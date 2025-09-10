Chủ tịch SSI Nguyễn Duy Hưng: Tài sản số hấp dẫn nhưng rất rủi ro và nhiều cạm bẫy

Ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch SSI vừa có chia sẻ về tài sản số lĩnh vực đang thu hút nhiều sự chú ý tại Việt Nam cũng như trên thế giới. “Tài sản số là lĩnh vực hấp dẫn nhưng rất rủi ro và nhiểu cạm bẫy, mọi người cần hiểu rõ trước khi tham gia!”, ông Hưng nhấn mạnh.

Dòng trạng thái của Chủ tịch SSI được dăng tải chỉ một ngày sau khi Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc ký ban hành Nghị quyết số 5/2025/NQ-CP ngày 9/9/2025 của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thời gian thực hiện thí điểm là 5 năm. Nghị quyết này quy định về triển khai thí điểm chào bán, phát hành tài sản mã hóa, tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa và cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa; quản lý nhà nước về thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Đối tượng thực hiện thí điểm bao gồm: tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa; tổ chức phát hành tài sản mã hóa; tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia đầu tư tài sản mã hóa và hoạt động trên thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam trong phạm vi quy định tại Nghị quyết này.

Đáng chú ý, đơn vị được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa phải có tối thiểu 65% vốn điều lệ do các cổ đông, thành viên là tổ chức góp vốn, trong đó có trên 35% vốn điều lệ do ít nhất 02 tổ chức là ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty bảo hiểm, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ góp vốn.

Trước đó, nhiều công ty chứng khoán trong đó có SSI đã có động thái chuẩn bị cho cuộc chơi tiềm năng này như việc thành lập các công ty thành viên hoạt động trong lĩnh vực Blockchain, tài sản số.

Từ năm 2022, SSI đã góp vốn lập công ty con CTCP Công nghệ số SSI (SSI Digital - SSID) với vốn điều lệ 200 tỷ đồng. Gần đây, SSID cùng Công ty Quản lý Quỹ SSI ký thỏa thuận hợp tác với Tether, U2U Network và Amazon Web Services nhằm phát triển hạ tầng tài chính số, blockchain và điện toán đám mây tại Việt Nam.

Mới đây nhất, Chứng khoán VIX góp 150 tỷ đồng thành lập công ty mảng tài sản số là Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa VIX (VIXEX). Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Phòng Đăng ký kinh doanh Hà Nội cấp ngày 26/8, VIXEX có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, trụ sở đặt tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Trước đó, ngày 8/8, CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX) nâng vốn điều lệ từ 3 tỷ lên 101 tỷ đồng. Khi mới thành lập, cơ cấu cổ đông gồm ông Nguyễn Xuân Minh nắm 89%, Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) góp 9,9% và TechcomCapital sở hữu 1,1%. TCEX đặt trụ sở tại tòa nhà Techcombank số 6 Quang Trung (Hà Nội), do ông Nguyễn Xuân Minh – Chủ tịch TCBS, TechcomCapital và Wealthtech Innovations – làm Tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật.

Tại một sự kiện mới đây về tài sản mã hóa gần đây, ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA), tiết lộ Việt Nam dự kiến có khoảng 5 sàn sẽ được cấp phép thí điểm giao dịch tài sản số, có khả năng kết nối với các sàn quốc tế để đảm bảo tính thanh khoản và cạnh tranh.