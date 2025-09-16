Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cùng kế hoạch tăng vốn lên hơn 50.000 tỷ đồng, đại gia lọc dầu Bình Sơn muốn đổi tên thành 'Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam'

16-09-2025 - 00:01 AM | Doanh nghiệp

Theo tờ trình, việc sử dụng cụm từ "Tổng Công ty" sẽ phản ánh đúng tầm vóc, tăng tính nhận diện, đồng thời tạo thuận lợi trong hợp tác quốc tế và tiếp cận thị trường vốn.

Cùng kế hoạch tăng vốn lên hơn 50.000 tỷ đồng, đại gia lọc dầu Bình Sơn muốn đổi tên thành 'Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam'- Ảnh 1.

Lao động nhà thầu BSR làm việc. Ảnh: BSR

Theo tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được công bố ngày 9/9, Hội đồng quản trị CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đang xin phê duyệt hai nội dung quan trọng bậc nhất trong chiến lược phát triển của công ty giai đoạn tới.

Là đơn vị vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, BSR đang là trụ cột an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng trên 30% nhu cầu xăng dầu cả nước. Theo BCTC 2024, tổng tài sản của công ty tại thời điểm cuối năm 2024 đạt gần 88.400 tỷ đồng.

Cùng kế hoạch tăng vốn lên hơn 50.000 tỷ đồng, đại gia lọc dầu Bình Sơn muốn đổi tên thành 'Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam'- Ảnh 2.

8 tháng đầu năm 2025, doanh thu của BSR đạt 93.104 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế vượt 142% kế hoạch cả năm .

Cùng kế hoạch tăng vốn lên hơn 50.000 tỷ đồng, đại gia lọc dầu Bình Sơn muốn đổi tên thành 'Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam'- Ảnh 3.

Nhà máy Lọc Dung Quất

Kế hoạch tăng vốn lên 50.000 tỷ là kế hoạch tăng vốn lớn nhất từ trước đến nay, với mục tiêu cốt lõi là đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu cho Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất . Đây là dự án chiến lược có tổng vốn đầu tư lên tới 1,5 tỷ USD (tương đương hơn 36.000 tỷ đồng) , nhằm nâng công suất chế biến của nhà máy từ 6,5 triệu tấn/năm lên 7,6 triệu tấn/năm , đồng thời cho phép xử lý các loại dầu thô phức tạp hơn và sản xuất các sản phẩm đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5.

Phương án thực hiện là triển khai đồng thời việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 30% và phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 31,5% trong Quý III hoặc Quý IV năm 2025.

Cùng kế hoạch tăng vốn lên hơn 50.000 tỷ đồng, đại gia lọc dầu Bình Sơn muốn đổi tên thành 'Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam'- Ảnh 4.

Song song với việc củng cố nội lực tài chính, BSR cũng trình cổ đông phương án đổi tên công ty để phù hợp với tầm vóc và định hướng chiến lược mới. Tên gọi "Công ty cổ phần - Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam" (tên tiếng Anh: Vietnam Refining and Petrochemical Corporation) được đề xuất để thay thế cho tên gọi hiện tại. Theo tờ trình, việc sử dụng cụm từ "Tổng Công ty" sẽ phản ánh đúng tầm vóc, tăng tính nhận diện, đồng thời tạo thuận lợi trong hợp tác quốc tế và tiếp cận thị trường vốn.

Cùng kế hoạch tăng vốn lên hơn 50.000 tỷ đồng, đại gia lọc dầu Bình Sơn muốn đổi tên thành 'Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam'- Ảnh 5.

Lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR) chuẩn bị phát hành 1,9 tỷ cổ phiếu nâng vốn điều lệ lên hơn 50.000 tỷ đồng, hé lộ tỷ lệ thoái vốn của PVN

Anh Khôi

