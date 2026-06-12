Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dự án của Tập đoàn FLC tại Quảng Ninh nhận chỉ đạo “nóng”

| | Bất động sản

Trên địa bàn phường Cao Xanh (tỉnh Quảng Ninh) hiện có 26 dự án chậm tiến độ, trong đó có các dự án đầu tư hạ tầng đô thị do Tập đoàn FLC triển khai.

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, ngày 11/6, lãnh đạo tỉnh cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án chậm triển khai, chậm tiến độ, tồn đọng trên địa bàn phường Cao Xanh. Đồng thời làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường về kết quả thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Trên địa bàn phường hiện có 26 dự án chậm tiến độ. Qua rà soát, nguyên nhân chủ yếu đến từ vướng mắc về chủ trương đầu tư; giao đất, cho thuê đất; nghĩa vụ tài chính; giải phóng mặt bằng; năng lực của một số chủ đầu tư...

Kiểm tra thực tế một số dự án, lãnh đạo tỉnh yêu cầu kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp chậm tiến độ - không để ảnh hưởng đến đời sống người dân, niềm tin doanh nghiệp, môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh, cũng như cảnh quan đô thị và tránh lãng phí nguồn lực xã hội.

Đáng chú ý, với các dự án đầu tư hạ tầng đô thị của CTCP Tập đoàn FLC, lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh đây là những dự án đã kéo dài nhiều năm, gây lãng phí đất đai và ảnh hưởng đến bộ mặt đô thị.

Các cơ quan chức năng được yêu cầu khẩn trương xác minh, làm rõ năng lực chủ đầu tư, làm rõ các vướng mắc và trách nhiệm của các bên liên quan; đồng thời cương quyết thực hiện thu hồi nếu dự án tiếp tục chậm tiến độ.

Một góc tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó, theo thông báo của UBND tỉnh Quảng Ninh vào tháng 4/2026, tại phường Cao Xanh, FLC đang triển khai dự án Khu đô thị phường Hà Khánh (nay là phường Cao Xanh) theo 2 giai đoạn.

Tại thông báo, tỉnh yêu cầu doanh nghiệp tập trung nguồn lực hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và các công trình dự án, ưu tiên các trục đường chính và tuyến kè; tăng cường vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan khang trang.

Đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng và các tổ chức, cá nhân có liên quan để tập trung giải quyết thủ tục theo quy định của pháp luật, bảo đảm các điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Cũng theo thông báo này, FLC hiện đang triển khai 4 dự án tại Quảng Ninh , gồm: (1) Quần thể Trung tâm hội nghị, du lịch nghỉ dưỡng, biệt thự và nhà ở thấp tầng FLC Hạ Long; (2) dự án sân golf Ngôi sao Hạ Long; (3) Khu đô thị tại phường Hà Khánh (nay là phường Cao Xanh) giai đoạn 1; (4) Khu đô thị tại phường Hà Khánh (nay là phường Cao Xanh) giai đoạn 2.

Trong đó, dự án sân golf đã hoàn thành và vận hành; Quần thể Trung tâm hội nghị, du lịch nghỉ dưỡng, biệt thự và nhà ở thấp tầng FLC Hạ Long đã hoàn thành khoảng 85% và đã đưa vào khai thác một phần; các dự án còn lại đang tiếp tục triển khai.

Lễ Lễ

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
10 dự án BĐS lớn nhất hành tinh: Nơi rộng gấp 33 lần Singapore, nơi kéo dài 170km không cần xe cá nhân, Việt Nam bất ngờ ghi danh với đại đô thị của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

10 dự án BĐS lớn nhất hành tinh: Nơi rộng gấp 33 lần Singapore, nơi kéo dài 170km không cần xe cá nhân, Việt Nam bất ngờ ghi danh với đại đô thị của tỷ phú Phạm Nhật Vượng Nổi bật

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa trực tiếp thị sát siêu đô thị 59.000 tỷ đồng: Dự án này quan trọng thế nào?

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa trực tiếp thị sát siêu đô thị 59.000 tỷ đồng: Dự án này quan trọng thế nào? Nổi bật

Nơi đón gần 2 triệu du khách trong năm 2025 sắp được Sun Group đầu tư 6.700 tỷ đồng, xây khu đô thị quy mô hơn 264 ha

Nơi đón gần 2 triệu du khách trong năm 2025 sắp được Sun Group đầu tư 6.700 tỷ đồng, xây khu đô thị quy mô hơn 264 ha

16:08 , 12/06/2026
Cận cảnh đại công trường chuẩn bị xây hầm chui Tây Thăng Long hơn 1.100 tỷ đồng

Cận cảnh đại công trường chuẩn bị xây hầm chui Tây Thăng Long hơn 1.100 tỷ đồng

15:38 , 12/06/2026
Sun Festo Town: “Ốc đảo” nghỉ dưỡng giữa tâm điểm lễ hội

Sun Festo Town: “Ốc đảo” nghỉ dưỡng giữa tâm điểm lễ hội

15:30 , 12/06/2026
Nghịch lý: Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn vắng tanh, xe chạy QL1A đông nghịt

Nghịch lý: Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn vắng tanh, xe chạy QL1A đông nghịt

15:15 , 12/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên