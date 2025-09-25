Chủ tịch Tether sắp vượt Warren Buffett thành người giàu thứ 5 thế giới với 224 tỷ USD tài sản, tạo nên đế chế tiền số sánh ngang OpenAI

Trong nhiều thập kỷ, danh sách những người giàu nhất hành tinh luôn gắn liền với các ông trùm công nghệ, các nhà đầu tư huyền thoại hay những đại gia dầu mỏ.

Tuy nhiên sắp tới, cái tên Giancarlo Devasini, Chủ tịch Tether Holdings, có thể xuất hiện ở vị trí thứ năm trong bảng xếp hạng giàu có toàn cầu, vượt qua cả Warren Buffett, vốn là biểu tượng của sự bền bỉ và thận trọng trong giới tài chính truyền thống.

Tất cả thành công này là nhờ tiền số Tether (USDT).

Trong nhiều năm, Tether và đồng USDT của nó được xem là huyết mạch của thị trường tiền mã hóa, một công cụ thiết yếu để chuyển đổi tiền mặt kỹ thuật số nhanh chóng giữa các sàn giao dịch.

Mô hình kinh doanh của Tether vô cùng đơn giản và sinh lời: người dùng gửi tiền pháp định như đồng USD để nhận USDT, và Tether mang số tiền dự trữ này đi đầu tư vào các tài sản có lãi suất cao, chủ yếu là Trái phiếu Kho bạc Mỹ (Treasuries).

Môi trường lãi suất tăng cao gần đây đã biến sự đơn giản này thành một cỗ máy kiếm tiền phi thường.

Thương vụ trăm tỷ USD

Tether, công ty phát hành stablecoin USDT, đồng tiền số gắn với giá trị USD, đang đàm phán huy động 15-20 tỷ USD trong một vòng gọi vốn tư nhân, đổi lấy khoảng 3% cổ phần.

Nếu thành công, công ty sẽ được định giá gần 500 tỷ USD, ngang tầm OpenAI và thậm chí vượt cả SpaceX của Elon Musk. Trong bối cảnh đó, khối tài sản cá nhân trên giấy tờ của Devasini sẽ chạm ngưỡng 224 tỷ USD, đưa ông vọt lên top 5 người giàu nhất thế giới, chỉ đứng sau Musk, Larry Ellison, Mark Zuckerberg và Jeff Bezos.

Câu chuyện của Devasini khác biệt với hầu hết các tỷ phú công nghệ. Ông từng là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ tại Italy, trước khi rời bỏ nghề y vì không còn tìm thấy hứng thú.

Sau đó, ông chuyển sang kinh doanh điện tử, rồi đầu tư vào sàn giao dịch Bitfinex. Khi Tether ra đời năm 2014 như một giải pháp kết nối giữa tiền pháp định và tiền số, Devasini nhanh chóng nắm vai trò trung tâm, dần mua lại cổ phần từ các nhà sáng lập ban đầu và trở thành nhân vật quyền lực nhất công ty.

Khác với nhiều dự án tiền số phụ thuộc vào cơn sốt thị trường, Tether kiếm lợi nhuận từ chính dự trữ khổng lồ mà họ nắm giữ để bảo chứng cho USDT. Với vốn hóa hơn 170 tỷ USD, dòng tiền lãi từ trái phiếu kho bạc Mỹ và các tài sản an toàn đã biến Tether thành "cỗ máy in tiền" đúng nghĩa, đặc biệt là trong bối cảnh lãi suất cao.

Chỉ riêng quý II/2025, công ty báo lãi 4,9 tỷ USD và chia tới 7,4 tỷ USD cổ tức trong nửa đầu năm. Con số này giải thích vì sao một vòng huy động vốn có thể đưa giá trị Tether sánh ngang các tập đoàn công nghệ hàng đầu.

Với hơn 170 tỷ USD giá trị USDT đang lưu hành, đồng stablecoin này đã trở thành chất keo kết nối giữa tiền pháp định và tiền số, một công cụ thanh khoản không thể thiếu cho hàng triệu giao dịch Bitcoin và Ethereum mỗi ngày.

Đáng ngạc nhiên hơn, việc so sánh Tether với OpenAI cũng đang gây tranh cãi. Một bên là công ty phát triển trí tuệ nhân tạo đang dẫn dắt cuộc cách mạng công nghệ mới, bên kia là nhà phát hành stablecoin USDT, đồng tiền số được giao dịch nhiều nhất thế giới.

OpenAI được định giá 500 tỷ USD nhờ vị thế tiên phong trong trí tuệ nhân tạo, lĩnh vực được kỳ vọng thay đổi toàn diện cách con người làm việc, học tập và sáng tạo. Tether lại đi con đường khác: không tạo ra công nghệ mang tính đột phá, nhưng kiểm soát một hạ tầng tài chính đã trở thành xương sống của thị trường crypto.

Nếu OpenAI là cánh cửa dẫn tới tương lai AI, thì Tether lại là "ngân hàng trung ương" không chính thức của thế giới tiền số. Điểm chung duy nhất: cả hai đều đang đứng ở giao điểm giữa tầm nhìn công nghệ và sức mạnh vốn hóa.

