm bị trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tổ chức thu hồi, tiêu hủy toàn bộ sản phẩm không đáp ứng quy định.

Cục Quản lý Dược yêu cầu công ty gửi báo cáo kết quả thu hồi và tiêu hủy 20 sản phẩm nêu trên trước ngày 15/7/2026.

Bên cạnh đó, Sở Y tế Hà Nội được giao nhiệm vụ giám sát việc thực hiện thu hồi, tiêu hủy của Công ty TNHH ALICE CAO và báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát về Cục Quản lý Dược trước ngày 30/7/2026.

Hiện cơ quan chức năng chưa công bố chi tiết nguyên nhân khiến 20 sản phẩm mỹ phẩm này bị đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc. Tuy nhiên, Cục Quản lý Dược khẳng định các sản phẩm thuộc diện thu hồi là những sản phẩm "không đáp ứng quy định" theo kết quả kiểm tra.

Cùng với đó, một đơn vị khác là Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Bán lẻ Hồng Lâm cũng phải tiêu hủy 9 sản phẩm, trong đó 8 loại thuộc thương hiệu ReiHaku Hatomugi của Nhật Bản như nước tẩy trang, sữa rửa mặt và kem dưỡng ẩm.

Tại TP HCM, Công ty TNHH IWON Việt Nam phải thu hồi 10 sản phẩm thương hiệu TIA'M, gồm sữa rửa mặt Snail & Azulene Low pH Cleanser, tinh chất Pore Minimizing 21 Serum và kem dưỡng Deep Hydration Glow Cream. Riêng dòng kem dưỡng Luvum Green Citrus Vitamin C Gel Cream Plus của đơn vị này bị xác định sai phạm về công thức so với hồ sơ gốc.

Ngoài ra, Công ty TNHH X.C.G.G phải thu hồi 6 loại mỹ phẩm, bao gồm tinh chất TIA'M Vita A Bakuchiol Youth Serum và kem nền V&A Beauty Long-Wear Cushion Foundation do lỗi hồ sơ.