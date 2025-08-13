Công bố 20 Ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam

Tiếp sau danh sách các Công ty Bất động sản, Công ty Chứng khoán và Công ty Bảo hiểm, CafeF công bố danh sách Top 20 ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam, một phần của bảng vinh danh uy tín PRIVATE 100 và VNTAX 200, nhằm tôn vinh những đóng góp vượt trội của các ngân hàng tư nhân vào ngân sách nhà nước.

Ngành ngân hàng từ lâu đã được coi là trụ cột quan trọng nhất của nền kinh tế Việt Nam, không chỉ thông qua việc cung cấp vốn, tạo việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mà còn qua các khoản nộp ngân sách lớn. Các khoản thuế và phí, bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế VAT và các loại thuế khác, được chuyển vào ngân sách quốc gia để hỗ trợ các lĩnh vực thiết yếu như giáo dục, y tế, cơ sở hạ tầng, an ninh quốc phòng và các dự án phát triển xã hội.

Sự minh bạch và trung thực trong việc nộp ngân sách không chỉ củng cố niềm tin từ khách hàng, cổ đông và cộng đồng mà còn khẳng định uy tín và vị thế của các ngân hàng trên thị trường. Những đóng góp này là minh chứng cho chiến lược kinh doanh bền vững, khả năng quản trị rủi ro hiệu quả và cam kết lâu dài của các ngân hàng đối với sự phát triển của đất nước.

Danh sách Top 20 ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam không chỉ ghi nhận vai trò quan trọng của các ngân hàng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế mà còn phản ánh cam kết mạnh mẽ của các ngân hàng đối với trách nhiệm xã hội và sự phát triển bền vững của cộng đồng.

Việc công bố danh sách này cũng góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội, khuyến khích các ngân hàng tiếp tục đóng góp vào sự phát triển bền vững của Việt Nam.

Năm 2024, tổng nộp ngân sách của 20 ngân hàng tư nhân hàng đầu đạt hơn 47.300 tỷ đồng, tăng hơn 5.400 tỷ đồng (khoảng 12,9%) so với 41.900 tỷ đồng của năm 2023 và cao gấp rưỡi mức 30.900 tỷ đồng của năm 2022. Sự tăng trưởng này diễn ra trong bối cảnh kinh tế Việt Nam tăng trưởng tích cực, với các chính sách tiền tệ linh hoạt và nhu cầu tín dụng tăng cao, tạo điều kiện cho các ngân hàng mở rộng quy mô hoạt động và đóng góp đáng kể vào ngân sách quốc gia.

Danh sách Top 20 ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam năm 2024, dựa trên số liệu thực nộp trong năm tài chính 2024.

Trong đó, Techcombank năm thứ ba liên tiếp dẫn đầu danh sách với mức nộp ngân sách năm vừa qua đạt 6.775 tỷ đồng. Quy mô và kết quả kinh doanh dẫn đầu nhóm ngân hàng tư nhân là nền tảng vững chắc giúp Techcombank duy trì mức đóng góp cao vào ngân sách nhà nước, chỉ kém 5 ngân hàng thương mại Nhà nước là Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank và MB.

Với kết quả kinh doanh ấn tượng, năm vừa qua, HDBank đã đóng góp vào ngân sách hơn 6.000 tỷ đồng, cao gấp đôi năm 2023. Qua đó, đưa HDBank vươn lên trở thành ngân hàng tư nhân đóng ngân sách cao thứ hai hệ thống.

Cùng với Techcombank và HDBank, hai ngân hàng tư nhân lớn khác là VPBank và ACB cũng góp mặt trong nhóm đóng ngân sách trên 5.000 tỷ đồng.

Nhóm nộp ngân sách 1.000 – 4.000 tỷ đồng năm 2024 bao gồm các ngân hàng tư nhân vừa và lớn khác như Sacombank, LPBank, VIB, SHB, TPBank, MSB, SeABank, Nam A Bank, OCB và Eximbank.

Năm 2024, ngành ngân hàng Việt Nam đối mặt với nhiều thách thức như biến động tài chính toàn cầu, áp lực lạm phát và rủi ro nợ xấu. Tuy nhiên, nhờ các chính sách tiền tệ nới lỏng của Ngân hàng Nhà nước, giữ lãi suất điều hành ở mức thấp, cùng với sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế, các ngân hàng đã tận dụng cơ hội để mở rộng tín dụng, nâng cao hiệu quả kinh doanh và tăng cường đóng góp ngân sách.

Đáng chú ý, nhiều ngân hàng trong Top 10 ghi nhận mức tăng trưởng nộp ngân sách ấn tượng. HDBank, Sacombank và LPBank là ba điểm sáng với mức tăng lần lượt 101%, 80% và và 79,4% so với năm 2023.

Tuy nhiên, một số ngân hàng ghi nhận mức nộp ngân sách giảm so với năm 2023, phản ánh những khó khăn trong việc duy trì đà tăng trưởng trong bối cảnh thị trường biến động. Dù vậy, các ngân hàng này vẫn giữ vững vị thế nhờ quản trị rủi ro chặt chẽ và đầu tư mạnh vào công nghệ.

Năm 2024 chứng kiến xu hướng số hóa mạnh mẽ trong ngành ngân hàng. Các ngân hàng đầu tư lớn vào công nghệ số nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng, giảm chi phí vận hành và mở rộng thị phần. Trong đó,Techcombank, TPBank, và VIB là những ngân hàng tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ, mang đến các sản phẩm tài chính sáng tạo và tiện ích.

Ngoài ra, các ngân hàng cũng chú trọng xử lý nợ xấu, tăng cường quản trị rủi ro và tuân thủ các quy định pháp luật. Việc hợp tác quốc tế và thu hút vốn đầu tư nước ngoài đã giúp các ngân hàng nâng cao năng lực tài chính, học hỏi kinh nghiệm và công nghệ tiên tiến, từ đó tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường khu vực và quốc tế.

Triển vọng ngành ngân hàng Việt Nam năm 2025 được đánh giá tích cực nhờ vào khi Chính phủ quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 8%, chính sách tiền tệ linh hoạt và nhu cầu tín dụng tăng cao. Các ngân hàng dự kiến tiếp tục mở rộng tín dụng, phát triển các sản phẩm tài chính mới và đầu tư vào công nghệ để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

Tuy nhiên, các thách thức như biến động thị trường tài chính toàn cầu, rủi ro lạm phát và áp lực nợ xấu vẫn đòi hỏi các ngân hàng duy trì quản trị rủi ro chặt chẽ. Việc nâng cao chất lượng tài sản, kiểm soát nội bộ và tuân thủ quy định pháp luật sẽ là yếu tố then chốt để đảm bảo sự phát triển bền vững.

