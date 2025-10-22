Chứng khoán, bất động sản, vàng, bạc, phân bổ đầu tư ra sao?

Giai đoạn kinh tế tăng trưởng vượt bậc

Tại Diễn đàn Kinh doanh 2026 “Không gian tăng trưởng mới: Cơ hội và chiến lược”, do Nhịp sống Kinh doanh – BizLIVE tổ chức sáng 22/10, ông Huỳnh Minh Tuấn – Nhà sáng lập FIDT cho rằng nền kinh tế Việt Nam bước vào giai đoạn tăng trưởng vượt bậc với nhiều tín hiệu kinh tế - vĩ mô tích cực. Trong đó, nổi bật là mục tiêu tăng trưởng GDP 2026 - 2030 đạt hai con số, cao nhất thập kỷ.

Theo ông Tuấn, động lực thúc đẩy kinh tế đến từ tăng trưởng tín dụng “nóng” trong môi trường lãi suất cho vay rẻ kỷ lục. Bên cạnh đó, kế hoạch đẩy mạnh đầu tư công trong giai đoạn 2025 – 2030 cũng là một yếu tố hỗ trợ tăng trưởng. Ngoài ra, kết quả đàm phán thuế quan Mỹ thuận lợi, sẽ kích thích thu hút FDI và tăng trưởng sản xuất – xuất khẩu.

Đáng chú ý, kinh tế tư nhân được xác định là động lực hàng đầu cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026-2030, và 2030 - 2045. Chính sách cốt lõi là Nghị quyết 68-NQ/TW (tháng 4/2025), lần đầu tiên khẳng định khu vực này là một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc dân.

Để hiện thực hóa chiến lược này, các văn bản cụ thể đã được ban hành, bao gồm Nghị quyết số 138/NQ-CP (Kế hoạch hành động của Chính phủ) và Nghị quyết số 198/2025/QH15 (17/05/2025) của Quốc hội về các cơ chế đặc biệt. Các văn bản này tập trung thúc đẩy hai động lực chính cho sự bứt phá của kinh tế tư nhân: Chuyển đổi số và Đổi mới sáng tạo.

Những biện pháp kích thích kinh tế được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ các kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản, vàng bạc và tài sản mã hoá.

3 động lực chính thúc đẩy thị trường chứng khoán

Theo ông Huỳnh Minh Tuấn, thị trường chứng khoán Việt Nam trong trung – dài hạn sẽ rất tiềm năng với sự hỗ trợ của 3 yếu tố chính là (1) Triển vọng sau nâng hạng, (2) Làn sóng IPO, (3) Tăng trưởng kinh tế cao và mức định giá ở mức hợp lý.

Đầu tiên , nâng hạng lên Secondary Emerging của FTSE Russell vừa cải thiện hình ảnh thị trường vừa kích hoạt dòng vốn thụ động quy mô lớn từ các quỹ ETF toàn cầu, tạo hiệu ứng tái định giá rõ nét.

Quan trọng hơn, đây là dấu mốc cho thấy Việt Nam đang bước vào tiến trình chuẩn hóa và minh bạch hóa hệ thống, đặt nền tảng để tiệm cận chuẩn MSCI giai đoạn 2027–2028 và khẳng định vị thế trung tâm tài chính mới nổi của khu vực.

Ngoài ra, với chất lượng quản lý được nâng cao, thị trường chứng khoán sẽ minh bạch, ổn định hơn, qua đó thu hút không chỉ khối ngoại mà là dòng tiền dồi dào từ cá nhân trong nước.

Thứ hai , nhiều doanh nghiệp lớn đang chuẩn bị niêm yết cổ phiếu trên sàn HoSE, tạo nên làn sóng IPO mạnh mẽ. Điều này được kỳ vọng sẽ gia tăng tính hấp dẫn cho thị trường, thúc đẩy chứng khoán Việt Nam phát triển đa dạng và có chiều sâu hơn.

