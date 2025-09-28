Chủ tịch VBA Phan Đức Trung: Chỉ 3 năm tới, một ngôi nhà có thể được giao dịch dưới dạng token

Ông Phan Đức Trung - Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA)

Mới đây, trong Diễn đàn Cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam VWAS 2025 - Diễn đàn thường niên do Báo Tài chính - Đầu tư và Cộng đồng Cố vấn tài chính Việt Nam (VWA) tổ chức, ông Phan Đức Trung - Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) đã có chia sẻ về công nghệ blockchain và thị trường tài sản mã hóa Việt Nam.

Chia sẻ về công nghệ blockchain, ông Trung cho biết đây là công nghệ xử lý dữ liệu phân tán. Trong tiến trình chuyển đổi số, chúng ta bắt đầu bằng số hóa tài liệu vật lý, sau đó tập trung dữ liệu vào các trung tâm hàng tỷ USD. Tuy nhiên, khi dữ liệu quá tập trung sẽ phát sinh nguy cơ tắc nghẽn – và blockchain chính là lời giải.

“Hãy hình dung như trong ngành ngân hàng: khi chuẩn hóa tín dụng, cho vay ngang hàng xuất hiện; hay trong ngành vận tải: taxi công nghệ bùng nổ từ mô hình chia sẻ, tạo ra “sharing economy”. Blockchain cũng có thể tạo ra sự thay đổi lớn như vậy. Nói ngắn gọn, blockchain là nền tảng phía sau sự hình thành thị trường tài sản số. ”, ông nói.

Gần đây, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 05, trong đó thúc đẩy việc token hóa tài sản thực (real-world assets). Trong đó, trọng tâm là khuyến khích đưa các loại tài sản như bất động sản, chứng chỉ quỹ… vào mô hình token hóa.

“Nếu triển khai nhanh, chỉ sang năm thôi chúng ta có thể bàn đến việc bất động sản được giao dịch dưới dạng token”, ông Trung nhận định.

Theo Chủ tịch VBA, ở nhiều quốc gia, tài sản mã hóa được tổ chức thành hai thị trường. Thứ nhất là sàn giao dịch tài sản mã hóa – mô hình mà Nghị quyết 05 đang hướng đến. Nó tương tự sàn chứng khoán.

Ông Trung ví dụ sàn chứng khoán Nasdaq một mô hình giao dịch chứng khoán vốn thực chất chỉ do hai công ty tư nhân vận hành: Nasdaq và NYSE. Ở các nước, không có sàn chứng khoán của Nhà nước, chỉ có sàn tư nhân. Theo Nghị quyết 05, Việt Nam cũng sẽ thí điểm 5 sàn giao dịch tư nhân, không có sàn chung. Trên đó, tất cả tài sản đều có thể được token hóa và giao dịch.

Điểm đặc biệt nhất của Nghị quyết 05, theo ông Trung, là Nhà nước coi tài sản mã hóa như một kênh huy động vốn mới. Với thị trường bất động sản gồm nhà để ở và nhà để đầu tư, nhưng trong tương lai, khi thị trường phát triển, hai loại này sẽ phải được phân định rõ ràng. Tài sản mã hóa sẽ mở ra công cụ đầu tư mới cho cả nhà đầu tư cá nhân lẫn tổ chức.

Ông Trung cho biết, các loại tài sản có thể được token hóa rất đa dạng. Ở nhiều nước, đó là tiền tệ (stablecoin – tiền số gắn với giá trị ổn định, hoặc CBDC – tiền số do ngân hàng trung ương phát hành), vàng (không cần mua vàng vật chất, chỉ cần mua token vàng), bất động sản (toàn bộ ngôi nhà dưới dạng NFT, hoặc chia nhỏ thành nhiều token), hay chứng khoán. Nếu trên thị trường truyền thống có REITs bất động sản, thì trên thị trường tài sản số sẽ có token bất động sản. Nếu trên chứng khoán có cổ phiếu, thì trên blockchain có token chứng khoán.

Theo dự báo ban đầu của BCG, đến năm 2030, token hóa sẽ chiếm khoảng 10% GDP toàn cầu. Sau đó, dự báo được điều chỉnh: đến năm 2033, quy mô thị trường có thể đạt 18.000 tỷ USD.

“Điều này có nghĩa chỉ trong vài năm nữa – có thể 3 năm hoặc nhanh hơn – tại Việt Nam, lớp tài sản số mới này sẽ song hành cùng các sản phẩm tài chính truyền thống. Khi đó, một ngôi nhà không chỉ được mua bán theo cách cũ, mà còn có thể được giao dịch dưới dạng token, phục vụ cả nhu cầu ở thực lẫn đầu tư", ông Trung nhấn mạnh đó là tác động quan trọng mà Nghị quyết 05 mang lại: Tạo nền tảng cho sự hình thành một lớp tài sản mới, đồng thời mở ra một kênh huy động vốn mới cho doanh nghiệp trong tương lai.





