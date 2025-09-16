Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cổ phiếu một doanh nghiệp thép tăng 140% sau 5 tháng sau khi thu hồi nợ từ Novaland

16-09-2025 - 13:49 PM | Doanh nghiệp

Cổ phiếu một doanh nghiệp thép tăng 140% sau 5 tháng sau khi thu hồi nợ từ Novaland

Nợ của nhóm Novaland tại SMC (gồm Công ty TNHH Delta - Valley Bình thuận, Công ty TNHH Bất động sản Đà Lạt Valley và Công ty TNHH The Forest City) đã giảm gần 287 tỷ đồng, trong đó, nợ của Đà Lạt Valley giảm hơn 157 tỷ đồng và The Forest City giảm hơn 126,5 tỷ đồng.

Phiên giao dịch sáng 19/6, cổ phiếu SMC của Công ty Cổ phần Ðầu tư Thương mại SMC tiếp tục tăng lên mức 14.150 đồng/cp sau phiên ngày 15/9 tăng trần lên mức 13.650 đồng, khớp 700.000 đơn vị. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 1 năm qua. So với cách đây 5 tháng, giá cổ phiếu SMC đã tăng tới 140%.﻿

SMC từng là doanh nghiệp buôn thép hàng đầu Việt Nam, đạt doanh thu thuần kỷ lục 21.000 tỷ đồng và lãi sau thuế 901 tỷ đồng năm 2021. Tuy nhiên, từ 2022, kết quả kinh doanh lao dốc do giá thép giảm mạnh và khó thu hồi công nợ từ khách hàng trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản.

Vào ngày 20/12/2024, SMC và Novagroup cùng các công ty thành viên đã ký kết bảng xác nhận công nợ và cam kết trả nợ. Trong tháng 3 và 4 năm 2025, SMC và nhóm Novaland đã ký kết một số hợp đồng và văn bản thỏa thuận mua bán bất động sản.

Theo đó, SMC đã ghi nhận tăng chi phí xây dựng cơ bản dở dang với giá trị 279 tỷ đồng và trả trước cho người bán liên quan đến việc mua/thuê dài hạn bất động sản với giá trị 156 tỷ đồng để cấn trừ với các khoản phải thu của Tập đoàn đối với nhóm Novaland.﻿

Cổ phiếu một doanh nghiệp thép tăng 140% sau 5 tháng sau khi thu hồi nợ từ Novaland- Ảnh 1.

Theo báo cáo kiểm toán, nợ của nhóm Novaland tại SMC (gồm Công ty TNHH Delta - Valley Bình thuận, Công ty TNHH Bất động sản Đà Lạt Valley và Công ty TNHH The Forest City) đã giảm gần 287 tỷ đồng, trong đó, nợ của Đà Lạt Valley giảm hơn 157 tỷ đồng và The Forest City giảm hơn 126,5 tỷ đồng. ﻿

6 tháng đầu năm 2025, SMC phát sinh khoản lỗ hơn 102 tỷ đồng dẫn đến lỗ lũy kế đến ngày 30/6/2025 của Công ty gần 242 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong 6 tháng đầu năm âm 129 tỷ đồng. Tại thời điểm 30/6/2025, nợ ngắn hạn đã vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền là 972 tỷ đồng. Kiểm toán bày tỏ nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp.

Về kết quả kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm, SMC ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.798 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ. Lỗ gộp gần 3 tỷ đồng và lỗ sau thuế của cổ đông công ty mẹ hơn 102 tỷ đồng. ﻿

Bị kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động, SMC quyết tâm thu hết nợ khó đòi từ Novaland

Phương Anh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Dự án 9.400m2 ở TPHCM: Hà Đô, MIK Group, Khải Hoàn Land... 'bỏ chạy' khi bị 'hét giá', đại gia Malaysia chi 850 tỷ đồng mua

Dự án 9.400m2 ở TPHCM: Hà Đô, MIK Group, Khải Hoàn Land... 'bỏ chạy' khi bị 'hét giá', đại gia Malaysia chi 850 tỷ đồng mua Nổi bật

Cùng kế hoạch tăng vốn lên hơn 50.000 tỷ đồng, đại gia lọc dầu Bình Sơn muốn đổi tên thành 'Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam'

Cùng kế hoạch tăng vốn lên hơn 50.000 tỷ đồng, đại gia lọc dầu Bình Sơn muốn đổi tên thành 'Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam' Nổi bật

VinaCapital chúc mừng Chicilon Media được phê duyệt mở 4G

VinaCapital chúc mừng Chicilon Media được phê duyệt mở 4G

11:00 , 16/09/2025
Tập đoàn nhà nước triệu tỷ của Việt Nam muốn đầu tư hơn 24 tỷ USD vào năng lượng tái tạo ở Cần Thơ

Tập đoàn nhà nước triệu tỷ của Việt Nam muốn đầu tư hơn 24 tỷ USD vào năng lượng tái tạo ở Cần Thơ

10:37 , 16/09/2025
Co-Founder Momo Nguyễn Bá Diệp: Trình độ fintech Việt Nam hiện ngang tầm thế giới, thậm chí hơn cả Mỹ hay Châu Âu về thực thi

Co-Founder Momo Nguyễn Bá Diệp: Trình độ fintech Việt Nam hiện ngang tầm thế giới, thậm chí hơn cả Mỹ hay Châu Âu về thực thi

10:03 , 16/09/2025
SCIC tiếp tục đầu tư 7.770 tỷ đồng vào Vietnam Airlines

SCIC tiếp tục đầu tư 7.770 tỷ đồng vào Vietnam Airlines

09:22 , 16/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên