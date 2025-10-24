Cận cảnh khu chung cư "khó thở" nhất thế giới, bạn yếu tim thì đừng xem

Giữa một Hồng Kông hiện đại với những tòa nhà kính vươn cao chọc trời, vẫn tồn tại một khu chung cư nghèo mang vẻ đẹp lạ lùng, cũ kỹ nhưng có sức hút đặc biệt. Đó là Montane Mansion. Đây là một trong những biểu tượng kiến trúc đậm chất Hồng Kông, nơi từng góc nhỏ đều kể một câu chuyện về nhịp sống đô thị chật chội nhưng tràn đầy năng lượng.

Montane Mansion nằm ở quận Quarry Bay, được xây dựng từ những năm 1960, gồm năm khối nhà nối liền nhau, tạo thành một quần thể kiến trúc hình chữ E khổng lồ. Mỗi tòa cao hàng chục tầng, với vô số căn hộ nhỏ xếp chồng san sát, giống như những chiếc hộp vuông khít vào nhau. Khi ngước nhìn từ dưới sân lên, ta dễ có cảm giác choáng ngợp: hàng trăm ô cửa chen chúc, lớp sơn loang lổ, dây điện và quần áo phơi lơ lửng giữa không trung - một hình ảnh rối rắm nhưng lại đầy sức sống, phơi bày trọn vẹn diện mạo của đời sống đô thị Hồng Kông thu nhỏ.

Tòa nhà có bố cục kiến trúc đặc biệt

Điều khiến Montane Mansion trở thành hiện tượng mạng và điểm đến nổi tiếng chính là bố cục kiến trúc đặc biệt. Các khối nhà được xây dựng liền kề và đối diện nhau, tạo thành một khoảng sân hẹp hình chữ U ở giữa. Khi bước vào, người ta có cảm giác như bị "nuốt chửng" bởi bê tông - bốn bề là tường nhà cao sừng sững, chỉ còn một khoảng trời nhỏ hắt xuống tia sáng mong manh. Chính hiệu ứng không gian gần như khép kín này khiến cư dân lẫn du khách đều mô tả nơi đây bằng cụm từ "khó thở", vừa đúng theo nghĩa đen, vừa gợi cảm giác choáng ngợp và ám ảnh.

Là nguồn cảm hứng nghệ thuật vô tận

Giữa sự chật chội đông đúc, kiến trúc của Montane Mansion vẫn có một sức hút khó lý giải. Nhiều nhiếp ảnh gia, đạo diễn và blogger du lịch coi nơi đây là thiên đường sáng tác. Góc nhìn từ dưới sân hướng lên trời - nơi ánh sáng rọi xuống giữa khung nhà chật chội đã trở thành một trong những bức ảnh biểu tượng của Hồng Kông. Bộ phim Transformers: Age of Extinction và Ghost in the Shell cũng từng lấy bối cảnh tại đây, càng khiến Montane Mansion trở nên nổi tiếng toàn cầu.

Cuộc sống bên trong khu chung cư này cũng chính là một lát cắt sinh động về xã hội Hồng Kông: nơi hàng nghìn người chung sống trong không gian chật hẹp, mỗi căn hộ chỉ vỏn vẹn vài chục mét vuông. Mỗi ô cửa sổ là một câu chuyện khác nhau: có nhà treo đầy quần áo, có nhà đặt bàn thờ, có cửa sổ mở hé để hứng chút gió trời hiếm hoi. Dưới sân tầng trệt, những sạp hàng nhỏ, quán ăn bình dân và cửa tiệm sửa chữa hoạt động tấp nập, tạo nên một bức tranh đời sống vừa thực tế vừa gần gũi.

Montane Mansion còn là biểu tượng của sự thích nghi, là nơi con người học cách chung sống với sự đông đúc. Ở đây, dù không gian riêng bị thu hẹp đến mức tối thiểu, cư dân vẫn duy trì được nhịp sống yên bình. Trẻ con nô đùa dưới sân, người lớn ngồi trò chuyện bên lan can, còn ánh đèn từ hàng nghìn ô cửa hắt ra khi đêm xuống lại khiến nơi này trông lung linh, đẹp một cách lạ lùng.

Ngày nay, khi những tòa cao ốc hiện đại mọc lên khắp Hồng Kông, Montane Mansion vẫn tồn tại như một di sản của thời đại cũ, vừa đáng ngưỡng mộ vừa gợi nhiều suy ngẫm. Nó cho thấy mặt trái của sự phát triển đô thị: không gian sống bị nén lại đến mức cực hạn, nhưng đồng thời cũng minh chứng cho sức sống mãnh liệt của con người trong mọi hoàn cảnh.

Là điểm check-in siêu hot ở Hồng Kông

Du khách đến Hồng Kông thường không bỏ lỡ cơ hội ghé Montane Mansion. Chỉ cần đứng ở sân giữa, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời bị "cắt" bởi những tầng nhà xếp lớp, ai cũng cảm nhận được cảm giác vừa ngộp vừa mê, một ấn tượng khó quên về thành phố luôn chuyển động không ngừng này.