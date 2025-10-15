CMC đồng hành cùng TP.HCM kiến tạo trung tâm KH&CN, đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực

Triển lãm “Sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia tại Tp. HCM”

CMC đồng hành cùng Tp.HCM thúc đẩy chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo

Là một trong những tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam với hơn 32 năm phát triển, CMC hiện là đối tác chiến lược của nhiều cơ quan nhà nước, ngân hàng, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước. Tại Triển lãm, CMC giới thiệu loạt giải pháp công nghệ chiến lược thuộc hai nhiệm vụ quốc gia gồm C-OpenAI – Nền tảng trí tuệ nhân tạo mở của Việt Nam và CMC Cloud – Hạ tầng điện toán đám mây quốc gia , thể hiện cam kết đồng hành cùng chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp TP.HCM trong tiến trình chuyển đổi số toàn diện.

Ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính TW được giới thiệu các giải pháp Chuyển đổi số, chuyển đổi AI của CMC

Hệ sinh thái mở C-OpenAI gồm 25 công nghệ lõi Made in Vietnam, Made by CMC đang được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực trọng điểm như tài chính, giáo dục, y tế, hành chính công… Các sản phẩm của CMC giúp Thành phố giải quyết nhiều bài toán lớn trong xây dựng Chính phủ số, Xã hội số, Kinh tế số. Trong số các giải pháp được trình diễn, các đại biểu đặc biệt quan tâm tới CLS, C-AIOFFICE và C-ENERGY.

Cựu Tổng bí thư Nông Đức Mạnh và Cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ấn tượng với Hệ sinh thái mở C-OpenAI của CMC

CLS là trợ lý AI do Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ CMC (CMC ATI) nghiên cứu phát triển và làm chủ. Giải pháp ứng dụng AI trong rà soát các mâu thuẫn, chồng chéo trong văn bản quy phạm pháp luật. Với bộ cơ sở dữ liệu được Bộ Tư Pháp chấp thuận cho khai thác và triển khai từ 2024 cùng AI chatbot có độ thông minh cao, CLS đang là cánh tay phải đắc lực cho Bộ trong việc tra cứu, rà soát, chỉnh sửa, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật.

C-AIOFFICE giúp Bộ ban ngành và doanh nghiệp nhanh chóng xây dựng văn phòng thông minh ứng dụng AI, nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành, cải thiện hiệu suất công việc. Giải pháp đã được triển khai cho nhiều Bộ ban ngành, doanh nghiệp, ngân hàng…

Trạm sạc năng lượng xanh C-Energy là giải pháp mới nhất của CMC được ra mắt tại triển lãm. Với nền tảng quản lý năng lượng thông minh do Tổng Công ty Công nghệ và Giải pháp CMC (CMC TS) phát triển, tích hợp và liên kết đơn vị OEM để sản xuất phần cứng, C-Energy góp phần giải quyết bài toán về hạ tầng sạc và năng lượng xanh cho thành phố. Trạm sạc được thiết kế module hoá với mỗi module cho công suất 30KW cùng cổng CCS2 chuẩn Châu Âu phù hợp với phần lớn loại xe điện tại Việt Nam. C-Energy hiện đã được triển khai cho Trường dạy lái xe Thái Sơn – Bộ Quốc phòng và sắp tới là Sân bay Tân Sơn Nhất.

Trạm sạc năng lượng xanh C-Energy thu hút sự quan tâm lớn tại triễn lãm

"Chúng tôi tin rằng một TP.HCM thông minh, xanh và bền vững sẽ được hình thành từ chính sức mạnh của công nghệ và con người. C-AI Office và C-Energy là bước đi của CMC TS để biến tầm nhìn ấy thành hiện thực, góp phần đưa Thành phố trở thành biểu tượng của chuyển đổi số quốc gia." – ông Phạm Ngọc Bắc, Phó chủ tịch EVP/Tổng giám đốc CMC TS chia sẻ.

Bên cạnh đó, tại gian trưng bày, CMC trình diễn hệ thống AIBOX & AIVISION – công nghệ xử lý dữ liệu ngay tại thiết bị, giúp giảm độ trễ và tăng cường bảo mật; cùng mô hình Trung tâm Dữ liệu Siêu quy mô (Hyperscale Data Center) đặt tại Khu Công nghệ cao TP.HCM – dự án quy mô 250 triệu USD đang được triển khai, được kỳ vọng trở thành “Trái tim AI” của Thành phố.