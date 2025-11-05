Cận cảnh nhan sắc người đẹp kế nhiệm Hoa hậu Thanh Thuỷ, dự thi Miss International 2025

Sau hơn 10 tháng kể từ khi đăng quang Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024, Hoa hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy sẵn sàng tham dự cuộc thi Hoa hậu Quốc tế - Miss International 2025 diễn ra tại Nhật Bản.

Buổi send-off là dịp để Hoa hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy chia sẻ hành trình chuẩn bị kỹ lưỡng trong suốt thời gian qua cũng như những nỗ lực, tâm huyết và quyết tâm của cô trong chặng đường chinh phục Miss International 2025. Đây cũng là cơ hội để Kiều Duy tri ân những người đã đồng hành và hỗ trợ.

Sự kiện có sự tham gia của Thạc sĩ Phạm Kim Dung - Tổng giám đốc Công ty Sen Vàng, Đạo diễn Hoàng Nhật Nam - Tổng giám đốc Công ty Sen Vàng Entertainment. Bên cạnh đó là sự quy tụ của dàn Hoa - Á hậu như đương kim Miss International Thanh Thuỷ, các Hoa hậu Yến Nhi, Quế Anh, Đoàn Thiên Ân,...

Trên sân khấu, Hoa hậu Kiều Duy chia sẻ những cảm xúc chân thành cùng quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi chính thức lên đường tham dự Miss International 2025 tại Nhật Bản: “Thời gian qua, tôi đã không ngừng học hỏi, trau dồi kỹ năng và kiến thức để có thể tự tin đứng tại đây trong vai trò đại diện Việt Nam đến với cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Tôi hiểu rằng, không có con đường nào được trải đầy hoa hồng. Mỗi bước đi đều đòi hỏi sự nỗ lực và kiên trì. Tôi trân trọng từng kỳ vọng, từng niềm tin mà mọi người dành cho mình và sẽ luôn cố gắng hết mình để xứng đáng với tình cảm đó”.

Kiều Duy cũng chia sẻ cô đang cố gắng trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình: “Suốt thời gian qua, tôi may mắn khi luôn nhận được sự đồng hành và hỗ trợ tận tâm từ công ty Sen Vàng, các anh chị trong ê-kíp cùng những nhà thiết kế, chuyên gia… Với khát khao quảng bá nét đẹp văn hoá dân tộc và sức trẻ Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, tôi sẽ mang đến hình ảnh chỉn chu, tự tin và đầy bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam tại Miss International 2025. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã luôn tin tưởng và đồng hành”.

Thạc sĩ Phạm Kim Dung và Miss International 2024 – Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy thực hiện nghi thức trao sash Miss International Vietnam 2025 cho Hoa hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy

Chiếc sash danh dự không chỉ là biểu tượng đại diện Việt Nam, mà còn là lời chúc và niềm tin gửi gắm cho Kiều Duy trước hành trình chinh phục vương miện tại Nhật Bản. Thạc sĩ Phạm Kim Dung chia sẻ: “Gần một năm qua, Sen Vàng đã luôn đồng hành và vun đắp cho Kiều Duy. Nhưng điều đáng quý nhất là chính Kiều Duy đã không ngừng nỗ lực để tiến gần hơn tới những kỳ vọng mà cả hai bên cùng hướng đến. Dù kết quả sắp tới ra sao, chúng tôi mong quý khán giả vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ và yêu thương Kiều Duy, bởi vương miện Hoa hậu chỉ là điểm khởi đầu.

Sau Miss International, Kiều Duy sẽ bước tiếp trên một hành trình mới, hành trình của sự trưởng thành và cống hiến, được tiếp sức từ bệ phóng Hoa hậu Quốc gia Việt Nam. Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện để những tiềm năng sẵn có ở Kiều Duy được phát huy trọn vẹn, để công chúng thấy rằng nhan sắc Việt Nam không chỉ đẹp mà còn bản lĩnh, tài năng và trí tuệ”.

Hoa hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy lần đầu trình diễn Trang phục Văn hóa Dân tộc mang tên “Cửu Long Ẩn Vân”.

Trong chương trình, Hoa hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy bất ngờ hé lộ tiết mục tài năng sẽ mang đến Miss International 2025. Đại diện Việt Nam thể hiện ca khúc nổi tiếng “Proud of You” bằng giọng hát ngọt ngào, kết hợp khả năng tiếng Anh lưu loát cùng phần múa ba lê và múa quạt lụa đầy uyển chuyển.

Để chuẩn bị cho phần thi đặc biệt này, Hoa hậu Kiều Duy đã dành nhiều thời gian trau dồi kỹ năng thanh nhạc dưới sự hướng dẫn của giảng viên Hoàng Thu. Song song đó, cô cũng được biên đạo Khoa Nguyễn hỗ trợ luyện tập múa ba lê và múa quạt lụa.

Trong vài ngày tới, Hoa hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy lên đường nhập cuộc Miss International 2025. Cuộc thi diễn ra trong tháng 11. Đêm chung kết sẽ được tổ chức vào ngày 27/11.