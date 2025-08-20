Cận cảnh tòa tháp tài chính quốc tế 55 tầng đầu tiên ở TP HCM
Tòa tháp Saigon Marina IFC là công trình đầu tiên mở đầu cho hành trình xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM.
Saigon Marina IFC là công trình khánh thành đầu tiên thuộc vùng trung tâm tài chính quốc tế TP HCM, khởi đầu cho việc hiện thực hóa Nghị quyết 222/2025 của Quốc hội về xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Công trình này sẽ là điểm nhấn quan trọng để thu hút dòng vốn, nhân tài và công nghệ toàn cầu...
Saigon Marina IFC không chỉ mở ra một không gian làm việc cho hàng chục ngàn chuyên gia tài chính, mà còn là nơi thử nghiệm các mô hình tài chính hiện đại, phát triển kinh tế số, tài chính xanh, gắn kết dòng vốn trong nước với thị trường quốc tế...
Người lao động