Từ nay đến năm 2027, thị trường chứng khoán Việt Nam được dự báo sẽ trở nên sôi động và đa dạng hơn đáng kể nhờ làn sóng IPO của hàng loạt doanh nghiệp lớn. Sự kiện niêm yết của các thương hiệu đình đám như VPBankS, TCBS, VPS (khối tài chính), cùng với Nông nghiệp Hòa Phát và chuỗi cà phê Highlands Coffee, Bách Hoá Xanh… sẽ cung cấp thêm nhiều lựa chọn chất lượng, gia tăng mạnh mẽ tính hấp dẫn và chiều sâu cho thị trường vốn Việt Nam.

Ngoài ra, UBCKNN ra mắt ba chỉ số đầu tư mới vào ngày 03/11/2025, bao gồm VNMITECH (tập trung vào công nghệ), VN50 Growth (nhóm tăng trưởng vốn hóa lớn), và VNDIVIDEND (nhóm cổ phiếu chia cổ tức), nhằm đa dạng hóa sản phẩm và cung cấp thêm lựa chọn đầu tư hấp dẫn cho thị trường.

Thứ ba , thị trường chứng khoán trong trung hạn sẽ được hậu thuẫn bởi một kế hoạch tăng trưởng cao toàn diện. Hai trụ cột chính là (1) Ổn định và kích thích kinh tế vĩ mô thông qua việc đẩy mạnh giải ngân đầu tư công và duy trì chính sách tiền tệ hợp lý để tạo đà tăng trưởng lợi nhuận cho các doanh nghiệp niêm yết; (2) Cải cách thể chế và nâng cao chất lượng bằng cách tháo gỡ rào cản pháp lý, tăng cường minh bạch và quản trị doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy cổ phần hóa.

Ngoài ra, thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang phục hồi rõ rệt trong năm 2025 vừa là một yếu tố hỗ trợ thị trường chứng khoán, vừa là một kênh đầu tư hấp dẫn bên cạnh cổ phiếu. 9 tháng đầu năm, tổng giá trị phát hành của trái phiếu doanh nghiệp ghi nhận khoảng 425 nghìn tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ. Trong đó, sự hồi phục đến từ tất cả các nhóm ngành.

Theo dự báo cảu FIDT, thị trường trái phiếu doanh nghiệp sẽ tiếp tục phục hồi và tăng trưởng trong các năm tới khi nhu cầu vốn tăng mạnh và niềm tin nhà đầu tư quay lại. Định hướng thị trường thị trường của Chính Phủ, mục tiêu 2030, tổng dư nợ thị trường Trái phiếu doanh nghiệp/GDP là 25% (cao hơn rất nhiều ở mức 7% hiện tại).

Bất động sản bước vào chu kỳ tăng trưởng từ cuối 2025

Với kênh đầu tư bất động sản, ông Huỳnh Minh Tuấn cho rằng, giai đoạn cuối năm 2024 và nửa đầu năm 2025 là giai đoạn mà tảng băng đã dần được gỡ. Theo nhà sáng lập FIDT, từ nửa cuối năm 2025, thị trường dự kiến sẽ bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ trong vài năm tới. Điều này mở ra cơ hội cho các nhà đầu tư nếu chuẩn bị chiến lược hợp lý, tận dụng thời điểm thị trường phục hồi và các chính sách hỗ trợ của Chính phủ.

Nhu cầu nhà ở được thúc đẩy mạnh từ yếu tố nhân khẩu học và đô thị hóa thúc đẩy mở rộng thị trường bất động sản Việt Nam. Trong 10 năm tới, sự ủng hộ từ yếu tố nhân khẩu học, kết hợp với quá trình đô thị hóa mạnh mẽ và phát triển cơ sở hạ tầng đồng bộ sẽ tạo động lực bền vững, thúc đẩy nhu cầu bất động sản nhà ở và đảm bảo sự tăng trưởng dài hạn cho thị trường bất động sản Việt Nam.

Vàng “lên ngôi” trong bối cảnh vĩ mô biến động

Trong 10 tháng đầu năm 2025, giá vàng đã tăng 56% nhờ ba động lực chính, gồm (1) Chính sách lãi suất; (2) Rủi ro kinh tế. Việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) hạ lãi suất chậm hơn kỳ vọng đã tăng sức hấp dẫn của vàng. Bên cạnh đó, lo ngại khủng hoảng kinh tế toàn cầu từ các chính sách thuế quan khiến vàng trở thành kênh trú ẩn an toàn.

