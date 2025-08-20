Cầu vượt biển gần 100.000 tỷ đồng dài nhất Việt Nam và dài thứ 3 Đông Nam Á: Công ty nào xây?

Sáng 19/8, loạt công trình, dự án lớn tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã được khởi công xây dựng, trong đó có tổ hợp cầu vượt biển và cầu cảng nối đất liền với đảo Hòn Khoai tại Cà Mau, cao tốc về Đất Mũi do Bộ quốc phòng làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư các dự án gần 100.000 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2028.



Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự lễ khởi công cao tốc Cà Mau – Đất Mũi.

Dự án cao tốc Cà Mau - Đất Mũi có chiều dài khoảng 90km, quy mô 4 làn xe, đi song song với Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh về Đất Mũi, điểm đầu kết nối với điểm cuối cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Khi hoàn thành sẽ nối thông toàn tuyến cao tốc từ Cao Bằng đến Mũi Cà Mau.﻿

Được biết, dự án này có 2 dự án thành phần gồm: cao tốc Cà Mau - Cái Nước và Cái Nước - Đất Mũi. Toàn tuyến đi qua các xã Hồ Thị Kỷ, Phú Mỹ, Đất Mũi (Cà Mau), có làn dừng khẩn cấp liên tục theo tiêu chuẩn đường cao tốc cấp 100, bề rộng nền đường 24,75 m. Tổng mức đầu tư dự kiến là 57.896 tỷ đồng.﻿

Trước khi khởi công, ngoài giải phóng mặt bằng, các khâu chuẩn bị đầu tư như lập, phê duyệt hồ sơ thiết kế - dự toán và lựa chọn nhà thầu cũng được Chủ đầu tư rốt ráo thực hiện.

Theo đó, các nhà thầu đảm nhiệm thi công xây dựng cao tốc Cà Mau - Đất Mũi gồm: Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, Tổng công ty Thành An, Tổng công ty 319 và Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô đều thuộc Bộ Quốc phòng.

Đồng bộ với cao tốc Cà Mau - Đất Mũi là 2 dự án Đường giao thông ra đảo Hòn Khoai (đường kết nối từ đất liền ra Cảng Hòn Khoai) và Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai.

Đường giao thông (cầu vượt biển) ra Cảng Hòn Khoai sẽ được đầu tư xây dựng với tổng mức đầu tư khoảng 25.715 tỷ đồng, quy mô thiết kế 4 làn xe theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, tốc độ thiết kế 80 km/h, bề rộng đường 16,5 m.

Khi hoàn thành đưa vào sử dụng, dự án này sẽ là cầu vượt biển dài nhất Việt Nam và dài thứ 3 Đông Nam Á.

Thi công tuyến giao thông kết nối từ mũi Cà Mau ra đảo Hòn Khoai.

Dự án Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai được xây dựng tại xã Đất Mũi với quy mô 1 bến tàu dài 1.000 m, công suất 20 triệu tấn/năm, có thể tiếp nhận tàu đến 250.000 DWT. Một hạng mục khác của Dự án là nạo vét mở mới 1 luồng tàu dài khoảng 5.000 m, rộng 230 m và vũng quay tàu đường kính 800 m. Dự kiến tổng mức đầu tư Cảng Hòn Khoai khoảng 15.000 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, các nhà thầu tư vấn tham gia 2 dự án này gồm: Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình hàng hải, Công ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế và Đầu tư xây dựng, Công ty CP Tư vấn thiết kế giao thông vận tải, Công ty CP Tư vấn Trường Sơn.

Các nhà thầu thi công xây dựng gồm: Công ty TNHH Đầu tư xây dựng DACINCO, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn.﻿

Được biết, DACINCO hoạt động độc lập dưới hình thức Công ty TNHH hai thành viên trở lên, được thành lập từ năm 2006 tại Đà Nẵng, với ngành nghề chính trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công trình hạ tầng kỹ thuật. ﻿

DACINCO không phải là đơn vị hay trực thuộc Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên, DACINCO từng liên danh thi công với Tổng công ty Thái Sơn — một doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng. Trong dự án mới đây về tuyến đường cơ động tại Cà Mau, DACINCO tham gia trong liên danh này và là nhà thầu trúng gói thầu công trình quân sự (giá trị 567 tỷ đồng).﻿

Khi các dự án hoàn thành, dự kiến năm 2028, Cà Mau sẽ dịch chuyển từ vùng xa trung tâm thành cửa ngõ chiến lược ra biển, đóng vai trò trung tâm kinh tế biển mới phía Nam của đất nước.﻿