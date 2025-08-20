Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cận cảnh cầu vòm thép đầu tiên ở Quảng Ngãi mang tên Phước Lộc

20-08-2025 - 08:56 AM | Bất động sản

Sau gần 3 năm thi công, dự án cầu Trà Khúc 3 (cầu Phước Lộc) có thiết kế vòm thép độc đáo bắc ngang sông Trà Khúc đã hoàn thành và chính thức thông xe vào ngày mai (19/8). Đây không chỉ là công trình giao thông trọng điểm, dáng vòm thép nổi bật còn hứa hẹn trở thành điểm nhấn kiến trúc mới của Quảng Ngãi.

Cận cảnh cầu vòm thép đầu tiên ở Quảng Ngãi mang tên Phước Lộc- Ảnh 1.

Dự án cầu Trà Khúc 3﻿ bắc qua sông Trà Khúc có tổng mức đầu tư 850 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương 525 tỷ đồng, phần còn lại là ngân sách tỉnh Quảng Ngãi﻿.

Cận cảnh cầu vòm thép đầu tiên ở Quảng Ngãi mang tên Phước Lộc- Ảnh 2.

Cận cảnh cầu vòm thép đầu tiên ở Quảng Ngãi mang tên Phước Lộc- Ảnh 3.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, khởi công cuối năm 2022. Đây là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2024-2025, nằm trong danh mục các dự án chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Cận cảnh cầu vòm thép đầu tiên ở Quảng Ngãi mang tên Phước Lộc- Ảnh 4.

Cận cảnh cầu vòm thép đầu tiên ở Quảng Ngãi mang tên Phước Lộc- Ảnh 5.

Cầu Trà Khúc 3 có tổng chiều dài tuyến 2,55km, trong đó phần cầu dài 710m và đường dẫn dài hơn 1,8km.

Cận cảnh cầu vòm thép đầu tiên ở Quảng Ngãi mang tên Phước Lộc- Ảnh 6.

Cận cảnh cầu vòm thép đầu tiên ở Quảng Ngãi mang tên Phước Lộc- Ảnh 7.

Cận cảnh cầu vòm thép đầu tiên ở Quảng Ngãi mang tên Phước Lộc- Ảnh 8.

Cận cảnh cầu vòm thép đầu tiên ở Quảng Ngãi mang tên Phước Lộc- Ảnh 9.

Cầu có 15 nhịp, mặt cầu rộng 22,9m với kết cấu thượng bộ gồm 3 nhịp vòm ống thép nhồi bê tông và 12 nhịp dẫn dầm U, dài 38m bằng bê tông cốt thép dự ứng lực.

Cận cảnh cầu vòm thép đầu tiên ở Quảng Ngãi mang tên Phước Lộc- Ảnh 10.

Cận cảnh cầu vòm thép đầu tiên ở Quảng Ngãi mang tên Phước Lộc- Ảnh 11.

Dự án đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong, kết nối xã Nghĩa Giang với xã Sơn Tịnh hình thành mạng lưới giao thông đồng bộ, liên vùng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Không chỉ vậy, khi cầu đưa vào hoạt động sẽ kết nối giao thông hai tuyến quan trọng là quốc lộ 24B và tỉnh lộ 623B.

Cận cảnh cầu vòm thép đầu tiên ở Quảng Ngãi mang tên Phước Lộc- Ảnh 12.

Cận cảnh cầu vòm thép đầu tiên ở Quảng Ngãi mang tên Phước Lộc- Ảnh 13.

Cận cảnh cầu vòm thép đầu tiên ở Quảng Ngãi mang tên Phước Lộc- Ảnh 14.

Trước đó, để đặt tên cầu, tỉnh Quảng Ngãi đã thành lập hội đồng gồm nhiều ngành, lấy ý kiến các sở, ban, ngành và tham khảo ý kiến chuyên gia và cái tên “Hà Thuận” được đề xuất đặt cho cầu Trà Khúc 3.

Cận cảnh cầu vòm thép đầu tiên ở Quảng Ngãi mang tên Phước Lộc- Ảnh 15.

Tuy nhiên tên “Hà Thuận” được đề xuất vấp phải những ý kiến khác nhau, như: không nằm trong danh mục ngân hàng tên đường, tên công trình công cộng của Quảng Ngãi và việc ghép tên xã Tịnh Hà (cũ) phía bắc dự án và Nghĩa Thuận (cũ) phía nam dự án ghép lại thành tên Hà Thuận, kèm lý giải “dòng sông hòa thuận” chưa thuyết phục…

Cận cảnh cầu vòm thép đầu tiên ở Quảng Ngãi mang tên Phước Lộc- Ảnh 16.

Sau nhiều vòng tranh luận, các cơ quan chuyên môn ngồi lại nghiên cứu, đánh giá tên “Phước Lộc” được thống nhất, giới nghiên cứu, chính quyền, người dân đồng thuận với tên gọi này cho cầu Trà Khúc 3.

Cận cảnh cầu vòm thép đầu tiên ở Quảng Ngãi mang tên Phước Lộc- Ảnh 17.

Cận cảnh cầu vòm thép đầu tiên ở Quảng Ngãi mang tên Phước Lộc- Ảnh 18.

Theo lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, tên gọi Phước Lộc được lựa chọn dựa trên cơ sở thực tiễn, lịch sử và địa lý vùng đất nơi công trình tọa lạc.

Cận cảnh cầu vòm thép đầu tiên ở Quảng Ngãi mang tên Phước Lộc- Ảnh 19.

Cụ thể, đây là tên bến đò từng tồn tại trước đây trên sông, đồng thời khu vực này cũng gắn với tên gọi xã Phước Lộc, bờ xe nước Phước Lộc﻿ - biểu tượng gắn bó với mảnh đất núi Ấn sông Trà nói chung và nơi xây dựng dự án cầu Trà Khúc 3 nói riêng.

Cận cảnh cầu vòm thép đầu tiên ở Quảng Ngãi mang tên Phước Lộc- Ảnh 20.

Cận cảnh cầu vòm thép đầu tiên ở Quảng Ngãi mang tên Phước Lộc- Ảnh 21.

Như vậy, sau 3 năm thi công cầu Phước Lộc đã hoàn thành và chính thức thông xe vào ngày mai (19/8)

Theo Nguyễn Ngọc

Tiền Phong

