Công bố 20 Ngân hàng nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam

Sau Top20 Ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam, CafeF vinh dự giới thiệu Top 20 Ngân hàng nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam – một phần quan trọng của bảng vinh danh uy tín PRIVATE 100 và VNTAX 200 . Danh sách này gồm cả các ngân hàng khối quốc doanh, ngân hàng tư nhân và ngân hàng có vốn nước ngoài nhằm tôn vinh đóng góp của ngành ngân hàng đối với ngân sách quốc gia cũng thể hiện trách nhiệm xã hội của lĩnh vực được xem là trụ cột của nền kinh tế.

Từ lâu, ngành ngân hàng Việt Nam được ví như "xương sống" của nền kinh tế, với sứ mệnh không chỉ cung ứng nguồn vốn, tạo hàng trăm nghìn việc làm chất lượng cao, mà còn hỗ trợ các dự án phát triển quốc gia thông qua các khoản nộp ngân sách khổng lồ.

Những khoản đóng góp này này bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN), thuế giá trị gia tăng (VAT), cùng hàng loạt loại phí và khoản nộp khác, được chuyển trực tiếp vào ngân sách quốc gia. Đây là nguồn lực quan trọng tài trợ cho các lĩnh vực thiết yếu như giáo dục hiện đại hóa, y tế công cộng, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông – năng lượng, củng cố an ninh quốc phòng, và thúc đẩy các chương trình phát triển xã hội nhằm giảm nghèo, bảo vệ môi trường.

Năm 2024 đánh dấu một bước tiến vượt bậc của ngành ngân hàng, với tổng nộp ngân sách từ 20 ngân hàng hàng đầu chạm mốc hơn 95.400 tỷ đồng – tăng vọt hơn 15.200 tỷ đồng (tương đương 19% ) so với mức 80.200 tỷ đồng của năm 2023, và cao hơn 68% so với con số 56.800 tỷ đồng năm 2022.

Sự bứt phá này diễn ra trong bối cảnh kinh tế Việt Nam phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch, với GDP tăng trưởng vượt kỳ vọng, chính sách tiền tệ linh hoạt từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) – bao gồm việc duy trì lãi suất điều hành ở mức thấp – và nhu cầu tín dụng bùng nổ từ các lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu, bất động sản và tiêu dùng. Các ngân hàng đã khéo léo tận dụng cơ hội này để mở rộng quy mô hoạt động, đa dạng hóa sản phẩm tài chính, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, dẫn đến lợi nhuận kỷ lục và đóng góp ngân sách tăng trưởng ngoạn mục.

Sự đóng góp của các ngân hàng vào ngân sách Nhà nước không chỉ xây dựng lòng tin vững chắc từ khách hàng, cổ đông, đối tác mà còn nâng tầm uy tín của các ngân hàng trên bản đồ tài chính khu vực và toàn cầu. Những con số ấn tượng này chính là bằng chứng sống động cho chiến lược kinh doanh vượt trội, khả năng quản trị rủi ro, và cam kết lâu dài với sứ mệnh "vì một Việt Nam thịnh vượng".

Dựa trên dữ liệu thực nộp trong năm tài chính 2024 từ các nguồn công khai và xác thực, danh sách Top 20 được sắp xếp theo thứ tự giảm dần, với sự thống trị của nhóm "Big4" ngân hàng thương mại nhà nước và sự trỗi dậy mạnh mẽ của các ngân hàng tư nhân.

Dẫn đầu danh sách là Vietcombank với mức nộp 12.045 tỷ đồng , tiếp tục khẳng định vị thế "anh cả" nhờ mạng lưới rộng lớn, sản phẩm đa dạng và lợi nhuận ổn định. Xếp sau lần lượt là BIDV (10.074 tỷ đồng), Agribank (9.178 tỷ đồng) và VietinBank (8.973 tỷ đồng).

Nhóm Big4 (Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank) đóng góp tổng cộng 40.270 tỷ đồng , chiếm hơn 42% tổng nộp ngân sách của 20 ngân hàng đứng đầu, với mức tăng trưởng trung bình 30,5% – minh chứng cho vai trò trụ cột của khối ngân hàng nhà nước trong việc đóng góp vào ngân sách quốc gia.

Đứng thứ năm là trong bảng xếp hạng là MB với 8.625 tỷ đồng .

Dẫn đầu khối tư nhân ﻿ là Techcombank với 6.775 tỷ đồng, đây cũng là Ngân hàng dẫn đầu nhóm tư nhân ba năm liên tiếp, theo sát là HDBank (6.021 tỷ đồng – tăng gấp đôi so với năm 2023), VPBank (5.846 tỷ đồng) và ACB (5.507 tỷ đồng).

Nhóm có mức đóng ngân hàng sách 1.000 - 4.000 tỷ đồng bao gồm: Sacombank, LPBank, VIB, SHB, TPBank, MSB, SeABank, Nam A Bank, OCB, Eximbank và HSBC, với nhiều cái tên ghi nhận tăng trưởng đột phá như Sacombank (80%) và LPBank (79,5%).

Năm 2024, ngành ngân hàng đối mặt với vô vàn thách thức: biến động tài chính toàn cầu do căng thẳng địa chính trị, áp lực tỷ giá và rủi ro nợ xấu. Tuy nhiên, nhờ chiến lược kinh doanh thông minh và chính sách mang tính hỗ trợ của Nhà nước, các ngân hàng đã biến thách thức thành cơ hội và vươn lên mạnh mẽ với lợi nhuận toàn ngành tiếp tục xác lập kỷ lục mới.

Việc công bố Danh sách 20 ngân hàng nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam góp phần lan tỏa rộng rãi tinh thần trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR), khích lệ toàn ngành tiếp tục đầu tư vào công nghệ, con người và cộng đồng, hướng tới một tương lai kinh tế Việt Nam vững mạnh.

Xu hướng nổi bật năm 2024 là số hóa toàn diện : Các ngân hàng đầu tư hàng nghìn tỷ đồng vào AI, blockchain và ứng dụng di động, mang đến trải nghiệm khách hàng vượt trội. Trong đó, TPBank , VIB và VPBank dẫn đầu với các sản phẩm như thẻ, thanh toán số và ngân hàng không chi nhánh. Đồng thời, ngành ngân hàng cũng chú trọng xử lý nợ xấu, tăng cường hợp tác quốc tế để nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng quản trị.

Nhìn về năm 2025, triển vọng ngành ngân hàng được đánh giá là rất tích cực với mục tiêu GDP tăng trưởng trên 8% của Chính phủ, chính sách tiền tệ linh hoạt và nhu cầu tín dụng dự kiến tăng 18-20%. Các ngân hàng sẽ tiếp tục mở rộng tín dụng, phát triển sản phẩm tài chính xanh, đầu tư công nghệ 4.0 để phục vụ khách hàng đa thế hệ.

Tuy nhiên, ngành ngân hàng cần cảnh giác với rủi ro toàn cầu như xung đột địa chính trị, biến đổi khí hậu và an ninh mạng. Chìa khóa thành công nằm ở quản trị rủi ro chặt chẽ, nâng cao chất lượng tài sản và tuân thủ nghiêm ngặt quy định pháp luật, đảm bảo phát triển bền vững lâu dài.