Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chị đẹp Vbiz khoe bụng bầu 6 tháng, tự tin công khai nỗi ám ảnh chung của hội chị em

02-09-2025 - 13:36 PM | Lifestyle

Khi mang thai con đầu lòng, nữ ca sĩ thừa nhận gặp những thay đổi về tâm lý.

Cuối tháng 7 vừa qua, Chị đẹp Thái Trinh thông báo tin vui mang thai con đầu lòng trên mạng xã hội. Mới đây, giọng ca sinh năm 1993 chia sẻ hình ảnh check-in ở bãi biển, diện bikini khoe bụng bầu vượt mặt ở tháng thứ 6 của thai kỳ. 

Nữ ca sĩ không ngần ngại để lộ những vết rạn da – đây được coi là nỗi ám ảnh quen thuộc của không ít những mẹ bầu khi mang thai. Kèm theo bức hình này, Thái Trinh viết: "Mỗi vết rạn là một chiếc vương miện của mẹ bầu, và mình chọn đội nó một cách tự hào. Da mình rạn nhưng tim mình đầy. Vậy là đủ".

Sau khi kết hôn, nữ ca sĩ sinh năm 1993 hạn chế hoạt động nghệ thuật và dành thời gian cho gia đình nhỏ. Thời gian qua, cô và ông xã cùng nhau đi du lịch khắp nơi. 

Chị đẹp Vbiz khoe bụng bầu 6 tháng, tự tin công khai nỗi ám ảnh chung của hội chị em- Ảnh 1.

Thái Trinh thông báo tin vui mang thai con đầu lòng vào khoảng 1 tháng trước

Chị đẹp Vbiz khoe bụng bầu 6 tháng, tự tin công khai nỗi ám ảnh chung của hội chị em- Ảnh 2.

Nữ ca sĩ sinh năm 1993 mới đây công khai chia sẻ hình ảnh để lộ bụng bầu vượt mặt khi mang thai ở tháng thứ 6

Trong bài đăng chia sẻ việc đang mang thai, Thái Trinh viết: "Suốt 5 tháng nay là những trải nghiệm mới mẻ, hai vợ chồng vừa mừng vừa vui vừa lạ lẫm với danh xưng ông bố bà mẹ, ngại ngùng mãi chưa quen. Một chiếc ảnh nhỏ - một thay đổi lớn của cuộc đời tụi mình. Em bé ơi, bố mẹ đang đợi con bằng tất cả tình yêu".

Ca sĩ cũng thừa nhận gặp những thay đổi tâm lý khi có con. Cô thừa nhận bản thân dễ buồn và suy tư hơn trước. Trên trang cá nhân, Thái Trinh chia sẻ: "Bầu bí vô cái hay overthink đủ thứ trên đời, hay dễ tự buồn các thứ. Xong lại quẹt mắt quẹt mũi đứng dậy đi ăn cho đúng bữa uống thuốc cho đúng cữ. Được cái từ ngày bầu tôi dũng cảm hơn, đi tiêm đủ thứ hết sợ, để dành sau này lỡ có tiêm gây tê màng cứng sợ sau".

Chị đẹp Vbiz khoe bụng bầu 6 tháng, tự tin công khai nỗi ám ảnh chung của hội chị em- Ảnh 3.

Thái Trinh thừa nhận gặp những thay đổi về tâm lý khi có con đầu lòng

Chị đẹp Vbiz khoe bụng bầu 6 tháng, tự tin công khai nỗi ám ảnh chung của hội chị em- Ảnh 4.

Cặp đôi đang rất mong chờ sự xuất hiện của thành viên mới

Chồng của Thái Trinh tên Thái Minh, sinh năm 1999, kém cô 6 tuổi và không hoạt động trong showbiz mà theo đuổi công việc kinh doanh trong ngành nhựa. Nữ ca sĩ từng chia sẻ, trước khi có được hạnh phúc viên mãn như hiện tại, cả hai đã cùng trải qua nhiều giai đoạn khó khăn. Có những lúc, họ chỉ biết ôm chặt lấy nhau, gạt bỏ mọi thứ xung quanh để tìm niềm tin nơi ánh mắt đối phương. Trong những thăng trầm ấy, Thái Minh luôn là điểm tựa vững vàng, đồng hành và tiếp thêm động lực cho Thái Trinh bước tiếp.

3 dấu hiệu nhận biết một người sắp đón loạt tin vui, tài lộc nở rộ

Theo Minh Ngọc

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hé lộ cảnh phim không được ra rạp gây tiếc nuối nhất Mưa Đỏ, biết lý do cắt thẳng tay không ai có thể phản bác

Hé lộ cảnh phim không được ra rạp gây tiếc nuối nhất Mưa Đỏ, biết lý do cắt thẳng tay không ai có thể phản bác Nổi bật

Khối nghệ sĩ tươi rói chuẩn bị diễu hành lễ 2/9: MONO đầy năng lượng, Lan Ngọc và dàn sao đã sẵn sàng!

Khối nghệ sĩ tươi rói chuẩn bị diễu hành lễ 2/9: MONO đầy năng lượng, Lan Ngọc và dàn sao đã sẵn sàng! Nổi bật

Nam danh ca 74 tuổi: Chỉ bằng một ca khúc tán được vợ sống tận Úc

Nam danh ca 74 tuổi: Chỉ bằng một ca khúc tán được vợ sống tận Úc

12:45 , 02/09/2025
Lê Hoàng Hiệp, Ngô Lâm Phương, Phùng Thế Văn cùng những "trai tài, gái giỏi" lên TV sáng nay: Cap vội mà đẹp cỡ này...

Lê Hoàng Hiệp, Ngô Lâm Phương, Phùng Thế Văn cùng những "trai tài, gái giỏi" lên TV sáng nay: Cap vội mà đẹp cỡ này...

12:29 , 02/09/2025
Kỷ lục chưa từng có mùa phim 2/9

Kỷ lục chưa từng có mùa phim 2/9

12:21 , 02/09/2025
Ảnh nét căng và clip trọn vẹn Khối nghệ sĩ diễu hành 2/9: Quá đẹp, quá rạng rỡ, quá tự hào!

Ảnh nét căng và clip trọn vẹn Khối nghệ sĩ diễu hành 2/9: Quá đẹp, quá rạng rỡ, quá tự hào!

11:47 , 02/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên