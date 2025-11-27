Chủ tịch một công ty đăng ký bán sạch 20% vốn, Cựu Phó Chủ tịch và con gái chuẩn bị nắm gần 50%

CTCP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai (Xuân Mai Corp, mã CK: XMC) vừa thông báo Chủ tịch HĐQT là ông Bùi Khắc Sơn vừa đăng ký bán toàn bộ 14,27 triệu cổ phiếu XMC đang nắm giữ, tương đương 19,99% vốn điều lệ.

Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thỏa thuận trong thời gian từ ngày 2/12 đến 31/12/2025, với mục đích giảm tỷ lệ sở hữu.

Ông Bùi Khắc Sơn, sinh năm 1967, giữ chức Chủ tịch Xuân Mai Corp từ cuối năm 2013 đến nay, từng có thời gian kiêm Tổng giám đốc, đồng thời là Chủ tịch Cơ điện Xuân Mai từ năm 2015 – doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Xuân Mai Corp. ﻿

Nguồn: Báo cáo thường niên 2024 của công ty.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu XMC kết phiên 26/11 với giá 8.700 đồng/cp. Ước tính lượng cổ phần ông Sơn đang sở hữu trị giá khoảng 124 tỷ đồng.

Số cổ phiếu này sẽ được chuyển nhượng cho ông ﻿Nguyễn Đức Cử - Cựu Phó Chủ tịch HĐQT Xuân Mai Corp giai đoạn 4/2019 – 4/2024.

Trước đó, công ty đã ban hành Nghị quyết về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản xoay quanh kế hoạch cho phép ông Nguyễn Đức Cử – nhà đầu tư cá nhân – thực hiện mua/nhận chuyển nhượng lượng lớn cổ phiếu XMC dẫn đến tỷ lệ sở hữu của ông Nguyễn Đức Cử và người có liên quan đạt tỷ lệ trên 25% vốn điều lệ của Công ty mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Ngoài ra, ông Hoàng Tiến Dũng, một nhà đầu tư khác sẽ chuyển nhượng hơn 1,77 triệu cổ phiếu (2,48% vốn) cho ông Cử.﻿

Hiện ông Cử chưa nắm giữ cổ phiếu nào, nhưng người có liên quan là bà Nguyễn Minh Trang (con gái) đang sở hữu hơn 17,78 triệu cổ phiếu, tương ứng 24,91% vốn.

Theo phương án trình cổ đông, ông Cử dự kiến mua hoặc nhận chuyển nhượng gần 16,05 triệu cổ phiếu XMC, tương đương 22,48% vốn điều lệ. Sau giao dịch, tổng sở hữu của ông Cử và người liên quan sẽ tăng lên hơn 33,83 triệu cổ phiếu, tương đương 47,38% vốn điều lệ.



Về kết quả kinh doanh, trong 9 tháng đầu 2025, Xuân Mai Corp ghi nhận doanh thu thuần1.453 tỷ đồng tăng 14,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế12,3 tỷ đồng, gấp hơn 5 lần so với năm 2024. Từ năm 2021 đến nay, doanh thu và lợi nhuận của Xuân Mai Corp giảm mạnh. ﻿

Tại ĐHĐCĐ 2025, trước thắc mắc của cổ đông, ban lãnh đạo đã cập nhật tiến độ các dự án và xử lý công nợ.



Về dự án cải tạo chung cư cũ tại Hà Đông: Công ty đã tham gia từ năm 2016, đã hoàn tất nghiên cứu và lập quy hoạch. Tuy nhiên, vướng nhiều thủ tục nên chưa có tiến triển. Lãnh đạo thừa nhận: “Cải tạo chung cư cũ là món đặc sản của Hà Nội nhưng không ăn được”.



Tại dự án kho cấu kiện tại Chúc Sơn, do thay đổi quy hoạch từ khu công nghiệp sang khu đô thị sinh thái, nên chưa thể triển khai trong năm nay.



Còn việc thu hồi công nợ, phần lớn là nợ cũ, một số khoản đã có hướng xử lý. Với dự án Paragon, công ty đã bán 171 căn hộ để đối trừ công nợ, phần còn lại được thế chấp bằng tầng hầm dự án, dự kiến giải quyết trong thời gian tới.

Tháng 11 vừa qua, XuanMaiCorp tổ chức Lễ cất nóc tòa nhà TT-01 thuộc dự án Yên Bình Complex tại Phổ Yên (Thái Nguyên).