Trong trường hợp thương vụ thành công và được định giá ngang OpenAI, Tether sẽ gửi đi một tín hiệu rõ ràng: crypto không còn là thị trường bên lề. Nó có thể tạo ra các công ty có giá trị tương đương những doanh nghiệp công nghệ tiên phong nhất thế giới.

Đồng thời, việc Tether tiếp tục mua vào lượng lớn trái phiếu kho bạc Mỹ cũng biến công ty thành một người chơi đáng kể trong hệ thống tài chính toàn cầu. Trên thực tế, Tether đang góp phần định hình cả thị trường nợ công Mỹ, chứ không chỉ là một phần của thế giới blockchain.

Liệu có xứng đáng?

CEO Paolo Ardoino đã xác nhận rằng khoản vốn 15 đến 20 tỷ USD huy động được sẽ được dùng để đa dạng hóa hoạt động kinh doanh, vượt ra khỏi ranh giới của stablecoin.

Tether đang nhắm đến các lĩnh vực trọng điểm của tương lai, bao gồm: phát triển Trí tuệ Nhân tạo (AI), cơ sở hạ tầng năng lượng, và thương mại hàng hóa.

Điều này cho thấy công ty không chỉ muốn tận dụng vị thế hiện tại để kiếm tiền mà còn muốn tái đầu tư để trở thành một tập đoàn công nghệ toàn cầu, đối đầu trực tiếp với những công ty mà họ đang được định giá ngang hàng.

Việc sánh ngang về định giá với OpenAI cho thấy Tether đang muốn định vị mình là một nhân tố quan trọng trong cuộc cách mạng công nghệ tiếp theo.

Tuy nhiên, sự so sánh với OpenAI cũng gợi lên câu hỏi khó tránh. OpenAI dù gây tranh cãi về minh bạch và chiến lược kinh doanh, nhưng công nghệ của họ là hữu hình và có tác động xã hội rõ rệt. Song, khác với OpenAI, Tether thiếu nền tảng minh bạch và công nghệ lõi mang tính cách mạng.

Trong khi OpenAI sở hữu trí tuệ nhân tạo đang thay đổi cách con người lao động và sáng tạo. Còn Tether, bản chất là một tổ chức tài chính tư nhân, vận hành một stablecoin dựa trên niềm tin rằng công ty luôn có đủ tài sản dự trữ để đổi ra USD.

Ngoài ra, Tether còn vướng không ít hoài nghi về dự trữ, về rủi ro thanh khoản và các cáo buộc liên quan đến tội phạm mạng. Dù công ty khẳng định luôn minh bạch, chưa một kiểm toán đầy đủ nào được thực hiện bởi Big Four.

Khi một doanh nghiệp mang tính "xám" như vậy đạt giá trị nửa nghìn tỷ USD, điều đó đặt ra thách thức cho cả giới quản lý và hệ thống tài chính truyền thống.

Công ty Tether từng bị Mỹ phạt vì thông tin sai lệch về dự trữ, thường xuyên đối mặt cáo buộc liên quan đến rửa tiền và tác động tới biến động giá Bitcoin. Tether đã phủ nhận những cáo buộc này.

Nếu OpenAI gặp rắc rối, đó sẽ là câu chuyện công nghệ chưa hoàn thiện hoặc ứng dụng chưa như kỳ vọng. Thế nhưng nếu Tether gặp khủng hoảng niềm tin, hậu quả có thể lan rộng tức thì trên toàn bộ thị trường crypto và thậm chí cả hệ thống tài chính.

Với gần nửa nghìn tỷ USD giá trị tài sản được bảo chứng, sự sụp đổ của Tether sẽ tạo ra hiệu ứng domino, đẩy hàng triệu nhà đầu tư vào rủi ro.

Việc một công ty đối mặt với nguy cơ thanh khoản như vậy lại được định giá ngang với OpenAI, một nhà sản xuất công nghệ, cho thấy thị trường đôi khi đánh giá quá cao giá trị "hiện tại" mà bỏ qua yếu tố bền vững.

Rõ ràng khi một doanh nghiệp mang tính chất chưa rõ ràng như vậy đạt giá trị nửa nghìn tỷ USD, điều đó đặt ra thách thức cho cả giới quản lý và hệ thống tài chính truyền thống.

Tóm lại, hình ảnh một cựu bác sĩ Ý, từng kinh doanh đĩa DVD, nay đứng trên Warren Buffett trong bảng xếp hạng tài sản toàn cầu chứa đựng thông điệp sâu xa. Nó cho thấy thế giới tài chính đang thay đổi nhanh chóng: từ những triết lý đầu tư giá trị kéo dài hàng thập kỷ, đến tốc độ tích lũy tài sản khủng khiếp trong chưa đầy một thập niên của tiền số.

Sự so sánh này không chỉ là câu chuyện về con số, mà còn phản ánh cuộc chuyển giao quyền lực giữa tài chính truyền thống và kỷ nguyên kỹ thuật số.

Nếu thương vụ định giá 500 tỷ USD thành công, Devasini không chỉ trở thành người giàu thứ 5 thế giới. Ông sẽ là biểu tượng mới cho sự dịch chuyển sức mạnh tài chính toàn cầu, nơi những người từng đứng ngoài dòng chảy chính thống giờ đây lại dẫn dắt, và thậm chí vượt qua cả những tượng đài tài chính như Warren Buffett.

*Nguồn: FT, Fortune, BI﻿