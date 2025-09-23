Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cổ đông IPA thông qua phương án chào bán 50 triệu cổ phiếu

23-09-2025 - 20:34 PM | Bất động sản

Thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, cổ đông IPA đã thông qua phương án chào bán 50 triệu cổ phiếu riêng lẻ. Số tiền huy động được dùng để mua lại trước hạn các trái phiếu đã phát hành năm 2024.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A (MCK: IPA, sàn HNX) vừa công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến văn bản từ ngày 29/8 đến 19/9/2025.

Theo đó, cổ đông IPA đã thông qua phương án chào bán 50 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Giá chào bán không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phiếu và không thấp hơn 90% giá đóng cửa bình quân của 10 ngày giao dịch liên tiếp trước ngày HĐQT quyết định phê duyệt phương án phát hành chi tiết.

Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Toàn bộ số tiền huy động được từ đợt chào bán sẽ được IPA sử dụng cho mục đích mua lại trước hạn các trái phiếu đã phát hành của công ty trong năm 2024.

Thời gian dự kiến thực hiện trong năm 2025 và/hoặc 2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo nhận đủ tài liệu đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp của công ty.

Cổ đông IPA thông qua phương án chào bán 50 triệu cổ phiếu- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Trong diễn biến khác, IPA vừa qua có văn bản công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu trong nửa đầu năm 2025 gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo đó, IPA đã chi tổng cộng hơn 209,4 tỷ đồng để thanh toán đúng hạn gốc và lãi cho 3 lô trái phiếu.

Trong đó, doanh nghiệp thanh toán 100 tỷ đồng tiền gốc và hơn 9,5 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu mã IPAH2225001, qua đó tất toán lô trái phiếu đúng hạn.

Được biết, lô trái phiếu này gồm 10 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, được phát hành ngày 25/2/2022. Với kỳ hạn 3 năm, trái phiếu có ngày đáo hạn là 25/2/2025.

Bên cạnh đó, IPA còn thực hiện thanh toán hơn 30,1 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu mã IPAH2429001 và hơn 69,8 tỷ đồng lãi cho lô trái phiếu mã IРАН2429002.

Cả hai lô trái phiếu này đều được doanh nghiệp phát hành từ năm 2024, tổng giá trị phát hành lần lượt là 317 tỷ đồng và 735 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, dự kiến đáo hạn vào năm 2029.

Theo Hoàng Lam

An Ninh Tiền Tệ

