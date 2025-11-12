CTCP Tập đoàn PC1 (mã CK: PC1) đã công bố bản tin quý 3/2025. Trong 9 tháng đầu năm, Tập đoàn ghi nhận doanh thu thuần đạt 8.073 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 704 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 7% và 22% so với cùng kỳ.

Trong đó, gần 1 nửa doanh thu ﻿của PC1 trong 9 tháng đầu năm là doanh thu tổng thầu điện và khu công nghiệp, doanh thu sản xuất công nghiệp là 1.050 tỷ đồng, doanh thu từ mảng năng lượng là 1.266 tỷ đồng, doanh thu từ mảng khoáng sản gần 903 tỷ đồng.

PC1 cho biết, khối Tổng thầu Công trình điện & KCN tăng trưởng doanh thu 64,18% so với cùng kỳ. Backlog đạt 8.000 tỷ đồng, ngang với mức của quý 2 (mức kỷ lục), trong đó bao gồm một số hợp đồng EPC nhà máy NLTT giá trị lớn trong và ngoài nước. Doanh thu kế hoạch quý 4 ước đạt 2.300 tỷ đồng.

Mảng ﻿sản xuất Công nghiệp (các sản phẩm kết cấu thép, cột điện...) có backlog đạt 490 tỷ đồng. Nhà máy sản xuất cột thép thanh ống (Giai đoạn 1) tại Thái Nguyên đã ký hợp đất thuê đất và khởi công. Dự kiến sẽ đi vào sản xuất từ tháng 07/2026. Doanh thu kế hoạch quý 4 ước đạt 600 tỷ đồng.

Mảng năng lượng ﻿ do tình hình thời tiết vẫn tương đối thuận lợi, các nhà máy vẫn vận hành ổn định, đạt sản lượng tốt so với kế hoạch. Biên lợi nhuận gộp cao và ổn định (55,7% trong 9 tháng 2025).

PC1 ﻿đang thi công xây dựng các dự án thủy điện Bảo Lạc A và Thượng Hà theo đúng tiến độ kế hoạch, dự kiến phát điện vào Quý 4/2026. Nghiên cứu khả thi việc triển khai Dự án điện mặt trời 50 MW trên lòng hồ thủy điện Trung Thu. Và đang tìm kiếm và phát triển dự án mới tại Việt Nam, Lào thông qua hợp tác cùng nhà đầu tư phát triển khác.

Mảng bất động sản , đối với bất động sản khu công nghiệp, ﻿KCN Nhật Bản – Hải Phòng (NHIZ) vận hành ổn định, doanh thu 9 tháng đạt 483 tỷ đồng. KCN Nomura 2 (Hải Phòng) đang triển khai bám sát kế hoạch GPMB và thiết kế dự án để chuẩn bị khởi công xây dựng vào tháng 12/2025.

Đối với bất động sản dân dụng, ﻿dự kiến năm 2025 sẽ bàn giao và ghi nhận doanh thu từ dự án Tháp Vàng khoảng 1.400 tỷ đồng. Các dự án tại Hà Nội (Bắc Từ Liêm, Gia Lâm, Vĩnh Hưng, Định Công) đang lập hồ sơ đề xuất, xin chấp nhận Chủ trương đầu tư.

Mảng khoáng sản , doanh thu 9 tháng 2025 đạt 902,8 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp tăng mạnh lên 40,6%. Trong quý 3 công ty đã xuất khẩu thành công 2 lô hàng với doanh thu trên 440 tỷ đồng.

Kế hoạch quý 4 sẽ xuất khẩu từ 1 lô hàng thứ 5, nâng tổng doanh thu cả năm lên hơn 1.100 tỷ đồng.

PC1 đang sở hữu 57,27% vốn của Công ty CP Khoáng sản Tấn Phát – chủ đầu tư Dự án Khai thác lộ thiên khoáng sản Niken – Đồng tại xã Quang Trung huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng.

Niken là thành phần không thể thiếu của pin Lithium-ion hiệu suất cao. Vì thế, nó được gọi là "vàng trắng" của ngành xe điện.﻿