Ngoài ra, nhu cầu mua vào mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương, với kim ngạch nhập khẩu tăng vọt. Với bối cảnh nhiều bất ổn, vàng được dự báo sẽ tiếp tục là tâm điểm đầu tư trong thời gian tới.

Trong khi đó, bạc vật chất được quan tâm gần đây khi giá liên tục tăng và tâm lý nhiều nhà đầu tư khi so sánh với vàng. Tuy nhiên, ông Huỳnh Minh Tuấn cho rằng, xét về dài hạn bạc vật chất phù hợp hơn cho hoạt động đầu cơ ăn chênh lệch trong thời gian ngắn, còn vàng là lựa chọn hợp lý để đầu tư và phân bổ tài sản.

Trên thị trường hiện nay đã có một số các công ty vàng bạc đá quý lớn có cung cấp sản phẩm bạc tích trữ như Tập đoàn vàng bạc Phú Quý, Sacombank - SBJ.... Phú Quý đang hợp tác với Bảo Tín Minh Châu, nhà vàng lâu đời tại Hà Nội để phân phối các sản phẩm bạc miếng, bạc thỏi. Cũng như mở rộng hệ thống đại lý uỷ quyền, giải quyết bài toán thanh khoản.

Năm 2025 cũng chứng kiến nhiều thay đổi quan trọng trong chính sách quản lý thị trường vàng như việc bỏ độc quyền vàng, đề xuất đánh thuế thu nhập vàng, và nghiên cứu triển khai Sàn giao dịch vàng. Mục tiêu hướng đến minh bạch hóa dữ liệu thị trường, hỗ trợ hoạch định chính sách, giúp kiểm soát hoạt động mua bán bất thường, ngăn chặn rửa tiền và đầu cơ.

Thị trường tài sản mã hoá “Cởi mở nhưng có kiểm soát”

Trước khi được hợp thức hoá, thị trường tài sản mã hoá tại Việt Nam với quy mô khoảng 100 tỷ USD đã lan toả nhanh chóng, minh chứng là số lượng tài khoản tài sản số tăng chóng mặt chỉ vài năm trở lại đây. Thêm nữa, Việt Nam thường xuyên nằm trong top đầu thế giới về mức độ chấp nhận tài sản số cũng cho thấy tiềm năng của lĩnh vực này.

Luật công nghiệp công nghệ số được Quốc hội thông qua từ tháng 6/2025, hiệu lực từ 1/1/2026, công nhận tài sản kỹ thuật số, mở cửa cho cơ hội kinh doanh mới, bảo vệ người dùng và phát triển ngành. Cùng với đó là các Nghị định, thông tư hướng dẫn đang dần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho lĩnh vực mới này.

Theo ông Huỳnh Minh Tuấn, chính sách tài sản mã hóa của Việt Nam năm 2025 được triển khai theo hướng “cởi mở nhưng có kiểm soát” thông qua Nghị quyết 05/2025/NQ-CP. Đây được xem là khung pháp lý đầu tiên chính thức công nhận tài sản mã hóa là tài sản hợp pháp để đầu tư/trao đổi.

“Cơ chế thí điểm có kiểm soát này nhằm quản lý rủi ro, yêu cầu tổ chức phải đáp ứng tiêu chuẩn cao về minh bạch và công nghệ. Về thuế, giao dịch sẽ tạm áp dụng như chứng khoán. Mục tiêu cốt lõi là bảo vệ nhà đầu tư và đưa thị trường vào khuôn khổ pháp luật” , nhà sáng lập FIDT nhận định.

Nhìn chung, trong xu hướng phân bổ tài sản đa kênh, ông Huỳnh Minh Tuấn cho rằng nên tăng tỷ trọng vào các lớp tài sản vàng, cổ phiếu, trái phiếu hay tài sản mã hoá, duy trì tỷ trọng cao đối với bất động sản và giảm phân bổ vào kênh tiền gửi.