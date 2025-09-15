Các "cá voi" mua gần 2 tỷ USD Bitcoin trong 5 phiên liên tiếp thông qua các quỹ ETF

Đà hút vốn của các quỹ ETF Bitcoin đã kéo dài trong 5 phiên liên tiếp. Theo thống kê, trong tuần 8-12/9, các quỹ ETF Bitcoin trên toàn cầu đã hút ròng tổng cộng 1,96 tỷ USD. Đây là tuần hút ròng mạnh nhất của các quỹ này trong vòng 2 tháng.

Luỹ kế từ đầu tháng 9 tới nay, dòng vốn chảy vào các ETF Bitcoin đạt mức 2,58 tỷ USD, tích cực hơn hẳn xu hướng rút ròng hơn 736 triệu USD trong tháng 8 liền trước.

Tính tới hiện tại, tổng tài sản do các quỹ ETF Bitcoin trên toàn cầu quản lý hiện đạt 144,5 tỷ USD. Trong đó, quy mô lớn nhất là quỹ iShares Bitcoin Trust (IBIT) đạt hơn 86 tỷ USD, theo sau là Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) đạt quy mô hơn 21 tỷ USD.

Động thái của các quy diễn ra trong bối cảnh giá Bitcoin diễn biến tích cực và ghi nhận sự phục hồi đáng kể. Giá Bitcoin tăng lên trên ngưỡng 116.000 USD, tăng khoảng 4% sau 1 tuần.

Giá Bitcoin từ đầu năm 2025 tới nay

Tương tự, dòng vốn chảy vào các quỹ Ethereum ETF ghi nhận tín hiệu trở lại trong vòng vài phiên gần đây. Ghi nhận trong 4 phiên gần nhất, các quỹ đã hút ròng 720 triệu USD. Về giá trị, Ethereum hiện giao dịch trên mức 4.600 USD. Tổng tài sản do các quỹ ETF ETH trên toàn cầu quản lý đạt 23,5 tỷ USD. Trong đó, quy mô lớn nhất là quỹ iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) đạt hơn 16,3 tỷ USD, theo sau là Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) đạt quy mô hơn 3,5 tỷ USD.

Thị trường tiền số hồi phục tốt kể từ sau bài phát biểu tại Jackson Hole của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell hồi cuối tháng 8. Khi đó, Powell phát tín hiệu Fed sẽ ưu tiên hỗ trợ thị trường lao động thay vì chỉ tập trung kiểm soát lạm phát.

Giới đầu tư kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất trong tháng 9, với mức giảm 0,25% và đưa biên độ về 4% – 4,25%.