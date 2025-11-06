Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đám cưới diễn viên Đình Tú - Ngọc Huyền: Dâu rể gấp đôi visual, Quỳnh Nga và dàn mỹ nhân Vbiz đổ bộ

06-11-2025

Showbiz Việt rộn ràng chào đón cặp đôi mới gia nhập hội vợ chồng son.

Tối 6/11, đám cưới diễn viên Đình Tú và Ngọc Huyền chính thức diễn ra tại Hà Nội và thu hút sự chú ý đặc biệt của khán giả. Bởi lẽ từ khi công khai mối quan hệ, cả hai đã được khen ngợi xứng đôi vừa lứa, chuyện tình yêu cũng nhẹ nhàng, đáng yêu. Trước khi tổ chức tiệc chiêu đãi khách mời thì Đình Tú và Ngọc Huyền cùng nhau nói lời thề nguyện trước sự chứng kiến của gia đình, bạn bè thân thiết. Không gian lễ vows được trang trí màu tím - trắng chủ đạo, 100% hoa tươi và có điểm nhấn là cuộn phim đặt giữa sân khấu chính.

Trong lễ thề nguyện, Ngọc Huyền diện chiếc đầm ngắn, có thiết kế đơn giản, tinh tế và sang trọng. Ở vài góc quay, nữ diễn viên còn để lộ vòng 2 lùm lùm giữa nghi vấn đang có tin vui. Chú rể Đình Tú cũng lên đồ bảnh bao, anh dành ánh mắt âu yếm và cái nắm tay tình cảm dành cho vợ. Ngọc Huyền nhắn nhủ xúc động: "Từ khi có anh, em thấy được là chính mình. Cảm xúc bên cạnh anh không quá khó để gọi tên, chỉ đơn giản là sự bình yên... Em mong muốn tất cả sẽ là anh xin lỗi và xuống nước trước. Vì mỗi lần như vậy, em sẽ có cảm giác em quan trọng hơn. Cảm ơn sự nghiêm túc và dịu dàng của anh trong suốt gần 3 năm qua, cảm ơn sự đồng hành, niềm tin yêu và sự ủng hộ. Cảm ơn anh vì đã chọn em là nhà". 

Đám cưới diễn viên Đình Tú - Ngọc Huyền: Dâu rể gấp đôi visual, Quỳnh Nga và dàn mỹ nhân Vbiz đổ bộ- Ảnh 1.

Khung cảnh lãng mạn tại lễ thề nguyện của Đình Tú và Ngọc Huyền

Đám cưới diễn viên Đình Tú - Ngọc Huyền: Dâu rể gấp đôi visual, Quỳnh Nga và dàn mỹ nhân Vbiz đổ bộ- Ảnh 2.

Ngọc Huyền xinh xắn trong lễ thề nguyện

Đám cưới diễn viên Đình Tú - Ngọc Huyền: Dâu rể gấp đôi visual, Quỳnh Nga và dàn mỹ nhân Vbiz đổ bộ- Ảnh 3.

Nhan sắc cô dâu 10 điểm không có hơn

Đám cưới diễn viên Đình Tú - Ngọc Huyền: Dâu rể gấp đôi visual, Quỳnh Nga và dàn mỹ nhân Vbiz đổ bộ- Ảnh 4.

Cặp đôi nhí nhảnh trong lễ thề nguyện

Tại tiệc cưới chính thức, Ngọc Huyền chọn chiếc váy kín đáo, cô xuất hiện xinh như công chúa giữa không gian ngập tràn hoa tươi. Cặp đôi cô dâu chú rể này được khen "gấp đôi visual" vì ai cũng xinh đẹp, lộng lẫy. Nhiều sao Việt thân thiết với cả hai như: "Cá sấu chúa" Quỳnh Nga, Quỳnh Kool, Huyền Lizzie, Phanh Lee... đã đến chúc mừng hạnh phúc của vợ chồng son.

Cặp đôi Đình Tú và Ngọc Huyền tình tứ trong lễ cưới tại Hà Nội

Đám cưới diễn viên Đình Tú - Ngọc Huyền: Dâu rể gấp đôi visual, Quỳnh Nga và dàn mỹ nhân Vbiz đổ bộ- Ảnh 5.

