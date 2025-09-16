Chốt phiên 15/9, cổ phiếu HVA của CTCP Đầu tư HVA bật tăng kịch trần, qua đó leo lên mức 24.400 đồng/cp. Nếu tính từ vùng giá 6.200 đồng hồi đầu năm, cổ phiếu HVA chứng kiến mức tăng ấn tượng gần 300% sau khoảng 9 tháng. Đây cũng là vùng đỉnh lịch sử của cổ phiếu này.

Kế hoạch làm sàn giao dịch tài sản giao dịch số quy mô 10.000 tỷ đồng﻿

Trong một diễn biến liên quan, ĐHĐCĐ bất thường 2025 của HVA tổ chức sáng 13/09 đã thông qua toàn bộ tờ trình, nổi bật là kế hoạch triển khai Sàn giao dịch tài sản số DNEX tại Đà Nẵng với quy mô vốn hợp tác 10.000 tỷ đồng. Động thái này diễn ra ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 05/2025/NQ-CP về thí điểm thị trường tài sản mã hoá từ ngày 9/9.

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, CTCP Sàn giao dịch Tài sản số DNEX vừa được thành lập ngày 9/9, có trụ sở chính tại Tòa nhà MISA, TP. Đà Nẵng. Tổng giám đốc là ông Nguyễn Chí Công, sinh năm 1984.﻿

Công ty có vốn điều lệ 2 tỷ đồng, 3 cổ đông sáng lập là CTCP Quản lý quỹ Fundgo, góp 30% vốn; CTCP Trustpay góp 30% vốn và CTCP Công nghệ Quản lý Tài sản số góp 40% vốn.

Ông Vương Lê Vĩnh Nhân là Chủ tịch HĐQT của CTCP Đầu tư HVA (HVA Group, UpCOM: HVA), còn ông Nguyễn Chí Công là thành viên HĐQT.

Sàn DNEX dự kiến đặt trụ sở tại Đà Nẵng, gắn với định hướng phát triển thành phố này thành trung tâm tài chính quốc tế. Quy mô vốn hợp tác cho dự án khoảng 10.000 tỷ đồng, huy động từ các nhà đầu tư chiến lược theo từng giai đoạn.

Trong vai trò đơn vị chủ trì, HVA Group sẽ phụ trách lập kế hoạch, điều phối triển khai và kết nối đối tác. Các đối tác chiến lược được công bố gồm Onus Finance UAB, Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha (APSC), Pacific Bridge Capital, Công ty Cổ phần Đầu tư SFVN và Vemanti Group.

Lộ trình triển khai dự kiến gồm ba giai đoạn: chuẩn bị thủ tục pháp lý và hạ tầng công nghệ; vận hành thử nghiệm trong khuôn khổ sandbox; và khai thác thương mại từ năm 2025–2026, với phạm vi sản phẩm và đối tượng khách hàng mở rộng dần.

Đồng thời, cổ đông cũng thông qua chủ trương thành lập ETH Treasury “Kho bạc ETH” tại nền tảng ETHCapital.vn, với với tổng nguồn vốn hợp tác dự kiến tối đa là 1.000 tỷ đồng. Để triển khai dự án, HVA Group hợp tác cùng các đối tác Onus Finance UAB, Parker Rusell và ETHCapital.vn.

Kế hoạch chào bán riêng lẻ ﻿tăng vốn, chuyển sàn

Ngoài ra, cổ đông HVA cũng thông qua phương án phát hành thêm 36,35 triệu cp, gồm 682.500 cp ESOP bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm và gần 35,7 triệu cp chào bán riêng lẻ. Giá phát hành ESOP dự kiến tối thiểu 10.000 đồng/cp, và giá chào bán riêng lẻ do HĐQT quyết định.

Nếu thành công, vốn điều lệ của HVA sẽ nâng lên 500 tỷ đồng, dự kiến thực hiện trong quý 4/2025 sau khi được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận.

Theo kế hoạch, số vốn huy động theo mệnh giá khoảng 364 tỷ đồng sẽ được phân bổ 200 tỷ cho dự án DNEX, các dự án đổi mới sáng tạo và dự án tại các trung tâm tài chính, 100 tỷ đồng cho dự án Volt City tại Cần Thơ và 63,5 tỷ đồng cho nền tảng HVA.vn.

Bên cạnh đó, ĐHĐCĐ bất thường cũng thông qua ﻿mục tiêu chuyển niêm yết từ sàn UPCOM sang HOSE giai đoạn 2026 – 2027. Tăng vốn hóa thị trường đạt 5.000 tỷ đồng vào năm 2030 và duy trì ROE trên 15%/năm.

Về công nghệ, HVA Group đặt mục tiêu phát triển và vận hành nền tảng XauChain và WealthX, quản lý tài sản số hóa (AUM) 1 tỷ USD đến năm 2030 và trở thành cầu nối niêm yết tài sản thực (RWA) trên các sàn quốc tế.

Về kết quả kinh doanh, ﻿kết quả kinh doanh của HVA Group có xu hướng biến động mạnh sau mỗi năm. Trong khoảng thời gian từ 2015 - 2024, năm công ty lỗ nhất là 2018 với khoản lỗ hơn 8,6 tỷ đồng và lãi nhất là năm 2021 lãi hơn 9 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2025, HVA Group ghi nhận doanh thu thuần gần 41 tỷ và lãi sau thuế của cổ đông công ty mẹ hơn 4 tỷ đồng.

Được biết, DNEX là doanh nghiệp tài sản mã hóa thứ 3 được thành lập trong năm nay. Trước đó, CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX) được thành lập ngày 5/5, trụ sở chính tại Tòa nhà Techcombank số 6 Quang Trung, Cửa Nam, TP. Hà Nội. Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của công ty là ông Nguyễn Xuân Minh (1971). ﻿

Ngày 26/8, CTCP Sàn giao dịch tài sản mã hoá VIX (VIXEX) được thành lập với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. VIXEX có trụ sở tại Tầng 22, số 52 phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. ﻿

Các cổ đông sáng lập bao gồm CTCP Chứng khoán VIX góp 15%, CTCP FTG Việt Nam góp 64,5% và CTCP Truyền thông - Máy tính - Điều khiển 3C góp 20,5% vốn. Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Văn Hiếu - Tổng giám đốc công ty.