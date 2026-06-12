Chân dung chủ đầu tư 3 dự án có tổng vốn đầu tư hơn 15.000 tỷ đồng tại Khu thương mại tự do Đà Nẵng

Thông tin từ UBND TP.Đà Nẵng, ngày 11/6, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Chí Cường ký Quyết định số 2578/QĐ-UBND và Quyết định số 2579/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với 2 dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng tại Vị trí số 3 và Vị trí số 4 thuộc Khu thương mại tự do (FTZ) Đà Nẵng.

Cụ thể, Công ty CP Đầu tư Phương Trang là nhà đầu tư dự án tại Vị trí số 3 (FTZ3), phường Hải Vân, với quy mô 500 ha, tổng vốn đầu tư gần 8.120 tỷ đồng.

Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ là nhà đầu tư dự án Khu công nghiệp FTZ Phú Mỹ 3 Đà Nẵng tại Vị trí số 4 (FTZ4), xã Bà Nà, với quy mô 335 ha, tổng vốn đầu tư 5.338 tỷ đồng. Cả hai dự án có thời hạn hoạt động không quá 70 năm kể từ ngày được Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất.

Ngoài 2 dự án hạ tầng khu chức năng trên, trước đó, ngày 4/6/2026, UBND TP.Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 2494/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng tại Vị trí số 2 (FTZ2) Khu thương mại tự do Đà Nẵng do Công ty CP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng thực hiện.

Dự án có quy mô 75 ha, tổng vốn đầu tư hơn 1.568 tỷ đồng, được định hướng xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, phục vụ logistics, kho bãi, nhà xưởng xây sẵn, dịch vụ hỗ trợ thương mại quốc tế và các hoạt động phù hợp với chức năng của Khu thương mại tự do.

Như vậy 3 dự án hạ tầng khu chức năng tại FTZ 2, FTZ 3 và FTZ 4 có tổng quy mô khoảng 910 ha, với tổng vốn đầu tư hơn 15.025 tỷ đồng.

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Cả 3 nhà đầu tư của 3 dự án hạ tầng khu chức năng nói trên đều là những "tên tuổi" đình đám trong lĩnh vực đầu tư, bất động sản, Khu công nghiệp.

Đầu tiên phải kể đến Công ty CP Đầu tư Phương Trang (Futa Corp), doanh nghiệp này được thành lập vào ngày 12/2/2003, có trụ sở chính tại 486 - 486A Lê Văn Lương, phường Tân Hưng, TP.HCM.

Tháng 6/2021, Futa Corp nâng vốn điều lệ từ 770 tỷ đồng lên gần 3.139 tỷ đồng. Theo công bố thay đổi hồi tháng 9/2024, vị trí Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp này thay đổi từ ông Phạm Đăng Quan- Tổng Giám đốc sang ông Nguyễn Hữu Luận- Chủ tịch HĐQT.

Futa Corp là một pháp nhân quan trọng trong "hệ sinh thái" Futa của doanh nhân Nguyễn Hữu Luận khi là cổ đông sáng lập nắm giữ lượng lớn cổ phần tại nhiều công ty con cùng nhóm.

Cụ thể, Futa Corp là cổ đông sáng lập nắm 49% vốn của Công ty CP Đầu tư Tập đoàn Phương Trang-Futa Group (Futa Group). Thời điểm mới thành lập, Futa Group có vốn điều lệ 500 tỷ đồng; ngoài Futa Corp còn có 2 cổ đông khác là Công ty CP xe khách Phương Trang Futa BusLines (Futa BusLines) 40% và Phạm Đăng Quan 11%. Ông Phạm Đăng Quan là Tổng Giám đốc, Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

Đến tháng 8/2021, doanh nghiệp có thêm 1 người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Hữu Luận- Chủ tịch HĐQT. Sau nhiều lần điều chỉnh, đến tháng 5/2022, Futa Group có vốn điều lệ 2.500 tỷ đồng, 100% là nguồn vốn tư nhân.

Futa Corp còn là cổ đông sáng lập của Công ty CP Nam Kim Long Cần Thơ (Nam Kim Long Cần Thơ). Theo tìm hiểu, Nam Kim Long Cần Thơ được thành lập vào tháng 4/2019, đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất ô tô và xe có động cơ khác. Thời điểm thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 700 tỷ đồng, với 3 cổ đông sáng lập: Futa Corp 50%, Công ty CP Xây dựng Giao thông và Vận tải Cần Thơ 30% và Công ty CP Đầu tư Sài Gòn Phú Gia 20%.

Về nhà đầu tư dự án hạ tầng FTZ4, Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ được thành lập vào tháng 04/2007, trụ sở chính tại khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3, phường Tân Phước, TP.HCM.

Hiện, bà Nguyễn Thị Thảo Nhi (SN 1971) là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc làm đại diện pháp luật. Tháng 5/2025, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ từ 2.300 tỷ đồng lên mức 3.150 tỷ đồng.

Thanh Bình Phú Mỹ được biết đến là chủ đầu tư KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 tại Vũng Tàu (nay là TP.HCM) có tổng diện tích đất 1.064ha, tổng vốn hơn 6.000 tỷ đồng.

Còn về Công ty CP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng (SDN)- chủ đầu tư FTZ2, doanh nghiệp được thành lập vào tháng 8/2005; trụ sở tại 61A Nguyễn Văn Cừ, phường Hải Vân, TP.Đà Nẵng.

Hiện, doanh nghiệp này đang có 4 người đại diện theo pháp luật gồm: ông Vũ Ngọc Ánh- Chủ tịch HĐQT; ông Mai Công Hồ- Tổng Giám đốc và 2 Phó Tổng Giám đốc Phạm Văn Lực, Nguyễn Trường Sơn.

Tháng 4/2026, doanh nghiệp tăng mạnh vốn từ 200 tỷ đồng lên 1.800 tỷ đồng; 100% là nguồn vốn tư nhân trong nước.

SDN là công ty liên kết của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (MCK: KBC). Ngày 30/3/2026, HĐQT Kinh Bắc đã ban hành Nghị quyết thông qua chủ trương tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại SDN. Sau khi hoàn tất giao dịch, tỷ lệ sở hữu cố phấn của KBC tại SDN không vượt quá tỷ lệ để SDN trở thành công ty con của KBC theo quy định của pháp luật.

Tại Khu thương mại tự do Đà Nẵng, FTZ 5 được TP khởi động đầu tư vào ngày 27/8/2025. Đây là dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng do Công ty CP Dịch vụ Cáp treo Bà Nà đầu tư, có quy mô khoảng 90 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 808 tỷ đồng, thời hạn hoạt động 70 năm. Đối với FTZ 1, FTZ 6 và FTZ 7, TP tiếp tục kêu gọi, lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định pháp luật; đồng thời đã có chủ trương nghiên cứu mở rộng Khu thương mại tự do về phía Nam thành phố, nhằm tạo thêm dư địa phát triển, hình thành các khu chức năng có quy mô lớn, động lực mới và phù hợp với lợi thế của Đà Nẵng sau sáp nhập.



