Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an có cảnh báo quan trọng về hóa đơn điện tử, tất cả doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân chú ý!

23-03-2026 - 15:53 PM | Kinh tế số

Công an tỉnh Vĩnh Long ngày 20/3 đã phát cảnh báo về phòng, chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế điện tử - hóa đơn điện tử.

Theo cơ quan Công an, trong thời gian qua, việc triển khai thuế điện tử và hóa đơn điện tử đã góp phần quan trọng trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân trong thực hiện nghĩa vụ thuế, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác quản lý của cơ quan nhà nước.

Tuy nhiên, lợi dụng những tiện ích của hệ thống hóa đơn điện tử, một số tổ chức, cá nhân đã thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật nhằm trục lợi bất chính, gây thất thu ngân sách và làm ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh lành mạnh.

Theo quy định của Luật Quản lý thuế năm 2019 và Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 70/2025/NĐ-CP ngày 20/3/2025 của Chính phủ) quy định toàn diện về quản lý, sử dụng hóa đơn và chứng từ, các tổ chức, cá nhân khi sử dụng hóa đơn điện tử phải thực hiện đúng quy trình đăng ký, phát hành và sử dụng theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay đã xuất hiện nhiều phương thức, thủ đoạn vi phạm như: thành lập doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn điện tử; lập khống hóa đơn nhằm hợp thức hóa chi phí; mua bán, trao đổi hóa đơn điện tử trái phép; sử dụng hóa đơn điện tử không hợp pháp để kê khai thuế, hoàn thuế nhằm chiếm đoạt tiền ngân sách Nhà nước.

Công an tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh, các hành vi trên không chỉ vi phạm pháp luật về quản lý thuế mà còn có thể bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, các cá nhân, tổ chức có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 310/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025).

Trường hợp vi phạm nghiêm trọng, các đối tượng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về các tội danh như: tội trốn thuế (Điều 200); tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước (Điều 203).

Trước tình hình trên, để chủ động phòng ngừa và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế điện tử - hóa đơn điện tử, cơ quan Công an khuyến cáo các cơ quan, doanh nghiệp và người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử; tuyệt đối không tham gia mua bán, trao đổi hóa đơn trái phép dưới bất kỳ hình thức nào.

Đồng thời, người dân cần kiểm tra kỹ thông tin doanh nghiệp, mã số thuế và tính hợp pháp của hóa đơn điện tử khi thực hiện giao dịch; không cho mượn, cho thuê thông tin cá nhân hoặc thông tin doanh nghiệp để thành lập doanh nghiệp nhằm mục đích phát hành hóa đơn khống.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân cần thường xuyên cập nhật các quy định pháp luật về thuế và hóa đơn điện tử, chủ động phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình kiểm tra, xác minh khi có yêu cầu.

Khi phát hiện các hành vi nghi vấn liên quan đến mua bán, sử dụng hóa đơn điện tử trái phép, cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an hoặc cơ quan thuế để được xử lý theo quy định.

Hà Giang

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
15:39 , 23/03/2026
14:43 , 23/03/2026
14:01 , 23/03/2026
10:56 , 23/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên