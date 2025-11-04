Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

BVBank công bố lãi suất tiền gửi mới, "10 ngày vàng" lãi suất tới 6,8%/năm

04-11-2025 - 10:23 AM | Tài chính - ngân hàng

BVBank công bố lãi suất tiền gửi mới, “10 ngày vàng” lãi suất tới 6,8%/năm

BVBank vừa công bố biểu lãi suất áp dụng trong tháng 11/2025. Theo đó chương trình ưu đãi “10 ngày vàng lãi suất” với lãi suất cao nhất 6,8%/năm kỳ hạn 12 tháng gửi trên kênh online. Các kỳ hạn khác cũng có mức lãi suất cạnh tranh và kỳ hạn đa dạng giúp khách hàng tối ưu lợi nhuận trên số tiền nhàn rỗi.

10 ngày vàng tiết kiệm

Từ 03/11 đến 13/11/2025, BVBank triển khai chương trình ưu đãi "10 ngày vàng tiết kiệm" cơ hội mới để nhận cộng thêm đến lãi suất đến +1,2%/năm, áp dụng các kỳ hạn 1 tháng 4,75%/năm, 6 tháng 6,5%/năm, 12 tháng 6,8%/năm.

Chứng chỉ tiền gửi trả lãi suất tới 6,3%/năm

Trong tháng 11, BVBank ra mắt chứng chỉ tiền gửi online với lãi suất cao cùng kỳ hạn linh hoạt 06 tháng, 09 tháng, 12 tháng, 15 tháng

Cụ thể, với số tiền tối thiểu chỉ từ 10 triệu đồng, khách hàng có thể tham gia sản phẩm với đa dạng kỳ hạn và linh hoạt nhận lãi hàng tháng hoặc cuối kỳ. Đối với khách hàng chọn lãnh lãi cuối kỳ với kỳ hạn 6 háng lãi suất 5,8%, 9 tháng 5,9%, 12 tháng lãi suất 6,1%, 15 tháng 6,3%

Lãi suất tiết kiệm tại BVBank

Trong tháng 11/2025, lãi suất huy động BVBank áp dụng cho khách hàng cá nhân gửi tiền tại quầy và lĩnh lãi cuối kỳ duy trì trong khoảng 0,3 – 6,1%/năm.

Cụ thể, kỳ hạn dưới 1 tháng được áp dụng mức lãi suất là 0,3%/năm; kỳ hạn 1 đến dưới 2 tháng là 4,1%/năm; kỳ hạn gửi từ 2 đến dưới 5 tháng là 4.2%/năm - 4,3%/năm; kỳ hạn 6 tháng là 5,1%/năm; 9 tháng là 5,25%/năm.

BVBank niêm yết mức lãi suất cho kỳ hạn 12 - 18 tháng (5,55%/năm – 5,85%/năm); 24 - 48 tháng (5,90%/năm – 6,0%/năm);

Khách hàng gửi tiền tại quầy BVBank sẽ được hưởng mức lãi cao nhất là 6,10%/năm dành cho kỳ hạn gửi 60 tháng.

Ngoài hình thức trả lãi cuối kỳ, BVBank còn cung cấp các hình thức trả lãi linh hoạt bao gồm lãi hàng quý (5,05%/năm – 5,63%/năm), lãi hàng tháng (4,19%/năm – 5,62%/năm), và lãi trả trước (4,08%/năm - 5,37%/năm) áp dụng cho kênh online và quầy giao dịch.

BVBank công bố lãi suất tiền gửi mới, “10 ngày vàng” lãi suất tới 6,8%/năm- Ảnh 1.

Biểu lãi suất tại quầy tại BVBank

Với tiền gửi tiền trực tuyến và lĩnh lãi cuối kỳ, lãi suất huy động tại BVBank dao động trong khoảng 0,3 - 5,95%/năm, cao hơn 0,05 - 0,2%/năm so với hình thức gửi tiền tại quầy.

Cụ thể, kỳ hạn gửi online dưới 1 tháng được áp dụng lãi suất 0,3%/năm; lãi suất áp dụng cho kỳ hạn 1 tháng là 4.3%/năm; kỳ hạn 2 tháng là 4,4%/năm; kỳ hạn 3 - 5 tháng có lãi suất 4,5 %/năm;

Lãi suất tiền gửi online tại kỳ hạn 6 - 11 tháng là 5,30 – 5,5%/năm; 12 tháng là 5,6%/năm; 15 tháng là 5,8%/năm; 18 tháng là 5,9%/năm;

BVBank áp dụng mức lãi suất tiền gửi online cao nhất là 5,95%/năm được dành cho kỳ hạn 24 tháng.

BVBank công bố lãi suất tiền gửi mới, “10 ngày vàng” lãi suất tới 6,8%/năm- Ảnh 2.

Biểu lãi suất trực tuyến tại BVBank

Lưu ý rằng các mức lãi suất trên mang ý nghĩa tham khảo và có thể thay đổi theo thời gian cũng như theo từng điều kiện thị trường. Khách hàng nên liên hệ trực tiếp với các điểm giao dịch BVBank gần nhất để biết thông tin chi tiết.

Lãi suất huy động dành cho khách hàng doanh nghiệp

Bên cạnh lãi suất ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân, BVBank cũng có mức lãi suất hấp dẫn dành cho khách hàng tổ chức cụ thể: đối với kỳ hạn 01-3 tuần lãi suất 0,30%, kỳ hạn 1 tháng 3,8%, 2 tháng là 3,85%, 3 tháng là 4%. Lãi suất cao nhất 6,1% dành cho kỳ hạn 60 tháng, 12 tháng với lãi suất 5,55%

Đối với khách hàng tổ chức lựa chọn hình thức gửi tiết kiệm trực tuyến lãi suất sẽ cao hơn tại quầy sẽ dao động cao hơn hơn tại quầy điển hình như tại kỳ hạn 01 tháng lãi suất 3,95%, kỳ hạn 2 tháng 4,0%, kỳ hạn 3 tháng là 4,15%. Các kỳ hạn dài như 12 tháng là 5,6%, 60 tháng 6,05%.

Đối với khách hàng chưa có tài khoản tại BVBank nếu mở tài khoản trong tháng 9 sẽ nhận được các ưu đãi như: Đối với khách hàng cá nhân nhận đến 80.000 đồng khi mở tài khoản và thực hiện giao dịch, đối với khách hàng tổ chức mở tài khoản và giao dịch nhận đến 150.000 đồng.

Phương Thảo

