Cận cảnh tòa tháp tài chính quốc tế 55 tầng đầu tiên ở TP HCM

Tòa tháp Saigon Marina IFC gồm 55 tầng nổi và 5 tầng hầm, với tổng diện tích sàn hơn 106.000 m², trong đó khoảng 87.000 m² dành cho văn phòng hạng A; phần diện tích còn lại được bố trí làm trung tâm thương mại, nhà hàng, không gian phòng họp và các tiện ích cao cấp. Đây là một trong ba tòa tháp cao nhất Việt Nam, do HDBank cùng các đối tác xây dựng và phát triển.