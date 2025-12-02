Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn 'chạy nước rút'

Thi công ngày đêm

Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có chiều dài 88km, đi qua địa phận tỉnh Quảng Ngãi (60,3km) và tỉnh Gia Lai (27,7km). Dự án được khởi công ngày 1/1/2023 với tổng mức đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng. Đây là một trong 12 dự án thành phần lớn nhất thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam phía đông giai đoạn 2021-2025.

Giai đoạn 1, cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có quy mô 4 làn xe, vận tốc 80km/h. Dự án do Ban Quản lý dự án 2 làm chủ đầu tư, nhà thầu thi công do liên danh Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu. Theo kế hoạch, dự án phải hoàn thành toàn tuyến vào quý III/2026.

Sau gần 3 năm triển khai thi công, cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đã lộ rõ hình hài.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn là đoạn tuyến có nhiều hầm xuyên núi nhất trên cao tốc Bắc Nam. Trên tuyến có 3 hầm xuyên núi gồm hầm 1, hầm 2 thuộc gói XL2 và hầm 3 thuộc gói XL3. Trong đó, hầm số 1 có chiều dài 610 m, hầm số 2 dài 700 m và hầm số 3 là hầm cấp đặc biệt với chiều dài 3.200 m, cùng 77 cầu, 586 cống, 81 hầm chui dân sinh.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, dự án phải hoàn thành cuối năm nay, rút ngắn 8 tháng so với kế hoạch ban đầu. Để đẩy nhanh tiến độ, chủ đầu tư cùng liên danh nhà thầu đã huy động hơn 3.000 kỹ sư, công nhân và 1.100 thiết bị hiện đại, duy trì 3 ca 4 kíp, triển khai 50 mũi thi công ngày đêm.

Để đẩy nhanh tiến độ, chủ đầu tư cùng liên danh nhà thầu đã huy động hơn 3.000 công nhân, 1.100 thiết bị, duy trì 3 ca 4 kíp, thi công ngày đêm.

Tại gói thầu XL2, gần 600 nhân sự đang dồn lực hoàn thiện những hạng mục cuối cùng. Ông Trần Đại Xuân - Giám đốc gói thầu XL2 - cho biết: “Hiện tuyến vẫn còn khoảng 5km chưa thể thảm nhựa do mưa kéo dài, nhưng ngay khi thời tiết tạnh ráo, đơn vị sẽ thi công dứt điểm để đảm bảo tiến độ. Công tác lắp đặt hạ tầng an toàn giao thông cũng cơ bản hoàn thành, riêng sơn kẻ đường còn 10%, dự kiến hoàn tất trong vài ngày tới”.

Dưới mưa liên tục, các tổ thi công vẫn miệt mài lắp biển báo, lan can, lưới chống lóa. Anh Nguyễn Văn Khánh (công nhân thi công tại gói thầu XL2) chia sẻ, mặc dù rất vất vả vì thi công dưới thời tiết không thuận lợi, nhưng nhìn tuyến đường dần thành hình, ai cũng thấy tự hào vì góp phần vào một công trình lớn của đất nước.

Đến nay dự án đã hoàn thành hơn 90% khối lượng và đang chạy nước rút.

Tại khu vực hầm số 3 (thuộc gói thầu XL3), đây là hầm đường bộ dài nhất dự án cao tốc Bắc Nam, khi đưa vào sử dụng, đây cũng là hầm đường bộ dài thứ 3 của cả nước, sau Hải Vân và Đèo Cả. Hiện các nhóm công nhân thay nhau làm việc 3 ca, 4 kíp suốt ngày đêm. Ống hầm phải và trái đã hoàn thành. Các mũi thi công vỏ hầm, nền đường, lắp đặt thiết bị... đang tăng tốc thực hiện các phần việc được giao với chất lượng và thẩm mỹ cao nhất.

Sau gần 3 năm thi công, tổng sản lượng dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đạt hơn 12.000 tỷ đồng (trên 90% giá trị hợp đồng). Hạng mục đường đã thảm nhựa gần 96% khối lượng.

Các tổ thi công vẫn miệt mài lắp biển báo, lan can, lưới chống lóa.

Toàn bộ 60 cầu trên tuyến chính đã hoàn thành bản mặt, 17 cầu vượt ngang đã hoàn thành lao lắp dầm và đang hoàn thiện bản mặt. Tại các hầm xuyên núi, hầm số 1 và 2 đang hoàn thiện lắp đặt thiết bị, hầm số 3 đang trong giai đoạn hoàn thiện vỏ hầm và nền đường để kịp đồng bộ với toàn tuyến.

Liên danh nhà thầu xác định tinh thần thi công dự án với quyết tâm cao nhất, không chỉ để hoàn thành theo kế hoạch mà còn đáp ứng đúng yêu cầu về chất lượng, an toàn và hiệu quả. Mục tiêu chung là nhanh chóng đưa tuyến cao tốc vào khai thác đúng mốc 19/12, đóng góp vào việc sớm hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông quốc gia, tạo không gian phát triển mới cho khu vực miền Trung.

Nhà thầu tổ chức thi công cả ban đêm.

Mới đây, trong chuyến kiểm tra tiến độ dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng ghi nhận sự vào cuộc rất quyết liệt của chính quyền tỉnh Quảng Ngãi trong tháo gỡ các vướng mắc của dự án về mặt bằng và vật liệu thi công, góp phần quan trọng thúc đẩy tiến độ dự án.

Ban Quản lý dự án 2 và các nhà thầu được yêu cầu chủ động phối hợp với địa phương xử lý vướng mắc phát sinh, đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng và an toàn công trình, quyết tâm hoàn thành tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn vào ngày 19/12 theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Các công nhân thi công bên trong hầm số 3. Đây là hầm đường bộ dài nhất dự án cao tốc Bắc Nam.

Với nỗ lực và quyết tâm của chủ đầu tư, các nhà thầu, đến nay, tuyến đường đã hiện rõ hình hài. Sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn sẽ giúp giảm tải áp lực giao thông cho tuyến Quốc lộ 1A, rút ngắn thời gian di chuyển giữa các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Đồng thời mở ra trục kết nối kinh tế mới, thúc đẩy phát triển vùng và tạo thêm động lực tăng trưởng cho cả nước.