Không gian tiệc cưới của Đình Tú và Ngọc Huyền

Đám cưới diễn viên Đình Tú - Ngọc Huyền: Dâu rể gấp đôi visual, Quỳnh Nga và dàn mỹ nhân Vbiz đổ bộ- Ảnh 6.

Cô dâu xinh như công chúa, Đình Tú phen này thắng đời!

Đám cưới diễn viên Đình Tú - Ngọc Huyền: Dâu rể gấp đôi visual, Quỳnh Nga và dàn mỹ nhân Vbiz đổ bộ- Ảnh 7.

Cô dâu chú rể hot nhất đêm nay là đây!

Đám cưới diễn viên Đình Tú - Ngọc Huyền: Dâu rể gấp đôi visual, Quỳnh Nga và dàn mỹ nhân Vbiz đổ bộ- Ảnh 8.

Đám cưới diễn viên Đình Tú - Ngọc Huyền: Dâu rể gấp đôi visual, Quỳnh Nga và dàn mỹ nhân Vbiz đổ bộ- Ảnh 9.

Đám cưới diễn viên Đình Tú - Ngọc Huyền: Dâu rể gấp đôi visual, Quỳnh Nga và dàn mỹ nhân Vbiz đổ bộ- Ảnh 10.

Đám cưới diễn viên Đình Tú - Ngọc Huyền: Dâu rể gấp đôi visual, Quỳnh Nga và dàn mỹ nhân Vbiz đổ bộ- Ảnh 11.

Đám cưới diễn viên Đình Tú - Ngọc Huyền: Dâu rể gấp đôi visual, Quỳnh Nga và dàn mỹ nhân Vbiz đổ bộ- Ảnh 12.

Huyền Lizzie, Phanh Lee, Quỳnh Kool và dàn sao Hà thành đến chúc mừng cặp đôi

Nguyễn Đình Tú là cựu sinh viên Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội. Nam diễn viên ghi dấu ấn mạnh mẽ qua loạt bộ phim đình đám của VTV như Lặng yên dưới vực sâu, Cô gái nhà người ta, Ghét thì yêu thôi, Hướng dương ngược nắng và Thương ngày nắng về… Cô dâu Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền từng theo học tại Đại học Sư phạm Hà Nội trước khi rẽ hướng sang nghệ thuật. Nữ diễn viên nhanh chóng tạo được thiện cảm với khán giả qua những dự án phim đáng chú ý như Mặt nạ gương, Chúng ta của 8 năm sau, Đừng nói khi yêu và gần đây nhất là Cha tôi, người ở lại...

Đình Tú và Ngọc Huyền bắt đầu rộ tin yêu đương vào năm 2023. Khi đó, nhiều "thám tử mạng" soi được loạt hint xịn giữa cả hai. Cụ thể trong đám cưới của diễn viên Ngọc Anh, Đình Tú và Ngọc Huyền cùng diện đồ đen, chụp ảnh đôi với cô dâu chú rể. Trong dịp sinh nhật Đình Tú, Ngọc Huyền cũng đến chúc mừng. Thu hút sự chú ý của cư dân mạng chính là chi tiết áo đôi của cả hai. Trên trang cá nhân, Ngọc Huyền cũng thường xuyên khoe hình ảnh được ai đó tặng quà. Đáng nói, Đình Tú lại rất chăm tương tác với Ngọc Huyền trên mạng xã hội và cả hai không ngại "thả thính" nhau. Đình Tú cầu hôn Ngọc Huyền vào tháng 6/2025.

Hiện tại, cặp đôi vướng nghi vấn song hỷ vì Ngọc Huyền lộ nhiều dấu hiệu như phụ nữ đang trong thai kỳ.

Đám cưới diễn viên Đình Tú - Ngọc Huyền: Dâu rể gấp đôi visual, Quỳnh Nga và dàn mỹ nhân Vbiz đổ bộ- Ảnh 13.

Theo Hạ Anh

Đời sống Pháp luật

