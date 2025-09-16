Cổ phiếu một doanh nghiệp thép tăng 140% sau 5 tháng sau khi thu hồi nợ từ Novaland

Phiên giao dịch sáng 19/6, cổ phiếu SMC của Công ty Cổ phần Ðầu tư Thương mại SMC tiếp tục tăng lên mức 14.150 đồng/cp sau phiên ngày 15/9 tăng trần lên mức 13.650 đồng, khớp 700.000 đơn vị. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 1 năm qua. So với cách đây 5 tháng, giá cổ phiếu SMC đã tăng tới 140%.﻿

SMC từng là doanh nghiệp buôn thép hàng đầu Việt Nam, đạt doanh thu thuần kỷ lục 21.000 tỷ đồng và lãi sau thuế 901 tỷ đồng năm 2021. Tuy nhiên, từ 2022, kết quả kinh doanh lao dốc do giá thép giảm mạnh và khó thu hồi công nợ từ khách hàng trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản.



Vào ngày 20/12/2024, SMC và Novagroup cùng các công ty thành viên đã ký kết bảng xác nhận công nợ và cam kết trả nợ. Trong tháng 3 và 4 năm 2025, SMC và nhóm Novaland đã ký kết một số hợp đồng và văn bản thỏa thuận mua bán bất động sản.

Theo đó, SMC đã ghi nhận tăng chi phí xây dựng cơ bản dở dang với giá trị 279 tỷ đồng và trả trước cho người bán liên quan đến việc mua/thuê dài hạn bất động sản với giá trị 156 tỷ đồng để cấn trừ với các khoản phải thu của Tập đoàn đối với nhóm Novaland.﻿

Theo báo cáo kiểm toán, nợ của nhóm Novaland tại SMC (gồm Công ty TNHH Delta - Valley Bình thuận, Công ty TNHH Bất động sản Đà Lạt Valley và Công ty TNHH The Forest City) đã giảm gần 287 tỷ đồng, trong đó, nợ của Đà Lạt Valley giảm hơn 157 tỷ đồng và The Forest City giảm hơn 126,5 tỷ đồng. ﻿

6 tháng đầu năm 2025, SMC phát sinh khoản lỗ hơn 102 tỷ đồng dẫn đến lỗ lũy kế đến ngày 30/6/2025 của Công ty gần 242 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong 6 tháng đầu năm âm 129 tỷ đồng. Tại thời điểm 30/6/2025, nợ ngắn hạn đã vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền là 972 tỷ đồng. Kiểm toán bày tỏ nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp.

Về kết quả kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm, SMC ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.798 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ. Lỗ gộp gần 3 tỷ đồng và lỗ sau thuế của cổ đông công ty mẹ hơn 102 tỷ đồng. ﻿