Chiêu hút khách mới của ông lớn Highlands Coffee: Đặt photobooth tại cửa hàng, cứ mua nước là được chụp ảnh free

Mới đây, Highlands Coffee gây chú ý khi kết hợp với brand thời trang Poppop đặt photobooth tại chi nhánh Hoàng Văn Thụ, TPHCM. Không khó để nhận ra chiến lược marketing mới của "ông lớn" trong ngành cà phê: Nhắm tới tệp khách hàng trẻ thích check-in, đăng tải hình ảnh lên các nền tảng mạng xã hội và thông qua đó giúp thương hiệu tăng trải nghiệm khách hàng, tạo dấu ấn riêng.

Nguồn ảnh: sundilaca

Theo thông tin được chia sẻ, khách chỉ cần có hóa đơn mua nước tại Highlands là có thể sử dụng dịch vụ chụp ảnh lấy liền mà không cần trả thêm phí. Nhờ hình thức này, photobooth nhanh chóng trở thành điểm được nhiều bạn trẻ ghé đến để trải nghiệm và check-in, tạo nên sức hút đáng kể tại cửa hàng.

Photobooth của Highlands x Poppop

Hình thức marketing của Highlands đã thành công khi thu hút nhiều lượt check in từ tệp khách hàng trẻ. Nguồn ảnh: oanhtacsaigon

Highlands không phải là thương hiệu duy nhất áp dụng xu hướng photobooth bởi dịch vụ này đang được đông đảo giới trẻ ưa chuộng nhờ chi phí thấp và khả năng tạo ra những bức ảnh độc đáo, mang đậm cá tính cá nhân.

Viettel Store, Bảo Tín Mạnh Hải và Vietnam Post cũng đã từng sử dụng hình thức marketing này

Sự hấp dẫn của photobooth được thể hiện qua báo cáo từ Global Market Insights. Số liệu cho thấy thị trường photobooth toàn cầu đạt khoảng 818,2 triệu USD trong năm 2024 và dự báo tăng trưởng CAGR 8,8% trong giai đoạn 2025-2034. Thông qua việc tận dụng xu hướng đang bùng nổ này, thương hiệu cà phê với gần 1.000 cửa hàng không chỉ đặt một "chiếc bốt chụp ảnh" mà còn biến nó thành công cụ tiếp thị trải nghiệm hiệu quả.

Nguồn ảnh: pop.pop_hihi

Điều đáng chú ý là photobooth được triển khai tại chi nhánh Hoàng Văn Thụ - cửa hàng Drive-Thru đầu tiên của Highlands. Việc kết hợp hai mô hình này tạo nên một điểm nhấn mới cho cửa hàng, nơi khách vừa có thể đặt món, thanh toán và nhận đồ trong khoảng ba phút, vừa có thêm lý do để dừng lại trải nghiệm thay vì chỉ mua rồi rời đi. Mô hình phục vụ cả xe máy lẫn ô tô giúp chi nhánh phù hợp với thói quen di chuyển linh hoạt của người Việt, đồng thời tạo điều kiện để photobooth thu hút nhiều lượt ghé nhanh và tự nhiên hơn.

Chuyên gia F&B nhận định rằng việc đặt photobooth tại cửa hàng Drive-Thru là cách tiếp cận thị trường hiệu quả, giúp mô hình mới này thu hút sự chú ý và tạo sức lan tỏa tự nhiên, từ đó đưa chi nhánh đến gần hơn với đông đảo người dùng.

Cũng theo vị chuyên gia này việc bổ sung photobooth mang ý nghĩa chiến lược về mặt thương hiệu. Thông qua chiến dịch này Highlands đang làm trẻ hóa hình ảnh nhằm tiếp cận tốt hơn đến tệp khách hàng mới tiềm năng, nhưng vẫn giữ vững bản sắc của mình.

Báo cáo kết quả kinh doanh quý III/2025 của Tập đoàn Jollibee Foods Corporation (JFC), cho thấy Highlands Coffee có lợi nhuận EBITDA trong quý đạt khoảng 666 triệu peso, tương đương hơn 297 tỷ đồng. Đây là mức cao nhất trong hai năm qua, đồng thời tăng 17,1% so với cùng kỳ 2024. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Highlands Coffee ghi nhận EBITDA đạt khoảng 1.909 triệu peso (tương đương 852 tỷ đồng), tăng 9,5% so với cùng kỳ. Chuỗi đóng góp gần 29% EBITDA của mảng cà phê - trà và chiếm 6,1% tổng EBITDA toàn tập đoàn JFC.

Động lực chính giúp Highlands Coffee đạt mức lợi nhuận kỷ lục đến từ doanh số tại các cửa hàng hoạt động ổn định. Chỉ số doanh số bán hàng trên cùng một cửa hàng (SSSG) tăng 17,2% so với cùng kỳ năm trước.

Song song với tăng trưởng doanh thu, chuỗi cũng đẩy mạnh mở rộng quy mô. Tính đến cuối tháng 9/2025, Highlands Coffee vận hành 928 cửa hàng trên toàn quốc, bao gồm cả hệ thống tự vận hành và nhượng quyền. Trong 9 tháng, chuỗi mở mới 109 cửa hàng và đóng 31 điểm bán để tối ưu hoạt động.