Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cổ phiếu Hoà Phát áp sát đỉnh lịch sử, tài sản gia đình tỷ phú Trần Đình Long lên hơn 80.000 tỷ đồng

05-09-2025 - 00:03 AM | Doanh nghiệp

Cổ phiếu Hoà Phát áp sát đỉnh lịch sử, tài sản gia đình tỷ phú Trần Đình Long lên hơn 80.000 tỷ đồng

Tính cả ban lãnh đạo Hoà Phát và gia đình, tổng tài sản hiện đang ở mức trên 100.000 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 4/9, cổ phiếu HPG của CTCP Tập đoàn Hoà Phát tăng mạnh 6,04% lên mức 29.850 đồng/cp, áp sát đỉnh lịch sử.

Tài sản của tỷ phú Trần Đình Long và gia đình cũng tăng mạnh. ﻿

Cổ phiếu Hoà Phát áp sát đỉnh lịch sử, tài sản gia đình tỷ phú Trần Đình Long lên hơn 80.000 tỷ đồng- Ảnh 1.

Theo thống kê, ông Long hiện sỡ hữu ﻿1,9 tỷ cổ phiếu, chiếm 25,8% vốn điều lệ. Ước tính theo giá trị cổ phiếu ngày 4/9, tài sản của ông Long trị giá 59.103 tỷ đồng.

Bà Vũ Thị Hiền, vợ ông Long nắm giữ 528 triệu cổ phiếu, giá trị 15.700 tỷ đồng. Con trai ông Long là Trần Vũ Minh sở hữu 176 triệu cổ phiếu với giá trị ước tính hơn 5.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Đại Phong do ông Minh làm Giám đốc đang sở hữu 3,6 triệu cổ phiếu HPG với giá trị ước tính 108 tỷ đồng.﻿

Như vậy, tổng tài sản gia đình ông Long đang nắm giữ khoảng trên 80.000 tỷ đồng. ﻿

Tổng tài sản cả ban lãnh đạo Hoà Phát và gia đình hiện đang ở mức trên 100.000 tỷ đồng.  ﻿

Trên bảng xếp hạng theo thời gian thực của Forbes, ông Long sở hữu khối tài sản 3 tỷ USD, tăng 173.000 USD so với ngày trước đó. Ông Long hiện xếp thứ 1309 trên bảng xếp hạng người giàu nhất hành tinh.

Cổ phiếu Hoà Phát áp sát đỉnh lịch sử, tài sản gia đình tỷ phú Trần Đình Long lên hơn 80.000 tỷ đồng- Ảnh 2.

Lộ diện 'chủ nợ' lớn nhất của Hoà Phát với khoản cho vay dài hạn gần 30.000 tỷ đồng

Phương Anh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trung Nam Group xây cây cầu gần 5.000 tỷ đồng vùng Tây Nam Bộ, khoảng cách nhịp chính 250m lớn nhất Đông Nam Á: Vượt tiến độ 6 tháng, dự kiến hoàn thành cuối năm 2026

Trung Nam Group xây cây cầu gần 5.000 tỷ đồng vùng Tây Nam Bộ, khoảng cách nhịp chính 250m lớn nhất Đông Nam Á: Vượt tiến độ 6 tháng, dự kiến hoàn thành cuối năm 2026 Nổi bật

Lộ diện 'chủ nợ' lớn nhất của Hoà Phát với khoản cho vay dài hạn gần 30.000 tỷ đồng

Lộ diện 'chủ nợ' lớn nhất của Hoà Phát với khoản cho vay dài hạn gần 30.000 tỷ đồng Nổi bật

Lai lịch công ty bắt tay VinFast làm xe tự lái: Ẩn mình suốt 1 thập kỷ trong thung lũng Silicon, từng ra mắt đội robotaxi hoàn toàn không người lái tại Trung Quốc

Lai lịch công ty bắt tay VinFast làm xe tự lái: Ẩn mình suốt 1 thập kỷ trong thung lũng Silicon, từng ra mắt đội robotaxi hoàn toàn không người lái tại Trung Quốc

00:02 , 05/09/2025
Vụ Shark Thủy: Khởi tố thêm em gái, em trai Nguyễn Văn Thủy cùng 21 bị can khác

Vụ Shark Thủy: Khởi tố thêm em gái, em trai Nguyễn Văn Thủy cùng 21 bị can khác

18:55 , 04/09/2025
Xét xử nhóm đối tượng trong đường dây lừa đảo liên quan Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ

Xét xử nhóm đối tượng trong đường dây lừa đảo liên quan Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ

18:15 , 04/09/2025
Công ty blockchain của con trai tỷ phú Hồ Hùng Anh lập liên minh với VBA và KuCoin - sàn tiền số Top 9 thế giới

Công ty blockchain của con trai tỷ phú Hồ Hùng Anh lập liên minh với VBA và KuCoin - sàn tiền số Top 9 thế giới

18:09 , 04/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên