Chủ nhân mâm xôi gà xem diễu binh đang hot nhất MXH: Đi từ 3h30, mang toàn đặc sản quê nhà đến Hà Nội

Sáng nay 24/8, ngay từ sớm, bầu không khí tại trung tâm Hà Nội trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi hàng trăm người dân đổ về các tuyến phố để "cắm trại", chờ theo dõi buổi Tổng hợp luyện lần thứ 2 chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành chào mừng Quốc khánh 2/9. Ngay từ 6 - 7 giờ sáng, nhiều người đã chuẩn bị sẵn chiếu, ghế xếp, ô dù, nước uống và đồ ăn nhẹ để giữ chỗ.

Giữa hàng trăm khoảnh khắc được ghi lại, nổi bật nhất chính là hình ảnh một mâm xôi gà thịnh soạn với gà luộc, xôi ngũ sắc, thịt lợn mán… khiến dân mạng không ngừng trầm trồ.

Những hình ảnh về mâm xôi gà đang viral trên MXH, khiến dân tình không ngừng trầm trồ

Chủ nhân của mâm xôi đặc biệt này là nhóm 4 chị em của bạn Bùi Thị Lý, đến từ Lạc Sơn (Hoà Bình cũ, nay thuộc Phú Thọ). Lý chia sẻ: "Mấy chị em mình đi từ 3h30 sáng từ nhà, rất háo hức chờ xem buổi diễu binh hôm nay. Mâm này toàn là đặc sản quê mình đấy!"

Được biết, nhóm của Lý đã kỳ công mang theo toàn đặc sản quê hương như: xôi ngũ sắc, măng ớt, rau đồ, gà luộc, thịt lợn mán, bánh Uôi. Mâm cơm rực rỡ sắc màu khiến ai nhìn cũng thấy "mát mắt": con gà luộc vàng ươm óng ánh, đĩa xôi 5 màu nổi bật, thịt lợn mán, kèm theo món rau đồ dân dã nhưng lạ lẫm với nhiều người.

Mâm xôi gà khiến không ít người phải trầm trồ bởi sự đầy đặn và bắt mắt. Nhưng điều đặc biệt hơn cả là 'view' thưởng thức: ngay tại vị trí có thể ngắm trọn màn diễu binh, diễu hành hoành tráng. Nhóm của Lý vừa ngồi chờ vừa nhẩn nha bên mâm xôi, trải nghiệm vì thế càng thêm đáng nhớ."

Nhóm bạn của chị Lý đã đi từ 3h30 sáng để đến Hà Nội

Hình ảnh đặc sắc ấy nhanh chóng được lan truyền trên MXH, nhận về hàng nghìn lượt thích và bình luận.

Mâm xôi gà này đang viral khắp MXH

Dù phải đến tối nay màn diễu binh, diễu hành mới chính thức diễn ra, nhưng có thể thấy không khí đã "nóng" từ sớm. Người dân Thủ đô và du khách khắp nơi đang háo hức từng giờ, chờ đón khoảnh khắc lịch sử thiêng liêng nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9.



