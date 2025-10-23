CFO Techcombank: "Tham gia sàn giao dịch vàng là cơ hội hấp dẫn, bởi 70% người dân đã hoặc có kế hoạch đầu tư vào vàng, còn cao hơn cả bất động sản"

Tại sự kiện Gặp gỡ nhà đầu tư tổ chức và chuyên gia phân tích diễn ra chiều 22/10, ông Alex Macaire là Giám đốc Tài chính Tập đoàn (CFO) của Techcombank cho biết, Nghị định 232 được ban hành vào đầu tháng 10 bao gồm hai nội dung quan trọng về thị trường vàng.

Phần thứ nhất liên quan đến sản xuất vàng miếng, hiện là phần có tiến độ hoàn thiện cao hơn. Thông tư hướng dẫn thi hành nghị định này cũng đã được công bố. Theo quy định, các ngân hàng có vốn điều lệ trên 50.000 tỷ đồng, trong đó có Techcombank đủ điều kiện nộp hồ sơ xin cấp phép. Quá trình xét duyệt dự kiến kéo dài từ 45 đến 60 ngày. Techcombank đã nộp hồ sơ xin giấy phép và kỳ vọng sẽ là một trong những ngân hàng đầu tiên được cấp phép tham gia thị trường sản xuất vàng.

Nội dung thứ hai tập trung vào sàn giao dịch vàng. Mục tiêu đầu tiên là thành lập sàn giao dịch vàng vật chất, sau đó tiến tới phát triển thị trường tài khoản vàng, tức vàng phi vật chất. Đây là giai đoạn và nội dung cải cách được đánh giá là thú vị nhất, đồng thời mang lại tiềm năng lớn nhất có các ngân hàng, bởi nó sẽ mở rộng danh mục tài sản đầu tư cho khách hàng.

Tại Việt Nam, vàng là kênh đầu tư rất phổ biến, ước tính khoảng 70% người dân đã hoặc có kế hoạch đầu tư vào vàng. Con số này thậm chí cao hơn cả bất động sản, nhờ giá trị đầu tư linh hoạt, có thể mua với số tiền nhỏ và dễ tiếp cận hơn.

"Nhìn chung, chúng tôi rất kỳ vọng vào cơ hội mới này. Tuy nhiên, như đã nói, hiện chưa có nhiều thông tin cụ thể về thời điểm thành lập sàn giao dịch vàng, vì vậy Techcombank đang tập trung vào giai đoạn trước mắt, đó là hoàn tất thủ tục xin cấp phép sản xuất vàng", ông cho biết.

Trước đó, tại cuộc họp Ngân hàng Nhà nước với các tổ chức tín dụng, ông Phạm Quang Thắng, Phó tổng giám đốc Techcombank đánh giá, Nghị định 232 tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp vàng bạc có tiềm lực tài chính tham gia nhập khẩu, sản xuất vàng miếng, góp phần tăng nguồn cung và minh bạch hóa thị trường. Nhà băng đang tìm kiếm đối tác quốc tế để nhập khẩu vàng nguyên liệu, nghiên cứu chế tác vàng miếng mang thương hiệu Techcombank, đồng thời chuẩn bị cơ sở vật chất trong nước như nhân sự, kho bãi, quy trình nhập, cung ứng và hệ thống phân phối.



