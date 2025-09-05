Cổ phiếu Hoà Phát áp sát đỉnh lịch sử, tài sản gia đình tỷ phú Trần Đình Long lên hơn 80.000 tỷ đồng

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 4/9, cổ phiếu HPG của CTCP Tập đoàn Hoà Phát tăng mạnh 6,04% lên mức 29.850 đồng/cp, áp sát đỉnh lịch sử.

Tài sản của tỷ phú Trần Đình Long và gia đình cũng tăng mạnh. ﻿

Theo thống kê, ông Long hiện sỡ hữu ﻿1,9 tỷ cổ phiếu, chiếm 25,8% vốn điều lệ. Ước tính theo giá trị cổ phiếu ngày 4/9, tài sản của ông Long trị giá 59.103 tỷ đồng.

Bà Vũ Thị Hiền, vợ ông Long nắm giữ 528 triệu cổ phiếu, giá trị 15.700 tỷ đồng. Con trai ông Long là Trần Vũ Minh sở hữu 176 triệu cổ phiếu với giá trị ước tính hơn 5.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Đại Phong do ông Minh làm Giám đốc đang sở hữu 3,6 triệu cổ phiếu HPG với giá trị ước tính 108 tỷ đồng.﻿

Như vậy, tổng tài sản gia đình ông Long đang nắm giữ khoảng trên 80.000 tỷ đồng. ﻿

Tổng tài sản cả ban lãnh đạo Hoà Phát và gia đình hiện đang ở mức trên 100.000 tỷ đồng. ﻿

Trên bảng xếp hạng theo thời gian thực của Forbes, ông Long sở hữu khối tài sản 3 tỷ USD, tăng 173.000 USD so với ngày trước đó. Ông Long hiện xếp thứ 1309 trên bảng xếp hạng người giàu nhất hành tinh.