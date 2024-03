Chứng khoán Mỹ biến động sau báo cáo lạm phát tháng 2 tăng nóng

Tính đến khoảng 9h tối (theo giờ Hà Nội), chỉ số S&P 500 tăng 0,1% lên 5.127 điểm. Nasdaq Composite tăng 32 điểm, tương đương mức tăng 0,2%. Trong khi đó, Dow Jones gần như đi ngang, giữ ở mức 38.784 điểm.

Cục Thống kê Lao động cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã tăng 0,4% trong tháng 2 và 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhà kinh tế được Dow Jones thăm dò dự đoán CPI sẽ tăng lần lượt 0,4% trong tháng trước và 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Lạm phát lõi, loại bỏ lương thực và năng lượng, đã tăng 0,4% trong tháng 2, cao hơn so với dự báo là 0,3%.

Sau báo cáo, cổ phiếu công nghệ tăng cao. Cổ phiếu của nhà sản xuất chip Nvidia tăng 2,4%, của nhà Microsoft đã tăng khoảng 1%. Cổ phiếu của Oracle đã tăng hơn 9% sau khi đạt lợi nhuận vượt kỳ vọng của Phố Wall.

Giám đốc đầu tư Skyler Weinand tại Regan Capital cho biết: “Việc dự đoán thị trường giảm là điều bình thường, thật khó để biết điều gì có thể ngăn cản đà tăng của thị trường, vì kết quả kinh doanh, lạm phát và lãi suất đang đi đúng hướng”.

Sau CPI, các nhà đầu tư chuyển sự chú ý sang chỉ số giá sản xuất (PPI) cũng được công bố trong tuần này.