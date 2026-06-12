Dự án của Tập đoàn FLC tại Quảng Ninh nhận chỉ đạo “nóng”

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, ngày 11/6, lãnh đạo tỉnh cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án chậm triển khai, chậm tiến độ, tồn đọng trên địa bàn phường Cao Xanh. Đồng thời làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường về kết quả thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Trên địa bàn phường hiện có 26 dự án chậm tiến độ. Qua rà soát, nguyên nhân chủ yếu đến từ vướng mắc về chủ trương đầu tư; giao đất, cho thuê đất; nghĩa vụ tài chính; giải phóng mặt bằng; năng lực của một số chủ đầu tư...

Kiểm tra thực tế một số dự án, lãnh đạo tỉnh yêu cầu kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp chậm tiến độ - không để ảnh hưởng đến đời sống người dân, niềm tin doanh nghiệp, môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh, cũng như cảnh quan đô thị và tránh lãng phí nguồn lực xã hội.

Đáng chú ý, với các dự án đầu tư hạ tầng đô thị của CTCP Tập đoàn FLC, lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh đây là những dự án đã kéo dài nhiều năm, gây lãng phí đất đai và ảnh hưởng đến bộ mặt đô thị.

Các cơ quan chức năng được yêu cầu khẩn trương xác minh, làm rõ năng lực chủ đầu tư, làm rõ các vướng mắc và trách nhiệm của các bên liên quan; đồng thời cương quyết thực hiện thu hồi nếu dự án tiếp tục chậm tiến độ.

Một góc tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó, theo thông báo của UBND tỉnh Quảng Ninh vào tháng 4/2026, tại phường Cao Xanh, FLC đang triển khai dự án Khu đô thị phường Hà Khánh (nay là phường Cao Xanh) theo 2 giai đoạn.

Tại thông báo, tỉnh yêu cầu doanh nghiệp tập trung nguồn lực hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và các công trình dự án, ưu tiên các trục đường chính và tuyến kè; tăng cường vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan khang trang.

Đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng và các tổ chức, cá nhân có liên quan để tập trung giải quyết thủ tục theo quy định của pháp luật, bảo đảm các điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Cũng theo thông báo này, FLC hiện đang triển khai 4 dự án tại Quảng Ninh , gồm: (1) Quần thể Trung tâm hội nghị, du lịch nghỉ dưỡng, biệt thự và nhà ở thấp tầng FLC Hạ Long; (2) dự án sân golf Ngôi sao Hạ Long; (3) Khu đô thị tại phường Hà Khánh (nay là phường Cao Xanh) giai đoạn 1; (4) Khu đô thị tại phường Hà Khánh (nay là phường Cao Xanh) giai đoạn 2.

Trong đó, dự án sân golf đã hoàn thành và vận hành; Quần thể Trung tâm hội nghị, du lịch nghỉ dưỡng, biệt thự và nhà ở thấp tầng FLC Hạ Long đã hoàn thành khoảng 85% và đã đưa vào khai thác một phần; các dự án còn lại đang tiếp tục triển khai.